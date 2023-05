Le football genevois débordant de frères – Shaw Local

Plus les choses changent avec le programme de football genevois, plus elles restent les mêmes – du moins en ce qui concerne les noms.

C’est une nouvelle ère pour les Vikings alors qu’ils lancent leur terrain en gazon et d’autres améliorations à Burgess Field. Mais alors que les fans de Genève feuillettent le programme vendredi lors de l’ouverture de la saison des Vikings contre Oswego, il y aura plus qu’assez de nostalgie pour garder le passé vivant. Des noms comme Boenzi, Cella, McNeil et Santacaterina – des noms qui ont été pris en compte dans de nombreuses victoires genevoises au cours des cinq dernières années – seront à nouveau diffusés sur le haut-parleur Burgess sous la forme d’une nouvelle vague de frères et sœurs.

Et ce n’est que l’offense des Vikings.

« Vous aimez quand une famille emménage avec beaucoup de fils, beaucoup de garçons », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski.

Aucun des pedigrees pedigrees ne sera plus à l’honneur que Daniel Santacaterina, qui devrait être le premier quart partant de deuxième année de l’équipe depuis Alex Pokorny il y a 10 ans. Santacaterina, le frère cadet de l’ancien porteur de ballon de Genève et actuel secondeur du nord de l’Illinois Michael Santacaterina, était le QB de l’équipe de deuxième année de Genève la saison dernière en tant que recrue.

« Il est toujours un tel chiot », a déclaré Wicinski. « Il n’a même pas encore grandi, mais il a un bon coup de balle, une belle sortie. Il sort le ballon. Sa précision s’améliore tout au long et il peut bouger un peu avec ses pieds, donc il garde le jeu actif, ce qui est très important pour notre quart-arrière.

Santacaterina prendra des clichés du nouveau centre de départ des Vikings, Kyle McNeil. McNeil est le frère cadet de feu John McNeil, qui était un joueur de ligne clé des finalistes de la classe 7A des Vikings en 2008. Les deux meilleurs arrières latéraux projetés par l’équipe gardent également leurs noms de famille en vie.

Joe Boenzi, le frère cadet de l’ancien joueur de ligne défensif genevois Frank Boenzi, et Luke Cella, dont le frère aîné, Joe Cella, a également joué à l’arrière pour Genève, se disputeront le temps. Sur la base des résultats du programme pour la majeure partie des années 2000, les Vikings espèrent que la nouvelle vague a surveillé de près leurs grands frères. Pendant ce temps, les Vikings ont un frère actuel qui jouera un rôle clé dans la saison à venir. Le senior Paul Douds est un nouveau partant à la garde droite, tandis que le jeune frère Billy Douds, un ailier défensif junior, pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs défensifs des Vikings, selon Wicinski.

Dédicace de Burgess

De retour sur le gazon – l’école a annoncé vendredi qu’une cérémonie d’inauguration du nouveau gazon aura lieu sur Burgess Field lors de la 36e édition annuelle du GHS Corn Boil. La nourriture sera servie à 17h30 et la cérémonie aura lieu à 19h

On y va encore une fois

Marmion était l’une des équipes de football les plus blessées de la région la saison dernière, contribuant à une année 5-5 quelque peu décevante. Malheureusement pour les cadets, 2012 a commencé de la même manière avant même le coup d’envoi. L’entraîneur des cadets Dan Thorpe a confirmé jeudi soir que le secondeur senior Matt Lally, qui devrait être l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’équipe, ratera probablement la saison en raison d’une jambe cassée. Un autre rapatrié clé, l’arrière latéral senior Cody Snodgrass, est absent de 2 à 6 semaines avec mono.

Thorpe a également indiqué que le quart-arrière senior Charlie Faunce et le quart-arrière junior Brock Krueger partageront le temps lorsque Marmion ouvrira sa saison contre Jacobs vendredi à Aurora.

• Jay Schwab est rédacteur sportif du Kane County Chronicle.