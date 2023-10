Photo gracieuseté de Pitt Athletics

PITTSBOURG — Avec un groupe d’étudiants complet, des pom-pom girls et des supporters de tous horizons dans les tribunes, le football féminin n°20 de Pitt a battu Virginia Tech 2-1 pour terminer la saison régulière 2023 à Ambrose Urbanic Field jeudi soir.

Les Panthers (13-4-1 au total, 6-3-1 ACC) (WLD) battent les Hokies (7-8-3 au total, 4-6 ACC) pour la deuxième saison consécutive, après avoir échoué à remporter une victoire dans le neuf premiers matches de la série de tous les temps. Il s’agit également de la quatrième victoire consécutive à domicile des Panthers et les maintient invaincus à Ambrose Urbanic Field, avec une fiche de 8-0-1.

Pitt a résisté à deux tirs de Virginia Tech au cours des cinq premières minutes et a commencé à créer son propre élan en attaque.

L’attaquant junior des Panthers Samiah Phiri a volé le ballon au défenseur de deuxième année des Hokies Maysen Nelson et a couru vers le but à la 13e minute. Elle a trouvé un peu d’espace et a décoché un tir, mais celui-ci s’est dirigé directement vers la gardienne senior Alia Skinner, qui l’a bloqué. L’attaquante de cinquième année Amanda West a tenté de profiter du rebond, mais elle a raté son tir alors que le ballon passait derrière elle et Skinner l’a facilement récupéré pour l’arrêt.

Pitt finirait par percer à la 18e minute, marquant un but grâce à un excellent travail d’équipe. Le milieu de terrain junior Keera Melenhorst a commencé l’attaque avec une passe lobée à West sur l’aile gauche. West a effectué quelques touches avant de faire une passe parfaite au milieu de terrain de cinquième année Landy Mertz dans la surface, qui n’a eu besoin que d’une seule touche pour la mettre dans le toit du filet et ouvrir le score.

BUTLLLL !!! Les Panthers sont les premiers sur le tableau avec @landy_mertz but! Assisté par @keeramelenhorst & @amanda_westt ‼️ PITT – 1, VT – 0 📺ACCNX pic.twitter.com/rznGJTo5LV – Football féminin Pitt (@Pitt_WSOC) 26 octobre 2023

Virginia Tech a eu du mal à se créer des occasions pendant le reste de la première mi-temps. Leur meilleure opportunité est venue de la milieu de terrain junior Emma Pelkowski, qui a tenté d’ébranler la gardienne de deuxième année de Pitt, Ellie Breech, mais elle a tenu bon et a sauté pour effectuer l’arrêt facile.

La seconde mi-temps a vu les deux équipes se créer une pléthore d’occasions qui ont donné lieu à 45 minutes passionnantes.

L’attaquante junior des Panthers Sarah Schupansky a presque rejoint le défenseur de cinquième année Ashton Gordon au deuxième poteau, mais sa tête est passée de peu à côté à la 59e minute.

Les Hokies ont ensuite eu eux-mêmes quelques opportunités suite à l’échec des Panthers. L’attaquante de deuxième année Natalie Mitchell avait de l’espace à l’extérieur de la surface, mais a envoyé son tir haut à la 60e minute. L’attaquant senior Taylor Bryan a trouvé le ballon sur un coup franc et l’a remis à l’attaquant junior Sophie Maltese. Maltese a touché le ballon et a décoché un tir qui est passé juste à côté de la gauche à la 62e minute. La défenseure de deuxième année des Panthers, Katie Zailski, a ensuite dû effectuer un arrêt avec son pied hors de la ligne, après que la défenseure junior des Hokies, Allie George, ait mis une tête au but à la 63e minute.

62′ | Beau bloc près @katieezailski – garder les Hokies sans but 🔥 PITT – 1, VT – 0 📺ACCNX pic.twitter.com/QjSx8Ro5DJ – Football féminin Pitt (@Pitt_WSOC) 27 octobre 2023

Pitt a eu la chance de marquer quatre minutes plus tard, à la 67e minute. Gordon a envoyé un long coup franc, qui s’est retrouvé directement sur Skinner, qui avait du mal à contrôler le ballon et il semblait qu’il avait peut-être dépassé la ligne. L’arbitre s’est rendu au moniteur pour une rediffusion et a déterminé que le match n’avait pas franchi la ligne.

Schupansky a failli marquer à la 71e minute, alors que son coup franc touchait la barre transversale. West récupèrerait le ballon sous peu grâce à une passe de Phiri et forcerait un bon arrêt de Skinner au poteau droit.

Les Panthers ont finalement doublé leur avance à la 76e minute, une fois de plus grâce à un excellent travail de balle au sein de l’équipe. La milieu de terrain junior Ellie Coffield a récupéré le ballon sur une remise en jeu et a placé un ballon dans la surface qui a rebondi directement sur Phiri, qui a tiré pour la première fois pour le but.

C’est un autre OBJECTIF PITT 🔥@samiah80 trouve le dos du net hors de @elliecoffield1 assister! PITT – 2, VT – 0 📺ACCNX pic.twitter.com/xI2wddOIu5 – Football féminin Pitt (@Pitt_WSOC) 27 octobre 2023

Phiri compte désormais 10 buts cette saison, à égalité avec Schupansky pour le plus grand nombre de buts chez les Panthers. Elle a également marqué cinq de ces buts au cours des six derniers matches, avec un but lors de quatre matches consécutifs du n°22 Duke le 5 octobre au n°1 Florida State le 19 octobre.

Elle a attribué sa grande forme à ses coéquipières de West, Schupansky et Mertz, qui ont joué un rôle important dans les Panthers en marquant le deuxième plus grand nombre de buts de l’ACC cette saison.

« Honnêtement, je pense que nous sommes l’un des meilleurs [attacking teams] au ACC », a déclaré Phiri. « Nous sommes tellement dynamiques et personne ne peut nous arrêter. Je pense que nous sommes un bon petit groupe qui peut jouer.

L’entraîneur-chef du football féminin de Pitt, Randy Waldrum, a félicité Phiri pour sa forme récente et a insisté sur son importance pour les prouesses offensives de son équipe.

« Elle a été grande. Je pense qu’avoir une autre arme pour accompagner Amanda, Sarah et Landy, elle apporte quelque chose de totalement différent. Elle a donc marqué de très gros buts pour nous cette année. Elle a donc été essentielle pour nous.

Breech a dû effectuer un arrêt en plongeon dans le coin supérieur droit sur un superbe tir de l’attaquante de première année des Hokies, Anna Weir.

Virginia Tech rendrait le match intéressant vers la fin, puisqu’ils marquaient à la 84e minute pour réduire le déficit à un but. La défenseure senior Victoria Haugen a fait une passe pour Mitchell, qui a touché le ballon et a décoché son tir devant Breech dans le toit du filet.

Toujours là-dedans ⚡️

Technologie 1 | Pitt 2 84′ Natalie Mitchell inscrit son 9ème but de la saison ! #Hokies ⚽️ pic.twitter.com/x0GqD60JQF – Football féminin de Virginia Tech (@HokiesWSoccer) 27 octobre 2023

La victoire de Pitt était importante pour Waldrum. Après deux défaites serrées contre le n°1 Florida State jeudi dernier et contre le n°9 Clemson dimanche, il a déclaré qu’il était extrêmement important d’obtenir la victoire pour augmenter leurs chances d’accueillir le tournoi de la NCAA.

Le football féminin de Pitt a obtenu un Tête de série n°5 du tournoi ACC avec la victoire et se déplacera pour affronter le n°4 Caroline du Nord le dimanche 29 octobre à 20h00 sur le réseau ACC.

Cette victoire renforce également la domination du football féminin de Pitt à domicile cette saison, quelque chose que Waldrum aime, mais souhaite voir cette excellente forme se traduire par des victoires sur la route en séries éliminatoires.

“Je pense que c’est un endroit difficile pour les équipes de jouer”, a déclaré Waldrum.

« Nos fans sont formidables avec le soutien que nous recevons. Nos joueurs adorent jouer ici, évidemment, et l’avantage du terrain est énorme. Nous devons en quelque sorte imposer cela sur la route, que nous fassions cela en Caroline ce week-end, nous devrons le refaire en demi-finale et en finale, mais dans les NCAA, nous savons qu’au moins après ce premier tour, nous Nous allons probablement devoir reprendre la route comme nous l’avons fait l’année dernière. Il est temps de pouvoir aussi gagner quelques matchs sur la route.