Le football européen suit-il le chemin du basket européen ?

Les discussions récentes sur la création d’une Super Ligue européenne de football reflètent le basket-ball européen des deux dernières décennies.

Le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et d’autres clubs continuent d’être les pionniers du plan de la compétition. Dans ce cas, le football européen pourrait très facilement se retrouver avec le même look que le basket en Europe. Ce n’est pas tout à fait une jolie image.

Voici un aperçu de la structure du basket-ball en Europe avec un bref historique de la façon dont nous en sommes arrivés là :

La structure européenne actuelle du basket-ball

Actuellement, il existe quatre compétitions continentales de basketball en Europe.

Euroligue (18 équipes)

EuroCoupe (20 équipes)

Ligue des champions (52 équipes)

Coupe d’Europe (47 équipes)

Les deux premières compétitions, l’EuroLeague et l’EuroCup sont contrôlées par l’EuroLeague Basketball. Pendant ce temps, FIBA ​​Europe contrôle les deux autres. Il existe bien sûr des ligues nationales, des compétitions de coupe nationales et des ligues régionales.

Mais, afin de comparer à quoi pourrait ressembler une future structure du football européen, concentrons-nous sur les quatre compétitions continentales.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici

Le sommet de la pyramide du basket est la FIBA. C’est l’équivalent de la FIFA dans le football. FIBA EUROPE est la branche de la FIBA ​​qui réglemente le jeu en Europe. Pensez que l’UEFA supervise le football européen comme un lien avec la FIFA. La FIBA ​​a initialement créé la FIBA ​​European Champions Cup en 1958. En 1996, cette compétition a pris le nom d’EuroLeague en 1996.

Après la saison 1999-2000, neuf clubs se sont séparés de la FIBA ​​pour créer une nouvelle ligue. Pour ajouter l’insulte à l’injure pour la FIBA, ils n’ont jamais déposé le nom d’EuroLeague. La ligue séparatiste a rapidement adopté ce nom.

La raison de l’échappée est exactement celle à laquelle nous assistons aujourd’hui dans le football européen. Certaines équipes ont rapporté plus d’argent et elles voulaient avoir l’assurance qu’elles pourraient participer à une compétition de haut niveau lucrative sans compter sur la qualification par le biais d’une position dans la ligue. Deux de ces membres s’alignent sur la Super League européenne de football, le Real Madrid et Barcelone.

Ce qui a suivi pendant les 2 décennies suivantes a été des menaces, des sanctions et une division du basket-ball qui a laissé les fans confus, en colère et dont beaucoup ne sont jamais retournés dans les arènes qu’ils occupaient autrefois.

L’Euroligue aujourd’hui

L’EuroLeague d’aujourd’hui opère sous l’égide de l’ULEB, initialement formée en 1991 par des clubs français, italiens et espagnols. Il est très similaire à l’Association européenne des clubs. Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, était le président de l’ECA et il était l’un des principaux partisans de la Super League européenne.

L’EuroLeague compte 18 équipes, dont 12 ont des licences à long terme. Les six autres travaillent sous des licences d’un ou deux ans. C’est devenu une structure de ligue semi-fermée compliquée aujourd’hui. Il a même introduit un système de promotion/relégation.

En 2002, ‘EuroLeague Basketball’ a créé une nouvelle compétition appelée la Coupe ULEB, maintenant connue sous le nom d’EuroCup. Les 2 meilleures équipes de chaque saison de l’EuroCup reçoivent des licences d’un an pour participer à l’EuroLeague, créant ainsi un système de promotion / relégation.

Quant à la FIBA, elle gère 2 compétitions européennes qui ont maintenant été nommées « Ligue des champions » et « Coupe d’Europe ».

Les deux compétitions FIBA ​​sont bien inférieures en qualité aux deux compétitions ULEB, n’attirant que des clubs de niveau inférieur. Les dates internationales des compétitions nationales sont également contestées. Les compétitions européennes aux côtés des championnats nationaux et des compétitions de coupe nationales créent des calendriers chargés.

Le football européen suit-il son homologue du basket ?

Comprendre ce qui s’est passé dans le basket en Europe apporte beaucoup de clarté à la bataille qui se déroule actuellement dans le football européen. La « FIBA ​​Europe » a été reléguée à une citoyenneté de deuxième classe par rapport à l’Euroleague Basketball en ce qui concerne le jeu en club.

Certes, l’UEFA connaîtrait le même sort dans le football. Au mieux, la meilleure compétition de l’UEFA serait au niveau de l’Europa Conference League d’aujourd’hui en cas de Super League. Au début, ils auraient encore une bonne sélection de clubs parmi lesquels choisir, si disons, 18 clubs se sont séparés.

Comme on le voit au basket, ce n’est pas seulement une compétition de clubs qui se crée. Il s’agit plutôt d’un nouveau type de « fédération ». Il y a une simple promesse de promotion en Super League. De nombreux clubs juste en dehors du groupe d’élite réclameraient de lancer une nouvelle compétition sous l’égide de la Super League. Cela laisserait l’UEFA avec une mauvaise sélection de clubs pour ses propres compétitions. Plus important encore, cette nouvelle compétition saperait tous les revenus télévisuels de l’UEFA.

Le calendrier du basket est gérable. Les équipes jouent 3 à 4 matchs par semaine. Utiliser cette structure pour le football, où les équipes maximisent deux matchs par semaine, est un énorme problème.

L’avenir du football

Il y a deux options si le football emprunte cette voie du basket européen.

Premièrement, le nouveau format structuré de la Ligue des champions de l’UEFA (à partir de la saison 2024-25) pourrait suffire à apaiser les meilleurs clubs pour qu’ils restent avec l’UEFA. La deuxième option, c’est tout à fait ce que nous avons vu dans le basket européen. Une création de facto de deux instances dirigeantes.

Le nouveau format de la Ligue des champions pourrait acheter quelques saisons supplémentaires à l’UEFA. Cependant, sur la base des dépenses des clubs à l’ère moderne ainsi que des changements de propriété sans égard pour la tradition, le football européen pourrait être méconnaissable dans 10 ans par les fans d’aujourd’hui.