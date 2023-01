Le football espagnol “ne fait rien” pour lutter contre le racisme, affirme la star du Real Madrid

Vinicius Jr dit que le racisme reste un problème important dans le football espagnol

La star de la Coupe du monde, Vinicius Jr, s’est heurtée aux autorités espagnoles du football pour ce qu’il prétend être une inaction continue contre le fléau du racisme dans le sport.

Le meneur de jeu brésilien, 22 ans, a semblé avoir été agressé racialement à plusieurs reprises par des supporters lors de la victoire 2-0 du Real Madrid contre le Real Valladolid vendredi, quelques mois seulement après que le club rival de l’Atletico Madrid a publié une déclaration en septembre pour condamner ce qui a été décrit comme “inacceptable» des chants visant le footballeur.

“Les racistes continuent d’aller aux matchs et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire», a déclaré Vinicius au lendemain du match de vendredi.

“Je continuerai la tête haute et célébrerai mes victoires et celles de Madrid. Au final la faute est à moi.”

Un porte-parole de la Liga a répondu aux commentaires de Vinicius Jr, réaffirmant que «le discours de haine n’a pas sa place” dans le football espagnol.

“Nous enquêtons [Friday’s] match et, comme toujours dans ces cas, travaillera avec les clubs et les autorités compétentes pour identifier et poursuivre toute personne coupable de discours de haine.

“La Liga a détecté des vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux d’insultes racistes d’une personne, et non de groupes, et elles seront facturées comme dans les cas précédents.”

En octobre 2021, les autorités espagnoles du football ont signalé des cas présumés d’abus racistes visant Vinicius Jr au bureau du procureur espagnol.

Cependant, à cette occasion, Javier Tebas, président de la Liga, a lancé une réponse furieuse à Vinicius Jr pour dire qu’il s’opposait à l’affirmation selon laquelle rien n’était fait pour lutter contre le racisme.

“En Liga, on lutte contre le racisme depuis des années“, a écrit Tebas sur Twitter en réponse à Vinicius Jr.

“Il est malheureux, injuste et faux de publier que la Liga ne fait rien contre le racisme. Informez-vous mieux.

“Nous sommes à votre écoute pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens.”