Henri Lenhardt Adjointe, Communications et engagement stratégique de marque

ROCHE RONDE, Texas — Après avoir franchi le premier tour, l’équipe féminine de football de l’Université de Cincinnati, tête de série n°9 (4-7-7, 2-3-5), affrontera les championnes de la saison régulière du Big 12 2023 et la cinquième équipe du pays. , Texas Tech (14-0-4, 8-0-2), lundi à 15 h HE en quarts de finale des championnats Big 12 Sprouts Farmers Market 2023 au complexe polyvalent de Round Rock.

Les championnats Big 12 ont débuté le samedi 28 octobre et se termineront le samedi 4 novembre. Les championnats seront diffusés exclusivement sur Big 12 Now sur ESPN+. Un abonnement au service de streaming est requis pour regarder les matchs. Les fans peuvent également suivre les statistiques en direct trouvées ici. Les fans souhaitant assister aux championnats peuvent trouver des informations sur les billets. ici.

Le match de lundi sera le deuxième du tournoi pour Cincinnati après que l’UC ait battu Baylor 3-2 samedi au premier tour. Les Red Raiders, têtes de série numéro un au classement général, feront leur première apparition dans le tournoi de cette année après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour. Le vainqueur du match se qualifiera pour les demi-finales pour affronter soit la tête de série n°4 du Texas, soit la tête de série n°5 de Virginie-Occidentale. La tranche complète du championnat peut être trouvée ici.

// DÉBUT DU CHAMPIONNAT BIG 12

Les Bearcats en sont à leur première saison dans le Big 12 depuis que l’université a rejoint la conférence le 1er juillet. Cincinnati a terminé l’année avec une fiche de 2-3-5 en conférence, remportant la neuvième tête de série des championnats avec 11 points bien qu’elle soit choisi pour terminer 13e et rater le tournoi de championnat lors du sondage de pré-saison. Les 10 meilleures équipes de la conférence se sont toutes qualifiées pour le tournoi, tandis que les six premières ont obtenu des laissez-passer au premier tour.

Lors du tout premier match de championnat Big 12 de l’équipe, Cincinnati a marqué trois buts, un sommet de la saison, pour vaincre les Baylor Bears 3-2 samedi. Avec le match à égalité 2-2, étudiant diplômé Bataille de Kendall a marqué l’un des plus gros buts de l’histoire du programme en marquant de la tête le but vainqueur à sept minutes de la fin du match. Battle a marqué le feu vert sur un ballon rebondissant au fond de la surface depuis Ashley Barron .

Battle a marqué son premier but depuis la saison 2021, marquant son sixième, tandis que Barron a enregistré sa deuxième passe décisive de la saison et la cinquième de sa carrière.

Junior Écuries Fran a marqué son deuxième but de la saison et le troisième de sa carrière en envoyant une fusée au fond des filets pour marquer le premier but du match. La native de Manchester, en Angleterre, a été la principale meneuse de jeu tout au long de la saison pour Cincinnati et a enregistré deux passes décisives, un sommet pour la saison, en plus de son but.

// HISTORIQUE DU CHAMPIONNAT

Cincinnati a remporté huit titres de conférence dans cinq ligues depuis la formation de l’équipe en 1980. Cincinnati a remporté un championnat de conférence pour la dernière fois en 2015, lorsque les Bearcats ont battu UConn, alors classé 10e, 3-2 en prolongation en demi-finale pour se qualifier pour le match de championnat. , où ils ont emmené le n°25 de l’USF sur le fil, s’imposant aux tirs au but après deux périodes de prolongation pour remporter le titre de la conférence AAC.

Les Bearcats se sont inclinés 1-0 contre SMU lors du premier tour des championnats de l’AAC l’automne dernier. Après la victoire de samedi, UC détient un record de tous les temps de 25-12-0 sur 20 championnats de conférence. Avant le match de samedi, la dernière victoire du Bearcat au championnat de conférence a eu lieu en 2020 lorsque l’UC a battu Memphis 1-0 au premier tour.

// UNE CONFRONTATION DE CHANTIER NEUTRE

Le match de Cincinnati contre Baylor a marqué le premier match sur site neutre des Bearcats depuis les championnats AAC 2020 lorsque l’UC a perdu 4-0 contre l’USF en demi-finale de l’AAC. Cincinnati s’est amélioré à 38-24-11 sur un terrain de jeu neutre après la victoire de samedi.

// SI DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE EST NÉCESSAIRE…

Cincinnati détient un record de 39-37-64 en prolongation. En raison du changement de règle de 2022 interdisant les matchs de prolongation de la saison régulière, le dernier match de prolongation de l’UC a eu lieu au cours de la saison 2021 lorsque les Bearcats ont échappé à Murray State avec une victoire 2-1 sur la route. Le dernier match de prolongation de conférence de Cincinnati a eu lieu lors du championnat AAC 2016, lorsqu’il a perdu aux tirs au but contre l’USF au premier tour.

// LA REMATCH

Les Bearcats affronteront Texas Tech pour la deuxième fois cette saison. Le match du 1er octobre était la toute première rencontre entre les deux programmes. Texas Tech était l’un des six nouveaux adversaires de conférence que les Bearcats ont affrontés pour la première fois de l’histoire du programme cette saison.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, Texas Tech, alors classé n°14, a battu les Bearcats 3-0 à Lubbock, au Texas. Le match de lundi marquera la cinquième fois que Cincinnati affrontera un adversaire classé cette saison. Les Bearcats ont une fiche de 0-4-1 contre des adversaires classés cette saison. L’équipe a égalisé le n°6 BYU, 1-1, le 28 septembre.

La dernière victoire des Bearcats contre une équipe classée est survenue lorsqu’ils ont remporté des victoires en prolongation contre le n°10 UConn et le n°25 USF lors du tournoi AAC 2015.

Une victoire contre le Texas, n°5, serait l’adversaire le mieux classé vaincu dans l’histoire du programme. Les Bearcats ont battu Notre Dame 3-2 sur la route lors du tournoi NCAA 2001.

// RECHERCHE DE LA CONCURRENCE

La dernière fois, Texas Tech a battu l’Iowa State 3-2 lors de sa finale de la saison régulière pour décrocher la première place du classement général du tournoi de conférence et la distinction du championnat de la saison régulière. L’entraîneur-chef Tom Stone a mené Texas Tech à une saison régulière sans défaite lors de sa 17e saison à la tête des Red Raiders. Texas Tech a été l’une des meilleures équipes du pays toute l’année et cinq joueurs ont remporté les honneurs de la première équipe All-Big 12 : le gardien Madison White, les défenseurs Hannah Anderson et Macy Blackburn, le milieu de terrain Sam Courtwright et l’attaquant Ashleigh Williams.

// CHEFS D’ÉQUIPE

Étudiant en deuxième année Megan Smith senior Fleur d’Ellie et junior Laura Zemberyova sont à égalité en tête de l’équipe avec trois buts chacun. Junior Écuries Fran a été le principal meneur de jeu de l’équipe cette saison, menant l’équipe avec six passes décisives et a également marqué deux buts cette saison.

// HISTORIQUE DE CARRIÈRE À SURVEILLER

Étudiant diplomé Ashley Barron a rejoint la société d’élite Bearcat samedi puisqu’elle a désormais enregistré 7 021 minutes jouées au cours de sa carrière. Elle a rejoint Vanessa Giles et Kayla Utley en tant que seules Bearcats à avoir enregistré plus de 7 000 minutes de jeu en carrière.

Elle a également enregistré son 80e départ en carrière lors de sa 81e sélection en carrière contre l’UCF, égalant l’ancienne Bearcat Stacy Kyser au neuvième rang de l’histoire du programme. Elle a débuté 76 matches consécutifs, remontant à 2019.

Gardien de but senior Anna Rexford continue de grimper dans le top 10 de tous les temps en carrière à l’UC dans trois catégories différentes. Contre Baylor, elle a enregistré six arrêts, portant son total en carrière à 204, faisant d’elle la huitième gardienne de l’UC à enregistrer plus de 200 arrêts en carrière dans l’histoire du programme.

La native de Wilmore Ky., se classe également sixième pour les victoires en carrière (23) et septième pour les blanchissages (15e) alors qu’elle a remporté sa quatrième feuille blanche de la saison contre l’Oklahoma.

// UN NOUVEAU VISAGE AU CENTRE DE LA SCÈNE

Véritable étudiant de première année Emma Gioffre a eu un impact considérable sur les Bearcats cette saison, notamment en marquant son deuxième but en carrière contre Baylor. Elle est devenue la première véritable recrue à marquer dans un tournoi de conférence depuis sa coéquipière Chloé Spitler l’a fait contre Memphis lors du tournoi AAC 2020.

La native du Delaware a participé aux 18 matchs cette saison, en commençant par 16. Elle est devenue la première véritable recrue à débuter dans des matchs à deux chiffres depuis Ashley Barron a commencé le 18 en 2019.

Gioffre a totalisé 1 353 minutes cette saison, ce qui le classe quatrième du Big 12 parmi les étudiants de première année. Elle est également l’une des trois étudiantes de première année à atteindre la barre des 1 000 minutes en 14 matchs.

// SUIVEZ LES BEARCATS

Pour toutes les dernières informations sur le football féminin de Cincinnati, veuillez visiter GoBEARCATS.com et suivre @GoBearcatsWSOC sur Instagram, Twitter et Facebook.