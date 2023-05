Le football genevois s’éloigne de Richards – Shaw Local

OAK LAWN – Au cours d’un troisième quart-temps rempli d’action, l’équipe de football de Genève s’est éloignée des Richards pour remporter une victoire 35-20.

Le quart-arrière senior Sean Chambers a lancé pour 149 verges et trois touchés au troisième quart, frappant trois receveurs différents pour des touchés.

Les Vikings tiraient de l’arrière, 14-7, avant que Chambers ne frappe le tailback Justin Taormina sur une réception de touché de 30 verges, la deuxième de Taormina dans le match.

Les Vikings (2-0) ont pris les devants après que Ryan Skibinski et Jack Wassel aient attrapé des touchés plus tard dans le quart de Chambers, qui a lancé six passes de touché cette saison.

Les Vikings ont également pu limiter les pénalités, qui les ont tourmentés la semaine dernière contre West Aurora.

«Ils ont nettoyé leur jeu. Nous avons juste essayé de leur parler en tant qu’hommes et de leur dire, vous ne pouvez pas jouer contre deux équipes. Ils se sont occupés de leurs affaires », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski.

Le plaqueur défensif à trois reprises de toutes les conférences Stephen Kemp a enregistré son troisième plaquage du match avec 6:30 à jouer au deuxième quart, donnant au senior 200 plaqués au total pour sa carrière, ce qui n’est pas un mince exploit pour un joueur de ligne défensive.

« Je ne savais pas que j’avais atteint ce nombre, mais j’ai joué fort et j’ai fait de mon mieux », a déclaré Kemp, qui a terminé avec huit plaqués.

La plupart de ses tacles sont venus en arrêtant Richards (0-2) porteur de ballon Pat Doyle.

Doyle a mis les Bulldogs au tableau avec un touché de deux verges dans les dernières secondes de la première mi-temps. Il a en moyenne 6,0 verges par course sur 18 tentatives pour le match.

Les Bulldogs ont marqué juste avant la mi-temps sur un plongeon de deux mètres d’Anthony Quinn. Lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps, William Bridgewater a donné l’avantage à Richards avec un retour de touché de 89 verges.

Les Vikings ont répondu en marquant moins de 11/2 minutes plus tard.

Puis après une interception de Jack Bodine pour Genève, les Vikes ont ajouté un touché d’assurance sur une course de 17 verges de Luke Swanson.

GENÈVE 35, RICHARD 20

GENÈVE 0 7 21 7 – 35

RICHARDS 0 7 7 6 – 20

COMMENT ILS ONT MARQUE :

Deuxième quartier

G – Course de Taormina 66 (coup de pied de Hines), 10:25

R – Course de Quinn 2 (coup de Calderon), :20

Troisième quart

R – Bridgewater 88 Retour KO (coup de pied de Calderon), 11:46

G – Taormina 30 passe de Chambers (coup de pied de Hines), 10:20

G – Skibinski 60 passe de Chambers (coup de pied de Hines), 8:12

G – Wassel 10 Passe de Chambers (coup de pied de Hines), 3:55

Quatrième trimestre

R – Course de Doyle 47 (coup de pied raté) 10:56

G – Course de Swanson 17 (coup de pied de Hines) 3:25

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING – Genève : Taormina 22-177, Chambres 7-36, Bodine 2-28, Swanson 2-18 Totaux : 34-259. Richard : Doyle 18-108 Totaux : 26-140.

PASSAGE – Genève : Chambres 20-30-0-222. Richard : Morane 22-11-1-159

RÉCEPTION – Genève : Skibinski 6-108, Wassel 4-39, Taormina 3-35, Buck 1-11. Richard : Bridgewater 4-77, Gimza 2-41

INFRACTION TOTALE- Genève 481, Richards 285

JEU DE PREMIÈRE ANNÉE – Richards 20, Genève 14