Le football fantastique de la semaine 10 de la NFL démarre-les, asseyez-les | Actualités, classements et projections de Fantasy Football

• Commencer Jared Goff: Le Lions de DétroitLe quart-arrière connaît une année de carrière et réalise plusieurs performances parmi les cinq premiers dans les bons affrontements.

• Asseyez-vous Gus Edwards : Le porteur de ballon des Ravens de Baltimore a marqué cinq touchés au cours des deux dernières semaines, mais un affrontement contre les Browns de Cleveland en plus de l’émergence de Keaton Mitchell rendra beaucoup plus difficile pour Edwards d’accumuler des points fantastiques.

• Démarrez Chris Godwin : Le temps long Boucaniers de Tampa Bay Le receveur large a été aussi bon que jamais cette saison, et il pourrait connaître l’un de ses meilleurs matchs de la saison en fonction de son match.

Temps de lecture estimé : 8 minutes

Décider qui commencer ou siéger peut être aussi simple que de regarder le PFF classements et en commençant le joueur classé plus haut. Cette rubrique start’em, sit’em va encore plus loin, en examinant pourquoi quelqu’un que vous pourriez généralement commencer pourrait ne pas avoir une bonne semaine, ou pourquoi quelqu’un négligé pourrait avoir une bonne semaine. Dans de nombreux cas, ce sont les titulaires habituels qui devraient jouer, mais nous souhaitons également explorer les joueurs limites.

Accéder à un groupe de postes :

COMMENCER

Jared Goff, Lions de Détroit

Le quart-arrière vétéran connaît le meilleur début de sa carrière avec une note PFF de 88,3, qui le classe au troisième rang parmi les quarts-arrière.

Goff a été un quart-arrière constant en lançant au moins 200 verges par match, et il a lancé un touché dans tous les matchs sauf un cette saison.

Cela ne lui suffit pas toujours pour être un starter fantastique en raison de son manque de précipitation. Il a gagné 13 verges en 18 courses cette saison, mais 11 de ses courses ont été à genoux.

Goff a été l’un des cinq meilleurs quarts chaque semaine où il a lancé au moins deux touchés et a terminé en dehors du top 12 chaque fois qu’il n’en a lancé qu’un.

Les Lions jouent le Chargeurs de Los Angeles , qui ont accordé le deuxième plus grand nombre de points fantastiques aux quarts cette saison.

, Les Chargers ont accordé 12 touchés par la passe cette saison – le neuvième pour les défenses.

Le match devrait être le meilleur score de la semaine ce qui indique également que Goff lance plusieurs touchés.

Sam Howell, Commandants de Washington

Howell a marqué le sixième plus grand nombre de points fantastiques pour les quarts cette saison grâce au volume.

Il a reculé pour passer 421 fois cette saison, tandis que le quart-arrière le plus proche est à 375. Cela l’a aidé à générer le deuxième plus grand nombre de verges par la passe avec 2 471, même si ses 7,0 verges par tentative sont légèrement inférieures à la moyenne.

Il a terminé parmi les 13 premiers quarts au cours de sept des neuf semaines cette saison.

La première exception fut une défaite 3-37 contre le Billets de buffle où il a lancé quatre interceptions et a été limogé neuf fois.

L’autre était un match contre le Géants de New York où il n’a complété que 52,4% des passes, n’a lancé aucun touché et a été limogé six fois. Les deux équipes se sont classées parmi les sept premières pour empêcher les points fantastiques aux quarts-arrières.

Washington fait face au Seattle Seahawks , qui ont été moyens pour empêcher les points fantastiques aux quarts-arrières.

, Ils ont une bonne course secondaire et une bonne passe, mais Howell joue également mieux.

Son temps moyen pour lancer était d’au moins 2,82 secondes dans chacun des six premiers matchs, mais ce temps a diminué dans chacun des trois derniers, ce qui a entraîné moins de sacs.

Les commandants sont outsiders , ce qui signifie qu’ils passeront tout le match comme ils le font habituellement. Le volume à lui seul devrait encore une fois faire de Howell un démarreur fantastique.

S’ASSEOIR

Russell Wilson, Broncos de Denver

Bien que la saison des Broncos ait été décevante jusqu’à présent, Wilson a marqué le 13e plus grand nombre de points fantastiques pour un quart-arrière cette saison.

Il a passé la moitié de ses matchs en tant que quart-arrière fantastique du top 12 et l’autre moitié en dehors du top 12.

Même avec toutes les blessures du quart-arrière et les quarts-arrières en semaine de congé, c’est une semaine pour l’asseoir en raison de son match.

Les Broncos affrontent le Billets de buffle , qui ont accordé le troisième moins de points fantastiques aux quarts cette saison.

, Seuls deux quarts face à Buffalo ont atteint le top 10 fantastique, dont Joe Burrow la semaine dernière.

Les factures sont effacer les favoris , ce qui devrait permettre aux Broncos de passer, mais Denver court plus que l’équipe moyenne lorsqu’il joue par derrière ou à égalité.

Deshaun Watson, Browns de Cleveland

Watson a raté une partie de la saison en raison d’une blessure, mais il a terminé parmi les 12 meilleurs quarts fantastiques dans trois des quatre matchs où il a joué au moins 90 % des clichés offensifs.

Bien que sa production fantastique soit en hausse par rapport à la saison dernière, ses notes PFF ne sont guère meilleures. Il a atteint une note offensive de 68,3 qui le classe au 22e rang parmi les quarts cette saison.

Les trois équipes contre lesquelles il a affiché de bons chiffres Fantasy étaient toutes moyennes à inférieures à la moyenne pour empêcher les points Fantasy aux quarts.

La meilleure équipe qu’il a affrontée jusqu’à présent est la Steelers de Pittsburgh , qui ont accordé le 11e moins de points fantastiques aux quarts-arrières, et Watson a terminé QB28 cette semaine-là.

, Les Browns ont le quatrième pire match pour les quarts cette semaine contre les Corbeaux de Baltimore , selon nos force de l’outil de planification .

, Les Ravens ont accordé le moins de points fantastiques aux quarts cette saison, accordant près de quatre points de moins que toute autre équipe.

Lors de son seul match contre Baltimore la saison dernière, il a complété 18 passes sur 28 pour 161 verges et un touché et a été limogé six fois.

Watson pourrait connaître son pire match de la saison contre la meilleure défense qu’il a affrontée toute l’année.