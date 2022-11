Le football est un jeu de deux mi-temps si vous êtes anglais et croate... vous avez ma sympathie

SI vous êtes anglais ou gallois, le résultat du match de ce soir sera simple pour vous. Ce sera soit génial, soit terrible.

Et si vous étiez un peu des deux ?

Et si ta mère est de Merthyr et ton père de Derby ?

Et s’ils viennent tous les deux de Bangor mais que vous êtes né et avez grandi à Bradford ?

Ou vice versa? Tu swingues dans quel sens ? Quelle chemise allez-vous porter ?

Si vous êtes dans cette situation, vous avez ma sympathie.

Avoir un père de Brum et une mère de Zagreb a eu de nombreux avantages, mais pour quelqu’un stressé par le football dans le meilleur des cas, cela a été un cauchemar de plus à négocier.

Je n’ai même pas examiné ce tirage au sort de la Coupe du monde pour voir si et quand l’Angleterre et la Croatie pourraient se rencontrer.

Je ne peux tout simplement pas traverser une autre demi-finale comme celle dont j’ai été témoin en Russie la dernière fois.

La façon dont vous gérez ces choses en dit long sur votre personnalité.

Quelqu’un de brillant et pétillant ne verrait que du positif. Comment est-ce fabuleux?

je ne peux pas perdre ! Je suis assuré d’être du côté des gagnants de toute façon !

J’ai beau essayer, je n’ai pas trouvé le moyen de l’encadrer comme ça.

En ce qui me concerne, quoi qu’il en soit, j’allais être du côté des perdants.

Je n’ai pas fêté quand l’Angleterre a marqué. Je n’ai pas fêté l’égalisation de la Croatie, ni le moment où elle a pris les devants, ni le coup de sifflet final.

J’étais profondément fier que la Croatie ait atteint la finale mais profondément contrarié que l’Angleterre ne l’ait pas fait.

De retour à l’hôtel où mes collègues de BBC Radio et moi logions, je suis allé au bar pour boire ma joie/chagrin.

Mais Chris Waddle n’arrêtait pas de me lancer des regards noirs, alors je me suis mis au lit.

Je n’avais aucune énergie pour le combattre, je m’étais épuisé à me battre.

Je suis un fan de football anglais de bout en bout.

Je me souviens comme si c’était hier de mon grand-père arrêtant la voiture devant un magasin de sport sur Hagley Road à Quinton à Birmingham.

Je pense que l’endroit – maintenant disparu depuis longtemps, comme la plupart des petits magasins de sport – s’appelait Allsports.

Le plus grave des péchés

Il m’a acheté le maillot de l’Angleterre pour la Coupe du monde de cet été-là.

J’ai déchiré l’emballage et j’ai enfoui ma tête dans la chemise.

Je jure que je peux encore le sentir.

C’était il y a 40 ans.

Puis la Croatie est arrivée, avec cette bande à carreaux dont même les neutres semblent amoureux.

Et donc je suis retombé amoureux.

Et comme disait mon nan croate, celui qui est assis entre deux tabourets tombera entre eux.

Et elle avait raison.

Mon dos est encore meurtri de cette nuit à Moscou.

Il est possible que les Anglo-Gallois parmi nous ne se déchirent pas comme ça.

Peut-être ont-ils pris parti il ​​y a longtemps et ne sont-ils pas prêts à changer.

C’est après tout ce que nous exigeons des fans des clubs de football.

Ici, le changement – ou même la division – des loyautés est le plus grave des péchés.

J’ai regardé la demi-finale anglaise de Gazza’s Tears en 1990 avec un de mes amis qui s’appelle John.

Un gars vraiment adorable, à part le fait qu’il était fan de Villa.

Puis, en allant voir West Brom à Arsenal quelques années plus tard, je suis tombé sur lui.

Que faisait-il là ?

Il m’a dit qu’il était maintenant un Gooner, comme si j’aurais été content qu’il ne soit plus un fan de Villa.

Même pas un peu!

Comportement répréhensible.

Il m’est étranger maintenant.

Assez hypocritement, j’ai tendance à juger certains fans internationaux pour leurs choix.

Je n’ai jamais été sûr des fans de football autrement complètement anglais qui se promènent dans, disons, des chemises irlandaises parce que leur nan était de Tipperary.

Inacceptable.

C’est évidemment riche de la part de quelqu’un né anglais, élevé en anglais, qui parle anglais et vit et travaille en Angleterre, qui reconnaît néanmoins des loyautés partagées.

Pour résoudre ce qui est bien et mal ici, je suggère un système de qualification, similaire, mais plus strict, que celui auquel les sélectionneurs des équipes nationales doivent se conformer.

Donc ce soir, dans mon livre, une nan de Narberth ou un grand-père de Great Yarmouth n’est pas assez qualifié pour soutenir ce pays.

Seul un parent fera l’affaire.

Ou si vous êtes né là-bas et y avez passé une bonne partie de votre vie, je vous laisse partir.

Sinon tuyau vers le bas.

D’un autre côté, tout cela n’a aucun sens.

Parce qu’en plus d’avoir parfaitement le droit de soutenir qui tu veux, je ne pense vraiment pas que ce soit un choix que tu fasses.

Vous ne choisissez pas votre équipe, votre équipe vous choisit.

Alors, que ce soit l’Angleterre ou le Pays de Galles qui vous a choisi pour les soutenir ce soir, profitez du match.

LE Z de la génération Z pourrait simplement signifier zéro, comme dans zéro alcool.

Les recherches suggèrent que plus d’un quart des moins de 25 ans ne touchent pas à l’alcool.

Cela ne me surprend pas. Bien que la consommation excessive d’alcool reste un problème majeur, moins de personnes de tous âges boivent que vous ne le pensez.

Et parmi ceux qui boivent, il est étonnant de voir combien de personnes boivent dans les limites des directives de consommation sûres du gouvernement de 14 unités par semaine – c’est environ sept pintes de bière ou 14 shots ou une bouteille et demie de vin, UNE SEMAINE !

Incroyablement, pour les gros buveurs comme moi, 70 % des buveurs BUVENT en respectant ces directives. C’est parmi les 30 % restants, les gros buveurs, que se posent le plus de problèmes.

Soyez arbre ‘n’ facile à Noël

Je ne suis pas du genre à trop de règles sur les choses, mais en voici une que je pense que nous devons respecter : aucun arbre de Noël à ériger avant le premier jour de décembre.

C’est simple, c’est clair et ça a du sens.

Je dois admettre que je pensais que le 1er décembre était le premier jour de l’Avent, mais non, il s’avère que c’est le quatrième dimanche avant Noël.

Vous auriez donc eu le droit d’avoir le vôtre depuis deux jours maintenant.

Mais quelle est l’urgence ? Prends ton temps.

En dehors de toute autre chose, cela vous évitera de vous embêter à l’autre bout du fil lorsque, le jour de l’an, le pauvre sera sec et laissera tomber des aiguilles partout.

Match après match C’est génial d’être à une Coupe du monde, mais c’est presque aussi génial de la regarder de chez soi. Match après match après match. Quatre par jour ! J’ai gémi longtemps et durement que ce soit au Qatar et je continuerai à le faire longtemps dans le futur. Mais j’en apprécie toujours chaque minute. Quant à ce qu’il soit joué à cette période de l’année, eh bien, comment dire cela? Tout ce que je dis, c’est que je suis d’accord avec un fan de football qui a baissé la voix d’un air conspirateur pour me dire quelque chose sans être entendu : « Tu sais, j’aime bien ça en novembre. Il est en quelque sorte plus facile de justifier de rester assis à l’intérieur en regardant le football toute la journée. Ça me va.” De plus, bien que nos joueurs internationaux puissent ne pas être d’accord, je soupçonne que nous profitons d’une pause de mi-saison malgré tout ce que nos clubs nous font subir.

Réservez ces réfs poncy

J’ai depuis longtemps renoncé à me plaindre de l’utilisation de produits capillaires par les footballeurs.

Cette bataille est perdue.

S’ils le doivent, ils le doivent. Ainsi soit-il.

Et je développe une vision détendue des managers et des entraîneurs qui prennent trop de temps avec leurs coiffures, car ils ont généralement cessé d’utiliser du gel, ayant de toute façon arraché la plupart de leurs cheveux.

Mais je trace une ligne avec les officiels de match.

Certains de leurs arrangements capillaires n’ont pas leur place dans le jeu.

C’est donc un carton jaune de ma part à l’arbitre italien Daniele Orsato pour tout le soin qu’il a mis à remettre sa banane en forme.

Et je crains que ce ne soit un rouge direct pour le Néerlandais Danny Makkelie, à gauche, et son hommage lissé à Ray Reardon.

Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens ?

N’importe qui penserait vouloir être le centre d’attention

Contente pour elle IL Y A une brillante série télévisée allemande sur Sky Atlantic appelée Babylon Berlin. Il se déroule à Berlin avant la Seconde Guerre mondiale. Même si l’intrigue est allée bien au-delà de ma compréhension, j’y suis restée parce qu’elle est généralement belle à regarder, en particulier la star, Liv Lisa Fries. Je ne dis pas que je suis obsédé par cette femme, mais quand l’Allemagne a égalisé contre l’Espagne dimanche soir, je me suis senti content pour elle. Je veux juste qu’elle soit heureuse.

Plus de photos de jolies fans (euh comme celle-ci)

LA Coupe du monde, à juste titre, devrait être une question d’inclusivité.

Et une partie de cela implique d’attirer le genre de personnes qui ne regardent pas le football semaine après semaine. Je comprends.

Mais je ne supporte pas les coups de « fans » dans la foule au Qatar qui ne sont manifestement pas engagés dans l’affaire en cours.

Classiquement, ce sera quelqu’un aux couleurs d’un pays qui, malgré son côté désespérément accroché à la 99e minute, trouvera toujours le temps de sauter et de saluer avec enthousiasme à la vue d’eux-mêmes sur grand écran.

Il y a aussi les plans longs et persistants des plus belles femmes que les caméramans (et ce sont sans aucun doute des hommes) peuvent choisir.

Cela ne me dérange pas tellement qu’ils aient l’air absorbés par le match, mais s’il vous plaît, ne faites pas la moue devant la caméra.

C’est sexiste de montrer ça et c’est probablement sexiste de ma part de m’en plaindre et c’est évidemment pure hypocrisie de publier des exemples de ce dont je parle sur cette page.

Mais, honnêtement, je suis tout à fait contre ce genre de chose.