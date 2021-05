Le football et le minigolf donnent aux personnes âgées un sursis de Covid Curbs dans cette maison de retraite française

Bernard Sellier se tenait un peu penché à table, ses mains agrippant les tiges de minuscules footballeurs et un sourire enfantin sur son visage de 86 ans lors d’un retour à la vie normale dans sa maison de retraite française. Pendant des mois pendant la crise du COVID-19, il y avait eu des règles strictes sur l’interaction sociale et les droits de visite alors que le personnel se battait pour garder à distance un tueur féroce de personnes faibles et âgées. Désormais, The Fig Tree et d’autres maisons de soins lèvent les restrictions les plus sévères. Les données officielles montrent que 99% des résidents des foyers de soins ont reçu au moins un vaccin COVID, et plus des trois quarts ont eu les deux.

« Je ne suis pas malade, je vais très bien, tout va bien », a déclaré Sellier alors qu’il se dirigeait vers le poulailler de la maison pour ramasser les œufs.

Au cours de la première vague, le coronavirus a ravagé les maisons de retraite avec un effet dévastateur. Le gouvernement et les exploitants de maisons de soins ont été pris au dépourvu.

Ils ont eu du mal à se procurer des masques faciaux et d’autres équipements de protection, la maladie provoquant une pénurie mondiale. Lorsque la France a dénoué son premier verrouillage il y a un an, près de 40% de tous les décès liés aux coronavirus étaient survenus dans des maisons de soins.

Seuls 14 décès liés au COVID ont été enregistrés dans les foyers jusqu’à présent ce mois-ci, soit environ 1% du chiffre national.

«Nous nous sentons déjà plus en sécurité», a déclaré la résidente Marie Maucelli.

Certaines précautions restent en place, conformément aux directives nationales, alors que le déploiement de la vaccination en France s’accélère. Les familles ne peuvent pas embrasser leurs proches et les visiteurs non vaccinés doivent rester derrière un écran en plexiglas.

Le gouvernement a reconnu le bilan que priver les personnes âgées de l’amour de leur famille a nui à leur bien-être pendant la crise, mais a déclaré qu’il était nécessaire de sauver des vies.

Les taux d’hésitation à la vaccination en France étaient parmi les plus élevés d’Europe au début de la campagne de vaccination mais les données officielles montrent qu’une grande majorité du personnel des établissements de soins a reçu au moins une dose.

« Au départ, je n’étais pas vraiment en faveur de me faire vacciner », a déclaré Nelly Prudhomme, qui dirige les activités au Figuier. « Mais j’ai pensé que c’était bien à faire. Principalement pour nos résidents, pour leur permettre de sortir. »

