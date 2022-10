Le football féminin américain célébré avec un nouveau timbre

Le service postal des États-Unis (USPS) a annoncé une série de nouveaux modèles de timbres-poste qui seront déployés l’année prochaine, dont un qui obtient le sceau d’approbation de l’équipe nationale féminine des États-Unis alors qu’elle se prépare à conserver sa couronne à la FIFA 2023 Coupe du monde féminine.

La nouvelle collection présente une large gamme de conceptions qui, selon l’USPS, “mettent en valeur notre culture américaine unique” et comprend un certain nombre de personnalités éminentes qui ont eu une influence sociale majeure. L’ancienne juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est honorée, ainsi que la romancière Toni Morrison, l’artiste pop Roy Lichtenstein et le leader des droits civiques Chief Standing Bear.

Il y a aussi un timbre qui rend hommage au football féminin aux États-Unis, depuis le réseau des ligues de jeunes jusqu’aux champions du monde en titre de l’USWNT. Conçu par Antonio Alcala à partir d’une illustration de Noah MacMillan, le timbre représente une joueuse « balançant une balle avec une volée latérale » de manière acrobatique dans un style épuré et moderniste destiné à dépeindre le mouvement dynamique et le mouvement du jeu féminin.

Bien que les deux mondes ne forment peut-être pas une association évidente, le football a inspiré des illustrations de timbres à plusieurs reprises dans le passé. En effet, plusieurs noms de stars se sont frayé un chemin avec succès dans le monde de la philatélie.

Il va peut-être sans dire que Zlatan Ibrahimovic a reçu sa propre ligne de timbres par le service postal suédois (Posten) en 2014.

L’ensemble en édition limitée comportait cinq images différentes de l’attaquant vétéran et s’est avéré un succès instantané, avec plus de cinq millions de timbres vendus avant leur lancement.

Timbre-poste commémoratif de Robert Lewandowski Poczta Pologne

Dans le même ordre d’idées, Robert Lewandowski s’est retrouvé sur un timbre-poste polonais avant la Coupe du monde 2018 après avoir marqué 16 buts en 10 matchs lors de la campagne de qualification.

Cinq millions de timbres du meilleur buteur de tous les temps du pays ont été imprimés et lancés le jour de l’ouverture du tournoi, se vendant 6 zlotys (environ 1,25 €) chacun.

Consolidant sa place de héros sportif national, le meilleur buteur arménien Henrikh Mkhitaryan a reçu son propre timbre-poste en 2019.

Bien qu’aucun des deux n’ait reçu de timbre de leur pays d’origine respectif, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous deux joué sur des timbres dans la nation africaine du Burundi.

En 2013, le Royal Mail a publié une collection spéciale pour marquer le 150e anniversaire de l’établissement des règles du jeu de la Football Association. Il présentait 12 des plus grands talents du football britannique sur des timbres individuels, notamment Bobby Moore (Angleterre), Denis Law (Écosse), John Charles (Pays de Galles) et George Best (Irlande du Nord).

Cependant, le timbre sur le thème du football le plus cool jamais produit est peut-être l’hommage spécial Sensible Soccer publié en 2020 dans le cadre d’un ensemble de 12 pièces rendant hommage aux jeux vidéo classiques conçus au Royaume-Uni des années 1980 et 1990.