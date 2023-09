Le football et la NFL se tournent vers le streaming, loin de la télévision classique

Aaron Rodgers, n°8 des Jets de New York, s’échauffe avant le match contre les Giants de New York au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, le 26 août 2023.

Chaque dimanche, il y aura plus de matchs de la Ligue nationale de football disponibles sur les services de streaming que jamais auparavant – certains même en exclusivité.

La saison de la NFL débute jeudi avec les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, qui accueillent les Lions de Détroit. Puisque le match d’ouverture de la saison est considéré comme un match de « football du dimanche soir » au calendrier, NBCUniversal diffusera le jeu à la fois sur son réseau de diffusion et sur son application de streaming, Peacock.

Ce virage plus agressif vers le streaming intervient après plusieurs saisons de sociétés telles que Paramount mondial NBCUniversal de Comcast et Disney ESPN diffuse des jeux simultanément sur les services de streaming et la télévision traditionnelle. Aujourd’hui, les sociétés de médias complètent leurs plateformes de streaming avec des contenus plus exclusifs dans l’espoir non seulement d’attirer davantage d’abonnés, mais également de les fidéliser en tant que clients à long terme.

Plus tard dans la saison, Peacock, avec ESPN+ et Amazon de Disney, proposera des jeux qui seront uniquement diffusés en streaming. YouTube TV de Google et le service de streaming de la NFL deviendront également des acteurs plus importants dans le jeu du streaming.

Le streaming pourrait également jouer un rôle plus important dans l’audience de la NFL, car les réseaux Disney sont devenus sombres pour les clients du fournisseur de télévision par câble. Communications de la Charte ce qui pourrait inciter les fans de football à opter pour des forfaits de télévision sur Internet tels que Fubo.

Lorsque les géants des médias ont signé des accords de droits médiatiques avec la NFL en 2021, évalués à plus de 100 milliards de dollars, un plus grand nombre de ces accords incluaient les droits de jeux en streaming. De plus, l’année dernière, la NFL a vendu les droits médiatiques de son « Sunday Ticket » à Google ‘s YouTube TV pour environ 2 milliards de dollars par an, transférant l’accès à l’ensemble des jeux hors marché à un public uniquement en streaming.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, avait fait pression en faveur d’une maison de streaming uniquement pour « Sunday Ticket », affirmant dans les mois précédant la conclusion de l’accord qu’il pensait que c’était « le meilleur pour les consommateurs à ce stade ».