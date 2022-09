Le football est le sport majeur qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis

Un rapport récent commandé et publié par Telemundo Deportes a présenté le football comme le sport d’équipe à la croissance la plus rapide en Amérique. Intitulé L’avenir est au footballle rapport a également révélé d’autres informations fascinantes sur la base de fans et le sport du football aux États-Unis.

Pendant longtemps, le football a été présenté comme le “sport du futur” de l’Amérique (cet écrivain regarde un fanion vintage de la NASL “Soccer : le sport des années 80” épinglé à son mur en ce moment), mais comme la démographie du Les États-Unis ont évolué, les données semblent enfin rattraper cette affirmation.

Les derniers résultats de recherche explorent le sport du football aux États-Unis

Basé sur un sondage sportif Gallup, le rapport affirme qu’en 2019, 52 % d’adultes en plus se considèrent comme des fans de football par rapport à 2012. Cette croissance dépasse les quatre autres sports américains « majeurs », avec le hockey sur glace (+42 %). le basket-ball (+27 %) et le baseball (+8 %) derrière le football, et le football américain (-7 %) perdent en fait des fans. La Coupe du monde de football de 1994, la création et la croissance de la Major League Soccer et le succès de l’équipe nationale féminine des États-Unis sont cités parmi les raisons de la croissance globale de l’intérêt pour le sport au cours des trois dernières décennies.

Une autre grande partie du succès du sport aux États-Unis est le fait que nous avons une pléthore de football disponible à la télévision. Tout, depuis nos ligues professionnelles nationales masculines et féminines et le football universitaire, jusqu’à presque toutes les ligues de n’importe où sur la planète, peut être trouvé sur la télévision américaine et les services de streaming. En 2021, il n’y a eu que six jours où un match de football n’a pas été diffusé à la télévision aux États-Unis, plus de 4 600 matchs individuels. C’est une statistique tout simplement stupéfiante. Plus de la moitié de ces matchs ont été diffusés en espagnol, démontrant la popularité du sport parmi la population hispanique – la population à la croissance la plus rapide aux États-Unis de 2010 à 2020.

De manière quelque peu surprenante, parmi les personnes interrogées, le football américain est le sport le plus suivi parmi les Hispaniques, avec 59 % déclarant avoir suivi l’action sur le gril, devançant légèrement le football qui est arrivé à 57 %. Bien sûr, le football est toujours roi dans le monde, engrangeant plus de 40 milliards de dollars de bénéfices en 2019, soit le double des revenus mondiaux du jeu américain.

L’énorme importance de la Coupe du monde

La FIFA a rapporté qu’en 2018, la Coupe du monde de Russie a atteint plus de la moitié de la population de la Terre, 3,57 milliards de téléspectateurs.

Un événement aussi massif est une étape importante dans la vie de nombreuses personnes dans le monde. Parmi les fans hispaniques interrogés, le fait que leur pays remporte la Coupe du monde se classe au deuxième rang des événements importants de la vie, n’arrivant que légèrement derrière la naissance d’un enfant et devant décrocher un emploi de rêve, se marier ou acheter une voiture.

De plus, la Coupe du monde a été la deuxième célébration préférée des fans hispaniques – seul Noël a fait mieux.

Et le grand événement est plus facile à regarder que jamais, avec de multiples façons, au-delà de la télévision traditionnelle, de suivre les matchs. Alors que la télévision reste l’option de visionnage la plus populaire, 34 % des téléspectateurs hispaniques interrogés déclarent qu’ils prévoient de regarder les matchs sur leur smartphone, avec des ordinateurs, des tablettes et même des consoles de jeux comme options préférées pour certains.

L’optimisme pour le football continue de croître

Important pour l’avenir du sport aux États-Unis, le jeu devient rapidement un sport de « premier choix » pour les jeunes. La participation au soccer au secondaire a augmenté de 32 % de 2002 à 2019, de loin la plus forte croissance – battant le baseball (6 %), le hockey (7 %) et le basketball (-6 %) et le football (-2 %) où la participation a chuté à l’arrêt. De plus, la participation était presque égale entre les filles et les garçons, les filles n’étant pas loin derrière le nombre total de garçons jouant au lycée.

Avec la croissance explosive et le renforcement du jeu au niveau national au cours des 30 dernières années, il est particulièrement excitant de penser à où nous allons à partir de maintenant. La Coupe du Monde de la FIFA 1994 aux États-Unis détient toujours le record de participation aux tournois de tous les temps (bien qu’elle n’ait que 24 équipes et moins de matchs que les tournois suivants) et a été l’édition la plus réussie sur le plan commercial. Lorsque 2026 ramènera la Coupe du monde en Amérique du Nord, avec un champ élargi de 48 équipes, ces records seront sûrement battus.

Alors que le football international et national gagne en popularité et que la population des États-Unis continue d’évoluer, ce n’est qu’une question de temps avant que le football ne commence à dépasser les passe-temps traditionnels de l’Amérique et que le jeu mondial ne devienne vraiment l’Amérique Jeu.