Le football européen est confronté à une pénurie d’arbitres. À qui la faute ?

Le football d’élite regorge désormais de joueurs et d’entraîneurs qui font visiblement pression sur les arbitres pour obtenir des décisions favorables. Ces attitudes se sont propagées jusqu’à la base et pourraient entraîner l’abandon de nombreux arbitres potentiels. Ian MacNicol/Getty Images

À la fin du mois dernier, le responsable des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, s’est tenu devant une présentation PowerPoint et a lancé un appel simple et passionné : « Nous avons besoin d’arbitres ! »

Il a souligné qu’environ un arbitre inscrit sur sept abandonne le football chaque année et que, même si le football est en plein essor en Europe, avec un nombre croissant d’équipes et de ligues, tant chez les hommes que chez les femmes, le bassin d’arbitres ne suit pas le rythme. . Dans les 55 associations membres de l’UEFA, il leur manque environ 40 000 arbitres.

« C’est une crise des vocations », a-t-il déclaré, utilisant une terminologie le plus souvent associée aux jeunes qui ne choisissent pas de rejoindre le clergé. Rosetti est un ancien arbitre de la FIFA qui est aujourd’hui le grand prêtre des arbitres européens, chargé (entre autres) de diriger la sélection et l’affectation des arbitres de la Ligue des Champions et de l’Euro. Il va de soi qu’il parlerait en termes quasi religieux car, avouons-le : officier est une vocation.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

La plupart des enfants veulent être ceux qui marquent les buts, tandis que certains (généralement les moins mobiles) veulent être ceux qui empêchent les buts d’entrer ; très peu, voire aucun, souhaitent être ceux qui veillent à ce que les lois du jeu soient appliquées. Mais ceux qui le font sont presque tous des footballeurs récréatifs qui, très jeunes, ont peut-être réalisé qu’ils pouvaient concourir à un niveau plus élevé en tant qu’arbitre de match qu’ils ne pourraient jamais le faire en tant que joueurs.

Sauf qu’aujourd’hui, ils sont proportionnellement moins nombreux, et il faudra plus de cette vidéo de recrutement produite par l’UEFA pour changer cela. Et même si vous dites que vous ne vous souciez pas vraiment de savoir si un match de filles de moins de 12 ans dans une banlieue ne peut pas rassembler un officiel de match agréé, la réalité est que cela a un impact sur l’ensemble de la pyramide.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Un peu comme les athlètes, les meilleurs arbitres gravissent les échelons et finissent par arbitrer les matchs de Ligue des Champions et de Premier League qui tiennent vraiment à beaucoup d’entre nous. Mais s’il y a moins d’arbitres entrant dans le système, généralement vers l’âge de 14 ou 15 ans, il y aura moins de bons arbitres qui y progresseront. À terme, cela aura un impact tangible sur le jeu d’élite.

Il s’agit d’un défi auquel sont confrontées les associations de football du monde entier, et l’un des problèmes identifiés par Rosetti réside dans les abus auxquels sont confrontés les arbitres. Il ne veut pas dire au niveau supérieur – les officiels dans la quarantaine, qui pratiquent l’arbitrage depuis 25 ans et ont fait carrière dans l’arbitrage, ont manifestement fait la paix avec cela – il veut dire plus bas, au niveau supérieur. le niveau de la base. Il veut dire que des situations dans lesquelles des garçons de 14 ans arrivent pour officier dans des équipes de jeunes – et le font également de leur propre chef, car il n’y a pas d’assistants à ce niveau, encore moins de quatrièmes arbitres et de VAR – et se font insulter et cracher dessus par leurs pairs sur le terrain et les parents en marge. Où des filles de 16 ans se font pourchasser sur le terrain par des entraîneurs furieux. Où un arbitre de football amateur de 22 ans est violemment attaqué par des adultes, est frappé à la tête et doit s’enfuir. (Au cas où vous vous poseriez la question, deux des joueurs qui l’ont attaqué ont été bannis respectivement de cinq et trois ans.)

Il est évident que les agressions violentes constituent une affaire pénale. Mais les abus verbaux et sur les réseaux sociaux – surtout lorsque vous êtes seul et proviennent souvent de personnes plus âgées que vous – sont suffisants pour que de nombreux jeunes, potentiels arbitres de match, puissent dire : « Merde, je retourne sur TikTok. » Ceux qui restent et se frayent un chemin à travers le système peuvent être construits avec des matériaux plus sévères, ou ils aiment tellement arbitrer qu’ils supporteront n’importe quoi. (Une infime minorité, même si je suis sûr que Rosetti ne serait pas d’accord, pourrait apprécier ces abus.) Mais le point demeure : pourquoi cela se produit-il et que pouvons-nous faire pour y remédier ?

jouer 1:31 « Les arbitres n’en ont aucune idée! » – Le manager de Sheffield United est parti en colère Paul Heckingbottom s’en prend aux décisions d’arbitrage en Premier League après la défaite 2-1 de son équipe contre Tottenham.

Plus tôt cette année, Rosetti a rencontré des représentants des arbitres de toute l’Europe. L’une des conclusions auxquelles ils sont parvenus est que certains des mauvais comportements auxquels les arbitres sont soumis au niveau local sont une conséquence de la façon dont ils voient les arbitres d’élite traités à la télévision. Des joueurs entourant les officiels de match, se mettant en face, des entraîneurs sur la touche déclamant et sortant de leur zone technique – ce genre de choses. Et c’est en partie la raison pour laquelle il y a eu une répression contre la dissidence en Premier League, en Serie A et ailleurs en Europe.

C’est là que j’ai personnellement eu une petite révélation. Je n’ai jamais vraiment eu de problème – au niveau élite, où les arbitres sont professionnels ou pratiquement professionnels et, soi-disant, les meilleurs des meilleurs – avec les joueurs et les managers qui se mêlaient aux officiels de match. J’ai supposé que c’était à eux de faire respecter la discipline : ce sont eux qui ont les cartes après tout, et s’il y avait des allers-retours qui restaient impunis ? Eh bien, c’était peut-être cette « plaisanterie colorée » dont les anciens professionnels adorent parler et que certains anciens arbitres disent avoir appréciée.

Les bons arbitres, au sommet de leur forme, ont gardé le contrôle. Les arbitres qui passeraient une mauvaise journée perdraient le contrôle. Et si les joueurs et les entraîneurs leur faisaient perdre le contrôle par leur comportement – ​​qu’il soit irritable, intimidant ou autre – alors cela faisait partie du jeu. C’était, d’une certaine manière, un choc entre égaux – des athlètes et entraîneurs professionnels hautement rémunérés, et des arbitres professionnels hautement rémunérés – et c’était une compétition d’élite à enjeux élevés, n’est-ce pas ?

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI SEPTEMBRE 22 (toutes les heures HE)

• VfB Stuttgart contre Darmstadt 98 (14h00)

• Standard de Liège contre Westerlo (14h40)

• Birmingham City contre QPR (15h00)

• Alavés contre Athletic Club (15h00) SAMEDI SEPT. 23 (toutes les heures HE)

• Borussia Dortmund contre Wolfsburg (9h00)

• Bayern Munich contre Vfl Bochum (9h00)

• Middlesbrough contre Southampton (10h00)

• Osasuna contre Séville (10h00)

• Barcelone contre Celta Vigo (12h00)

• PSV contre Almere City (14h00)

• St. Pauli contre Schalke 04 (14h25)

• Richmond Kickers contre Greenville (18h00) DIMANCHE SEPTEMBRE 24 (toutes les heures HE)

• Atlético Madrid contre Real Madrid (15h00)

Je ne le vois plus comme ça. Non pas parce que je pense que les arbitres ont besoin d’être choyés — il y en a de bons et d’autres médiocres, ils s’affrontent et il n’y a rien à gagner à prétendre qu’ils sont tous pareils et qu’ils fonctionnent tous de la même manière — en fait, je dirais J’aime les voir tenus responsables encore plus qu’ils ne le sont : c’est comme ça qu’on s’améliore. Mais plutôt pour deux raisons.

Le premier concerne les abus au niveau local, qui sont clairement influencés par ce qui se passe au sommet. Je ne parle pas seulement de cas extrêmes comme José Mourinho s’en prend à Anthony Taylor dans un parking après la finale de la Ligue Europa et le traitant de « f— honte ». Je parle des scènes hebdomadaires de managers s’énervant sur la ligne de touche avec le quatrième arbitre, ou de joueurs demandant des cartons jaunes et se liguant contre les arbitres comme si leur poids corporel pouvait influencer une décision (malheureusement, parfois cela fait).

Mais lorsque nous normalisons ce comportement – ​​« c’est ainsi que les gagnants réagissent face à un affront perçu comme étant un arbitre », ou quelque chose du genre – c’est complètement différent parce que cela s’infiltre jusqu’à la base. Là, on se retrouve avec des adultes affrontant et insultant un gamin dans un parking poussiéreux parce qu’il n’a pas donné de penalty lors d’un match U16. Ce n’est pas un choc entre égaux. C’est de l’intimidation pure et simple, et cela a un impact matériel sur le jeu à tous les niveaux.

L’autre raison est que je ne pense plus que ce soit un sous-produit naturel du fait que les sports haut de gamme soient compétitifs ou même divertissants. Je suis pour prendre l’avantage, mais vous n’êtes pas en concurrence avec l’arbitre : il fait partie du jeu, comme le ballon, le poteau ou la craie sur la ligne de touche. Nous avons en fait d’excellents exemples outre-Atlantique, de la Ligue nationale de football aux sports universitaires. Oui, si vous êtes vieux, vous vous souvenez peut-être de l’ancien entraîneur de basket-ball de l’Indiana, Bobby Knight. lancer des chaises ou, plus récemment, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce jetant sa serviette à l’arbitre. Je suis sûr qu’il y en a d’autres, mais je n’ai pas l’impression que ce soit un événement hebdomadaire. Montrez votre désaccord et les conséquences s’ensuivent très rapidement. Et devine quoi? Les jeux sont toujours compétitifs, les passions toujours vives, il y a toujours ce qu’il faut de méchant.

En d’autres termes, le football n’a pas besoin d’être ainsi, c’est pourquoi, pour ma part, je salue la répression.

Je fais également suffisamment confiance aux arbitres pour faire la distinction entre un moment de frustration et de colère – même avec un juron méchant et grossier – motivé par la passion et le genre de poursuite prolongée dont nous sommes trop souvent témoins. Il est normal de faire appel pour une faute après avoir été piégé. Il n’est pas normal de se lever et de poursuivre l’arbitre pour plaider sa cause. (Au fait, il est encore moins normal de discuter d’incidents qui sont vérifiés par le VAR, sans parler des décisions de hors-jeu, lorsque l’arbitre se tient à côté de vous.)

Peut-être que s’ils se comportent un peu mieux au niveau professionnel, nous n’aurons pas besoin de recourir à des pères qui empruntent un sifflet et improvisent comme arbitres au niveau des jeunes, car il y aura suffisamment de jeunes qui voudront devenir arbitres de match pour la simple raison qu’ils J’adore le sport et c’est une façon d’en faire partie.