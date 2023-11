Le football géorgien a confiance dans les secondeurs de première année CJ Allen et Raylen Wilson qui entrent dans le test Ole Miss

ATHENES — Il n’a pas fallu longtemps à Tate Ratledge pour remarquer les secondeurs de première année CJ Allen et Raylen Wilson. Alors que les Bulldogs se préparaient à participer aux éliminatoires du football universitaire et au match de championnat national il y a une saison, les deux étudiants de première année se lançaient dans l’entraînement.

« Ils sont sortis en éclaireur défensif et nos joueurs de ligne offensive se sont demandé : « Qui sont ces gars ? » Ils volaient et heurtaient des trucs », a déclaré Ratledge. « Je les ai certainement vus grandir depuis qu’ils sont ici, et maintenant, ils sont en quelque sorte obligés d’essayer d’assumer ce rôle. Je pense qu’ils ont fait du très bon travail.

La Géorgie va découvrir à quel point ces deux jeunes secondeurs ont grandi, à partir de cette semaine contre Ole Miss.

Avec Jamon Dumas-Johnson blessé au bras, la Géorgie se tourne vers les deux étudiants de première année pour combler son vide.

Les deux ont déjà connu un temps de jeu important cette saison, car la Géorgie utilise une rotation à ce poste. En plus d’être des joueurs clés des équipes spéciales, Allen et Wilson ont travaillé comme secondeurs en rotation. Allen a 12 plaqués cette saison tandis que Wilson en a 7.

Mais samedi sera différent, puisque Dumas-Johnson a débuté les 24 matchs précédents en tant que secondeur intérieur pour la Géorgie. Les Bulldogs ont toujours Smael Mondon pour aider à guider les deux jeunes secondeurs.

« Quel que soit le niveau auquel vous atteignez, le football reste le football. Toujours 100 mètres, il faut encore parcourir le ballon, l’attaque, la défense, toujours la même chose, juste un rythme plus rapide », a déclaré la sécurité géorgienne Malaki Starks. « Alors allez-y, amusez-vous et soyez capable de faire confiance à vos frères à vos côtés. Surtout quand vous arrivez en première année, je sais que ce n’est pas si facile et angoissant. Mais si vous pouvez faire confiance au gars à côté de vous et avoir confiance en lui qu’il va vous aider, cela rend les choses beaucoup plus faciles.

Starks sait ce qu’Allen et Wilson vont vivre. La sécurité géorgienne a débuté 14 matchs en première année et a eu un impact immédiat lors de la victoire d’ouverture de la saison contre l’Oregon.

Allen et Wilson joueront dans un match avec des enjeux similaires, alors que les Bulldogs accueilleront la n°9 Ole Miss au stade de Sanford. Les Rebels possèdent l’une des meilleures offensives de la ligue, menée par sa puissante attaque précipitée.

Aussi formidable que soit le porteur de ballon Quinshon Judkins, il n’est qu’une partie de la raison pour laquelle Ole Miss a une moyenne de 181 verges par match au sol. Le quart-arrière Jaxson Dart est tout aussi capable de blesser une équipe avec ses jambes qu’avec son bras. Sur ses 23 touchés cette saison, Dart compte 7 touchés au sol.

Allen et Wilson ne sont pas des secondeurs de première année typiques, car le premier était l’espoir de secondeur n°6 lors du cycle de recrutement 2023 et Wilson était le joueur n°4 à ce poste. Ils sont arrivés en Géorgie avec de grandes attentes. Samedi sera leur première grande occasion de les rencontrer.

Allen devrait probablement prendre le départ samedi, en partie à cause d’une blessure au genou subie par Wilson en août. Mais l’entraîneur-chef Kirby Smart est très confiant dans ce que les deux jeunes secondeurs apportent.

“Vous ne savez pas si un gars va entrer en première année jusqu’à ce qu’il arrive ici et voie comment il apprend et traite”, a déclaré Smart. «Ils étaient tous les deux des enfants brillants et tous deux très talentueux. Donc physiquement, ils avaient les dons pour pouvoir jouer, mais je veux dire, au sein de notre défense, il faut compter un certain nombre de répétitions mentales et heureusement, ils ont eu tout le printemps. Ils l’ont fait au printemps, puis ils ont eu tout l’été et ils ont eu tout le camp d’automne.

« Raylen serait probablement au moins là où est CJ ou en avance s’il n’avait pas été blessé au camp. Cela l’a fait reculer, mais il a rattrapé son retard très rapidement et ce sont tous les deux de très bons athlètes.

Le football géorgien a confiance en CJ Allen et Raylen Wilson