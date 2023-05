Le football genevois retrouve ses anciennes formes – Shaw Local

BATAVIA – À moins d’écraser la danse de retour de Batavia et d’accrocher des banderoles bleues et blanches à la salle de danse, l’équipe de football de Genève n’aurait pas pu faire beaucoup plus pour saper la joie du week-end tant attendu des Bulldogs.

Cela a été présenté comme un mordant probable, les deux équipes portant des records de 3-2 et des références décentes mais repérées dans le match. Même l’entraîneur genevois Rob Wicinski a déclaré jeudi que considérer le match comme un tirage au sort pourrait être un point de vue optimiste pour les Vikings.

Wicinski jouait-il à l’opossum ?

« C’est votre supposition », a déclaré Wicinski après la victoire décisive de Genève 40-21 vendredi, ajoutant qu’il était toujours pessimiste dans les jours précédant le coup d’envoi. « … Vendredi, j’ai retrouvé ma confiance et les enfants sont prêts à partir. »

Après cette performance, même l’estime de soi de Wicinski dans le football devrait être au plus haut lundi.

La victoire a servi de couronnement de championnat précoce probable pour les Vikings, qui n’ont plus que Streamwood et Larkin qui restent sur l’ardoise Upstate Eight Conference River. C’est aussi un dur renfort pour Batavia que les Vikings se sont retirés dans le derby de football des Tri-Cities depuis la mémorable victoire des Bulldogs en demi-finale d’État en 2006 sur le gazon de Genève.

Il y a à peine un mois, Genève ressemblait peu au programme de calibre de championnat qu’il est devenu au cours de la dernière décennie. Les Vikings avaient une fiche de 0-2 pour la première fois depuis les débuts de Wicinski, après une performance chancelante à Morgan Park une semaine après avoir été bousculés lors du premier match à Rock Island.

Il aurait peut-être été prématuré de prévoir la chute de l’empire romain, mais disons simplement que les vendeurs de violons autour des Tri-Cities ont eu une lueur dans les yeux pendant un court moment.

Wicinski ne pensait pas que son équipe avait mal joué au début, mais une fois que la compétition s’est un peu adoucie, ses Vikings se sont épanouis de manière majeure.

« Nous avons un peu d’élan à notre actif », a déclaré Wicinski. «Chaque fois que vous gagnez, les enfants deviennent un peu plus gais, les yeux brillants et la queue touffue, ce genre de choses. Ils ont définitivement fait des progrès, et il y a encore de la croissance à faire. Mais quel plaisir pour eux. Je suis tellement fier d’eux.

« Pour venir ici, c’est un environnement difficile, contre votre rival, et ils ont fait un excellent travail. »

Les améliorations des Vikings au cours du dernier mois sont nombreuses, mais le plus frappant est la façon dont le jeu au sol de Genève ressemble aux versions punitives de ces dernières années. Connor Quinn est un digne successeur de l’énorme lot d’arrières que les Vikings ont alignés pendant leur période de championnat. En tant qu’option n ° 2 dans le champ arrière, son compatriote senior Joe Cella est également de la dynamite. Et la ligne O, soi-disant un peu sous-dimensionnée cette année, commence à cliquer de manière considérable.

« Entraîneur [Gale Gross] dit toujours pour la ligne, l’homme bas gagne », a déclaré le centre genevois James Buban. « Peu importe qu’il soit grand ou petit tant que vous continuez à pousser et que vous restez bas et que vous continuez à conduire vos pieds. »

Défensivement, les Vikings ont rebondi vendredi après la victoire 35-34 en fusillade de la semaine dernière contre St. Charles North, gardant les Bulldogs principalement stagnants entre la première course de TD d’Emund Kabba et une bombe tardive sans conséquence de Noel Gaspari à Evan Zeddies.

Après avoir accordé un touché de Batavia lors du premier entraînement, la défense des Vikings a dominé le reste de la première mi-temps, rattrapant Kabba le long du bord et laissant à Gaspari un minimum de temps pour s’installer.

Genève a chassé Kabba du match en deuxième mi-temps, et avec l’offensive qui rongeait une grande partie du temps, la défense des Vikings a pu atteindre la ligne d’arrivée avec une relative facilité.

Indépendamment de la qualité du jeu de Genève, ce fut une performance décourageante de Batavia, qui pourrait grincer des dents la prochaine fois que les Vikings se présenteront comme l’adversaire du retour. Les Bulldogs n’avaient disputé qu’un seul match inférieur à la moyenne au cours des cinq premières semaines – une défaite déséquilibrée à Bartlett – mais après vendredi soir, les Bulldogs ont atteint le carrefour de leur saison, possédant un dossier de 3-3 avec des adversaires décents en attente dans deux de la finale trois semaines.

Genève, quant à elle, verra un autre adversaire de haut calibre d’ici les séries éliminatoires, l’ennemi croisé UEC South Elgin lors de la semaine 8.

South Elgin et le reste des adversaires restants de Genève voudront peut-être passer sous silence les enregistrements des deux premières semaines de la saison.

C’est une nouvelle équipe de Vikings qui joue en octobre, et à leur plus grand plaisir, le football genevois vintage est à nouveau exposé.

• Jay Schwab est rédacteur sportif du Kane County Chronicle. Il peut être joint au 630-845-5382 ou [email protected]