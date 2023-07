Le football féminin sera inclus dans Football Manager 2025

Sports Interactive (SI), le développeur de Football Manager, a officiellement confirmé que les joueurs auront la possibilité de contrôler les clubs de football féminins et les équipes internationales à partir de l’année prochaine. Cela marque une amélioration significative de la série de jeux vidéo de longue date.

SI a initialement annoncé son intention d’introduire le football féminin dans le jeu de simulation il y a deux ans. Cependant, il s’agit d’une entreprise complexe et chronophage. Le projet impliquait des modifications substantielles du code du jeu et la mise en place d’un réseau mondial de collecte de données. De plus, Football Manager a obtenu de nouveaux accords de licence et modifié les modèles graphiques et de capture de mouvement.

Le développeur a publié des informations limitées sur le projet jusqu’à présent. Pourtant, SI a annoncé que Football Manager 2025 (FM25) sera une « véritable suite » plutôt qu’une mise à jour incrémentielle typique. Ils pensent que c’est le moment opportun pour clarifier le calendrier de sortie de cette fonctionnalité passionnante.

Le directeur du studio explique les retards du football féminin dans Football Manager

Un article de blog du directeur du studio SI, Miles Jacobson, a répondu aux critiques du jeu.

« Je tiens à reconnaître que depuis que nous avons annoncé pour la première fois notre engagement à introduire le jeu féminin en juillet 2021, nous n’avons fourni aucune autre mise à jour publique sur le projet, ce qui a conduit à des spéculations et à une certaine frustration », a déclaré le directeur du studio SI, Miles Jacobson. dans un article de blog.

« Le fait est que nous avons fait de très bons progrès dans de nombreux domaines, y compris la recherche, le moteur de correspondance et la traduction. Mais il y a d’autres domaines qui n’ont pas fait suffisamment de progrès, dont beaucoup sont des problèmes juridiques. Le jeu féminin mérite d’être le meilleur possible lors de sa sortie – et le nouveau moteur graphique y contribuera.

« Nous sommes soutenus dans la réalisation de ce projet par des personnes clés du football féminin, qui ont à cœur de nous aider à offrir l’expérience la plus authentique possible. Nous sommes impatients d’en annoncer certains dans un futur blog de mise à jour du développement.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive