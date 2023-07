Le football féminin « est sur le point de connaître une croissance exponentielle », déclare la présidente du football américain Cindy Parlow Cone avant la Coupe du monde | Nouvelles du football

Le football féminin est « sur le point de connaître une croissance exponentielle » selon le président de l’US Soccer, alors que les champions en titre de la Coupe du monde se sont préparés pour leur troisième titre consécutif en battant le Pays de Galles 2-0 à San Jose dimanche.

Après une saison en club de fréquentation et de frais de transfert record, la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande devrait être une autre vitrine d’un jeu en plein essor.

Alors que le football féminin a depuis longtemps pris pied aux États-Unis, Cindy Parlow Cone affirme qu’il gagne maintenant du terrain à l’échelle mondiale et qu’il sera transformé dans les années à venir.

« Avant que le football féminin ne soit largement considéré comme une œuvre de bienfaisance, c’était juste une bonne chose à faire d’investir dans le football féminin », a-t-elle déclaré. Sports du ciel dans une interview exclusive.

« Je pense que ce que nous avons vu ici aux États-Unis depuis longtemps, et maintenant beaucoup d’autres pays, fédérations et clubs comprennent, c’est qu’il est vraiment judicieux d’investir dans le côté féminin du jeu. .

Image:

Trinity Rodman a marqué deux fois plus tard alors que les États-Unis ont finalement vaincu le Pays de Galles dimanche





« Nous voyons des sponsors s’engager davantage dans le sport féminin, les médias et les diffuseurs investir davantage dans leur couverture.

« Nous voyons plus de fans dans les tribunes et tous ces progrès sont fantastiques et nous continuerons à pousser cela.

« Vous savez, je pense que ce n’est que le début. Je pense que le jeu masculin va continuer à se développer, mais le jeu féminin est maintenant à un point où il est sur le point de connaître une croissance exponentielle. »

La valeur du jeu féminin a été au centre des préoccupations cette semaine, les joueuses anglaises étant en conflit avec la FA au sujet des bonus liés aux performances lors de la prochaine Coupe du monde.

Parlow Cone a été une figure clé dans le domaine de la rémunération des footballeuses – elle a négocié les accords de négociation collective révolutionnaires pour les équipes américaines, qui ont fait des États-Unis le premier pays à parvenir à l’égalité des sexes en matière de rémunération.

Les gains des équipes masculine et féminine vont dans un seul pot et sont ensuite équitablement répartis entre les deux.

Bien qu’elle ne soit pas amenée à commenter directement le cas de l’Angleterre, elle a souligné la difficulté d’assurer l’égalité de rémunération mais aussi la nécessité de progrès continus.

« Nous avons vu l’impact d’un certain nombre d’autres fédérations prenant des mesures pour parvenir à l’égalité de rémunération ou pour y parvenir et la FIFA a récemment pris des mesures dans la bonne direction avec l’évolution d’une partie du prix en argent est garanti aux joueurs « , a-t-elle déclaré, les joueuses devant gagner 60% de plus de la FIFA lors de cette Coupe du monde que lors de la précédente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lucy Bronze dit qu’il est dommage que les joueuses doivent encore se battre pour des changements dans le football féminin car la question des bonus liés à la Coupe du monde n’est pas encore résolue



« Il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons à travailler avec la FIFA et toutes les fédérations qui nous contacteront pour voir comment nous l’avons fait. Nous sommes heureux d’aider. Mais je pense aussi qu’il est important de noter que chaque fédération peut prendre des mesures vers l’égalité salariale ou vers l’égalité d’investissement.

« Toutes les fédérations ne peuvent peut-être pas atteindre l’égalité de rémunération comme nous l’avons fait. Il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver là où nous en sommes. Je pense que les progrès vers l’avant sont vraiment importants. Donc, qu’il s’agisse de démarrer des équipes de jeunes ou d’investir davantage dans votre équipe féminine ou d’améliorer ou augmenter le nombre ou la quantité de programmation du côté des filles et du côté féminin. Ou cela pourrait être de combler l’écart de salaire entre les équipes masculine et féminine ou de combler l’écart avec leur programmation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone, décrit les mesures prises par la FIFA pour progresser vers l’égalité de rémunération dans le football féminin



Les États-Unis entrent dans la Coupe du monde élevés par l’expérience

Les États-Unis entrent dans le tournoi en tant que favoris, juste devant l’Angleterre, avec une troisième victoire historique consécutive en Coupe du monde en vue. Cela n’a jamais été atteint dans le football masculin ou féminin auparavant.

S’exprimant avant la victoire contre le Pays de Galles, Parlow Cone – qui a remporté le titre avec les États-Unis en 1999 – a déclaré qu’il y avait un véritable optimisme autour du camp américain que leur qualité et leur expérience pourraient les voir triompher à nouveau.

« Le niveau d’excitation est assez élevé », a-t-elle déclaré. « Je pense que les joueuses et le staff sont ravis d’arriver en Nouvelle-Zélande pour pouvoir s’installer et vraiment se mettre au travail pour se préparer à la Coupe du Monde Féminine.

« En ce qui concerne l’équipe féminine et sa capacité à remporter la troisième étoile consécutive et la cinquième au total, j’ai confiance, je crois. J’ai hâte de regarder cette équipe au cours des prochaines semaines et son évolution et sa croissance en tant que équipe parce que vous en avez besoin pour pouvoir gagner une Coupe du monde.

Image:

L’attaquante américaine Sophia Smith pourrait être la meilleure buteuse de la Coupe du monde, selon Anton Toloui de Sky Sports News





« Je pense [their experience] est vraiment important. Tu fais toute la préparation que tu peux et tu t’assures que tout est en place autant que possible pour la Coupe du Monde, mais si c’est ta première Coupe du Monde, tu ne sais vraiment pas à quoi t’attendre. Vous pouvez penser que vous savez, mais vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous y arriviez.

« Et donc, avoir cette expérience de nombreux joueurs de l’équipe qui ont joué dans une Coupe du monde, plusieurs Coupes du monde, je pense que cela va être très précieux pour l’équipe et aider les joueurs lors de leur première Coupe du monde, en essayant de aidez-les tout au long de ce processus. »

« Rapinoe continuera à faire de grandes choses »

Image:

Megan Rapinoe prendra sa retraite à la fin de la saison 2023 de la NWSL, ce sera sa dernière Coupe du monde





L’une de ces joueuses expérimentées est Megan Rapinoe, qui a annoncé qu’elle se retirerait du sport à la fin de la saison 2023 de la NWSL.

Avec deux Coupes du monde, une médaille d’or olympique et 199 sélections pour son pays à son actif, le statut de Rapinoe en tant que grande de tous les temps du football américain est assuré, indépendamment de ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais l’attaquante a également fait la une des journaux pour son impact en dehors du terrain, s’exprimant sur des problèmes de société.

Parlow Cone s’attend à ce que Rapinoe continue d’être une figure influente même après avoir raccroché ses bottes.

« Je pense que nous sommes tous tristes d’entendre l’annonce, mais dans le même souffle, tellement reconnaissants pour tout ce que Megan a fait sur et en dehors du terrain », a déclaré Parlow Cone. « Son impact a été ressenti par tant de personnes ici aux États-Unis ainsi que dans le monde entier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Megan Rapinoe annonce sa retraite après la saison de la Coupe du monde et de la NWSL de cette année



« À la fois l’impact qu’elle a eu sur le terrain et en dehors du terrain. Je sais personnellement qu’elle m’a poussé à être une meilleure personne, un meilleur leader. Je sais qu’elle a fait cela et des choses similaires pour d’autres personnes.

« Megan va certainement nous manquer, mais je ne pense pas que ce soit la dernière fois que nous entendrons parler de Megan.

« Elle va continuer à faire de grandes choses, même si ce n’est pas entre les lignes blanches. »

Une victoire des États-Unis à la Coupe du monde serait un moyen de signer sur la scène internationale.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde féminine 2023 ?

Le tournoi de cette année aura lieu à Australie et Nouvelle-Zélande ce qui en fait la toute première Coupe du monde féminine co-organisée.

Le tournoi commence le 20 juillet la finale ayant lieu le 20 août dans Sidney au stade Accor.

Le Etats-Unis sont les champions en titre et cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.