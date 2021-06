« Le football est gay »: la NFL publie une vidéo bizarre après la sortie du joueur

Une vidéo publiée par la NFL lundi présente un simple texte blanc sur fond noir, déclarant entre autres que « le football est gay », « le football est lesbien », « le football est queer », et « Le football est transgenre. Il se termine par le logo de la ligue décoré aux couleurs de la fierté et par une promotion pour The Trevor Project, un organisme de bienfaisance LGBT axé sur les jeunes.

Si vous aimez ce jeu, vous êtes le bienvenu ici. Le foot est pour tous. Le foot c’est pour tout le monde. La NFL soutient la communauté LGBTQ+ aujourd’hui et tous les jours. Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez aider les @TrevorProject, visitez https://t.co/YtauzLAHIFpic.twitter.com/bkdWkAZ3vF – NFL (@NFL) 28 juin 2021

S’adressant à Outsports, un porte-parole de la NFL a déclaré que l’annonce avait été publiée en réponse directe à l’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, qui s’est révélé gay la semaine dernière. Nassib est le premier joueur actif de la NFL à sortir, bien que certains de ses collègues stars aient déclaré aux médias que les hommes homosexuels jouent souvent dans la ligue mais gardent leur homosexualité secrète.

L’annonce a fait sensation en ligne, alors que certains commentateurs se demandaient comment la NFL s’était installée « le football est gay » comme slogan, et d’autres ont levé les yeux au ciel devant la diffusion des messages LGBT dans une autre facette de la vie américaine.

en pensant à la salle des directeurs marketing et aux mois de groupes de discussion et aux heures de pitchs qui ont tous abouti à un type de costard de 50 ans disant « oui d’accord, d’accord. le football est gay » https://t.co/TDX9dOdJRe – Liz Franczak (@liz_franczak) 28 juin 2021

Cette vidéo donne l’impression d’un cadre qui met dans la gorge de quelqu’un une cuillerée de mots aléatoires et vérifiés par un groupe de discussion tout en criant « C’EST CE QUE VOUS VOULEZ ? – Richard (@renuvian) 28 juin 2021

Le football est mort https://t.co/PEuV9yW3eO – Peachy Keenan (@KeenanPeachy) 28 juin 2021

La vidéo a été applaudie par les LGBT militants, mais sur Instagram, certains fans ont exprimé leur colère contre la ligue.

Sérieusement, ils ont mis les mots « le football est transgenre » là-dedans. Pour une publicité NFL. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 28 juin 2021

« S’il vous plaît, jouez au football et mettez le drapeau arc-en-ciel vers le bas » l’un a écrit, tandis qu’un autre était plus énergique. « Le football, c’est le football » il a écrit, « Arrête d’essayer de pousser cette merde dans nos putains de gorges. »

« J’ai hâte que le mois de juin soit terminé » un autre a répondu, faisant référence à la fin imminente du mois de la fierté. « Dieu merci, c’est presque fini donc je n’ai plus besoin d’entendre ce genre de choses. »

