Le football est le plus grand sport de la planète

Si vous essayez d’expliquer pourquoi le football est si fantastique à quelqu’un qui ne suit pas ce sport, vous ne pourrez pas trouver les mots.

Il est étrange qu’un sport aussi mondial ne puisse pas être facilement décrit. Cependant, les sentiments générés par le jeu fournissent son homonyme familier. Le football est un beau jeu.

La vie, en particulier à l’ère moderne, peut sembler frustrante et vide. Nous avons plus de commodités à notre disposition que jamais auparavant. Pourtant, le monde semble vaciller d’une catastrophe chaotique à l’autre.

Par exemple, la politique est fusillée. Vous pouvez à peine commencer un débat logique avec quelqu’un en ligne avant que le vitriol n’arrive.

Le football est loin d’être à l’abri de ces inconvénients du monde moderne, mais dans son essence, il reste pur et beau.

Manchester City, Newcastle United et le Paris Saint-Germain, propriété de l’État, peuvent dépenser une somme d’argent sans fond n’est pas une excellente publicité pour le sport. Mais la beauté réside dans le jeu sur le terrain.

Qu’est-ce qui fait du football le plus grand sport ?

Aussi agréables et immersifs que soient les sports américains, il y a toujours un sentiment que vous pouvez savoir quand regarder votre téléphone, ou quand aller aux toilettes et ne rien manquer.

Le football n’a pas ça. Le rythme du jeu est époustouflant. La vitesse à laquelle l’élan passe d’une équipe à l’autre est effrayante. Cela vous tient toujours sur le bord de votre siège, même si vous n’avez pas d’attachement émotionnel particulier aux équipes qui jouent.

Vous pouvez voir des moments qui défient toute description sur le terrain de football. La première touche et la volée magiques de Thierry Henry contre Fabien Barthez en 2000. Lionel Messi traverse toute une équipe avant de contourner le gardien et sur la scène mondiale contre Getafe en 2007. Ce sont des moments qui se produisent en un clin d’œil, mais restez avec vous pour toute une vie.

Lorsqu’il est bien joué, le football peut donner l’impression qu’un orchestre frappe toutes les bonnes notes. Les choses qui sont difficiles à réaliser pour la personne ordinaire peuvent sembler si faciles à ces athlètes doués d’une génération.

Les fans de football améliorent le spectacle

Alors que les fans de football peuvent parfois dépasser les limites, la présence de fans fait du jeu ce qu’il est.

Le football dans des stades vides pendant la pandémie de COVID-19 était affreux. Il n’y avait aucun sentiment, aucune pression, aucune anxiété. Ces sentiments sont la pierre angulaire du jeu.

Qui se soucie si Manchester United met en place plus de drame de temps d’arrêt si personne n’est là pour le voir? C’était une parodie de voir Liverpool mettre fin à des décennies de souffrance dans la ligue en soulevant le trophée de la Premier League pour s’asseoir.

Le football peut être une évasion pour tant de personnes. Il attire les jeunes qui ont soudainement le sentiment d’appartenir à quelque chose pour peut-être la première fois de leur vie.

Ils ne sont plus une personne anonyme à l’école, mais immédiatement ils font partie d’une fan-base, tous voulant, désespérant du même résultat, trois points.

Lorsque vous écrivez ceci sur papier, cela ne semble pas magique. C’est pourquoi les non-fans de football trouvent tout cela si bizarre. C’est difficile à expliquer, ça vous fait juste ressentir une certaine manière.

Le football relie les générations

C’est devenu un peu un cliché, mais le football a le potentiel de forger des liens solides entre les membres de la famille.

Vous verrez certains des meilleurs moments père-fils que deux personnes peuvent décrire en venant dans le stade de football de leur choix.

Encore une fois, c’est un moment de pure inconséquence dans le grand schéma des choses, mais repensez aux incidents que vous avez vus avec votre père ou votre mère et revécus encore et encore pendant des années. Le football peut créer de tels liens de longue date, et peu importe la quantité d’argent qui filtre dans le jeu et d’où il vient, le football restera le plus grand sport et expérience jamais inventé.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon