Le football genevois survit à St. Charles North – Shaw Local

GENÈVE – Tous ces gains peu glorieux de cinq, six verges par pop par l’équipe de football de Genève ont fait plus que déplacer les chaînes – ils ont progressivement érodé la confiance sur la touche de St. Charles North que les North Stars pourraient proposer un arrêt crucial.

Donc, alors que St. Charles North n’avait besoin que d’un point après pour égaliser le score avec trois minutes à jouer vendredi, l’entraîneur du Nord Mark Gould a plutôt opté pour la ruse, essayant un faux PAT infructueux qui pesait lourd à la fin de Genève 35-34, Upstate Eight Conference Victoire du retour de River contre les North Stars.

Le faux offrait au quart-arrière du Nord Matt Shiltz des options de passes et de courses alors qu’il roulait vers sa droite, mais les Vikings avaient le jeu étouffé. Gould a déclaré que la pièce « n’était pas aussi jolie qu’elle pourrait l’être ».

« L’idée sous-jacente était que nous avions du mal à les arrêter, mettons la pression sur eux pendant les trois dernières minutes, faisons en sorte qu’ils descendent un peu plus vite sur le terrain », a déclaré Gould. « Et je ne sais pas si je voulais vraiment participer à un match de prolongation avec eux de toute façon, parce qu’il y avait juste quatre, cinq verges d’affilée contre nous. »

Après que Genève (3-2, 3-0 UEC River) ait dominé la possession en première mi-temps, c’était au tour de North de garder l’attaque des Vikings hors du terrain en seconde mi-temps. Malheureusement pour North, cela a été aidé par un retour de coup d’envoi de 85 verges pour un touché par l’aîné de Genève Doug Berthold, dans lequel le plus grand défi de Berthold aurait pu être d’arracher le ballon à son coéquipier Parker Woodworth.

Le retour du coup d’envoi a porté le score de 28-21 à Genève au milieu du troisième quart-temps.

« Je suppose que je ne l’ai pas appelé assez fort – il ne m’a pas vraiment entendu », a déclaré Berthold. « Je me disais » Moi, moi, moi « et nous nous sommes en quelque sorte croisés, et je l’ai juste arraché. »

North a répondu lors de son deuxième marathon de la seconde mi-temps, mis en évidence par une réception tenace du junior Oshay Hodges, dans laquelle Hodges a ligoté le demi défensif genevois Ryan Landrum, qui semblait à l’origine avoir une interception. Au lieu de cela, les arbitres ont accordé à Hodges une réception de 36 verges qui a donné le ballon à North au 3 de Genève.

Quelques instants plus tard, Ben Hodges a marqué d’un mètre, et le point supplémentaire l’a égalé à 28-tout avec 10:38 à faire dans le match.

Lorsque l’offensive genevoise est finalement revenue sur le terrain pour sa première possession de la seconde mi-temps, les Vikings l’ont fait compter. Un entraînement de 74 verges qui a duré cinq minutes rappelait le déroulement du match en première mi-temps et a culminé avec le deuxième TD précipité de Connor Quinn de la nuit, celui-ci un mètre avec 5:30 à faire.

Quinn s’est précipité sur 155 verges en 29 courses et a finalement permis à son équipe de manquer de temps pour polir North (2-3, 1-1 UEC River).

« Nous pensions que si nous pouvions simplement tenir la distance, 10 jeux, 11 jeux, nous l’avions déjà fait », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski, dont l’équipe n’a pas botté de dégagement ce soir-là. «Nous sommes très fiers de tenir la distance sur plusieurs jeux. J’aurais aimé avoir un gros jeu, mais ça ne se passait pas du côté offensif du ballon.

Mais un soir où les deux offensives ont surpassé leurs collègues en défense, North n’en avait pas fini de mâcher des verges. Shiltz (8 en 17 passes pour 159 verges, deux passes de TD à Josh Mikes) a interrompu une course de TD de 54 verges avec trois minutes à jouer, menant au pari de Gould qui s’est retourné contre lui.

Les Vikings menaient 21-14 après une première mi-temps au cours de laquelle leur attaque précipitée régulière et professionnelle l’a emporté sur l’offensive la plus marquante de North.

Il semblait que les Vikings auraient une avance de 21-7 dans la pause lorsque Quinn a lancé un touché de 2 verges avec seulement 25 secondes à jouer dans la mi-temps.

North avait apparemment besoin d’un miracle pour marquer lorsqu’il a pris le relais à 32 avec 20 secondes à jouer dans la mi-temps, mais une pénalité pour interférence de passe a aidé à déplacer les North Stars vers le milieu de terrain, et lors du dernier jeu de la mi-temps, Shiltz a frappé Mikes vers le haut. ligne de touche sur une frappe de 54 verges pour donner aux visiteurs un élan géant.

« Nous essayions d’obtenir un score rapide avant la mi-temps, et l’entraîneur a vu l’option extérieure là-bas, alors il a appelé la roue de poste avec moi et Andrew [Elliott] là-bas, et ça a marché », a déclaré Mikes. « Le coin a mordu juste assez sur cette route, puis j’ai pu le battre sur la ligne de touche, heureusement. »

Pendant la majeure partie de la première mi-temps, le senior Dirk Schmitt a presque à lui seul maintenu North compétitif via des retours de coups de pied.

Schmitt a marqué sur un retour pour la deuxième semaine consécutive, celui-ci un scamper de 92 verges, pour égaliser le match à 7 tous à la fin du premier quart, et Schmitt a renvoyé un coup d’envoi au deuxième quart sur la ligne des 25 verges de Genève.

Les North Stars n’ont pas pu convertir celui-ci en points, ratant une tentative de panier de 23 verges qui a gardé Genève devant, 14-7.

Genève s’est précipité pour 220 verges en première mi-temps seulement. Quinn a joué un rôle de premier plan en permettant aux Vikings de prendre possession du ballon, se précipitant sur 112 de ces verges.

Le quart-arrière Matt Williams a marqué le premier TD de Genève sur une course de jambe de démarrage de 3 verges, et il a lancé pour un autre score, un lancer de 11 verges à un Joe Cella grand ouvert.

GENÈVE 35, ST. CHARLES NORD 34

Saint-Charles Nord 7 7 7 13 – 34

Genève 7 14 7 7 – 35

Premier quart G – Williams 3 run (Moore kick), 2:19 STCN – Schmitt 92 yard kick return (Pohl kick), 2:03 Deuxième quartier G – Cella 11 passe de Williams (coup de pied de Moore), 8:41 G – Course de Quinn 2 (coup de pied de Moore), 0:25 STCN – Mikes 54 passe de Shiltz (coup de pied de Pohl), 0:00 Troisième quart STCN – Mikes 4 passe de Shiltz (coup de pied Pohl), 6:02 G – Retour de coup de pied Berthold 85 (coup de pied Moore), 5:47 Quatrième trimestre STCN – Hodges 1 course (coup de pied Pohl), 10:38 G – Quinn 1 course (coup de pied Moore), 5:30 STCN – Shiltz 54 course (passe ratée), 3:00

STATISTIQUES INDIVIDUELLES PRÉCÉDENT – St. Charles Nord : Schmitt 10-45, B. Hodges 9-41, Shiltz 5-65, Bergren 2-11. Totaux : 26-162. Genève : Quinn 29-155, Williams 5-37, Cella 10-46, Woodworth 6-45, Berthold 1-15, Favis 2-1. Totaux : 53-299. QUI PASSE – St. Charles Nord : Shiltz 8-17-0-159, Bergren 0-1-0-0. Totaux : 8-18-0-159. Genève : Williams 3-7-1-42. RÉCEPTION – St. Charles Nord : Mikes 3-97, Schmitt 2-4, Elliott 1-21, Bergren 1-1, O. Hodges 1-36. Totaux : 8-159. Genève : Acton 1-8, Cella 2-34. Totaux : 3-42. TOTAL DE VERGES – Saint-Charles Nord 321, Genève 341

JEU DE PREMIÈRE ANNÉE : Genève 34, Saint-Charles Nord 0