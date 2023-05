Le football espagnol admet avoir un problème de racisme après l’incident de Vinicius Jr

Le football espagnol a un problème de racisme, a déclaré lundi le chef de la fédération de football, Luis Rubiales, après que le Real Madrid a déposé une plainte suite à des insultes présumées lancées contre sa star brésilienne Vinicius Jr.

La Liga de haut vol est sous pression pour faire plus pour lutter contre le racisme après que le président brésilien, la FIFA et d’autres stars telles que Kylian Mbappe ont exprimé leur soutien à Vinicius, alors même que le président de la Liga Javier Tebas a écrit sur Twitter qu’il en faisait assez et Vinicius devrait s’informer « avant de critiquer et de calomnier la Liga ».

« La première chose est de reconnaître que nous avons un problème dans notre pays », a déclaré Rubiales lors d’une conférence de presse à Madrid lundi. C’est « un problème grave qui tache également toute une équipe, toute une base de fans, tout un club, tout un pays. »

Un match au stade Mestalla de Valence a été arrêté pendant 10 minutes après que l’attaquant de 22 ans, deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison (23) derrière Karim Benzema (29), a pointé du doigt des supporters qui lui auraient lancé des commentaires racistes. .

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Reuters montraient des centaines de supporters de Valence chantant « Vinicius est un singe » alors que le bus du Real Madrid arrivait au stade avant le match.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes », a écrit Vinicius Jr sur Twitter après le match.

Rubiales a critiqué les commentaires de Tebas, les qualifiant de « comportement irresponsable ».

« Vinicius a probablement plus raison que nous ne le pensons et nous devons tous faire plus contre le racisme », a déclaré Rubiales.

Le Real Madrid a déclaré lundi avoir déposé une plainte pour crime de haine à la suite de l’incident de Valence. C’est le 10e épisode de racisme présumé contre Vinicius qui a été signalé aux procureurs cette saison, selon La Liga.

La police espagnole enquête également sur un possible crime de haine contre Vinicius Jr après qu’un mannequin portant son maillot numéro 20 a été suspendu à un pont à l’extérieur du terrain d’entraînement du Real Madrid en janvier avant le match de derby du club avec l’Atletico Madrid.

Les procureurs ont abandonné une plainte déposée pour des chants racistes visant le joueur en septembre lors d’un autre match contre l’Atletico Madrid.

Le procureur a archivé l’affaire parce que les chants de « singe » n’ont été prononcés que quelques fois et « n’ont duré que quelques secondes », soulignant à quel point le code pénal espagnol rend difficile la poursuite d’incidents racistes lors de matchs de football.

Les procureurs espagnols n’ont officiellement enquêté que sur trois cas d’actes racistes au cours de la saison 2021-22, selon le ministère de l’Intérieur. Selon les règles actuelles, les personnes reconnues coupables de comportement raciste peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 euros (4 403 $) et interdites de stades pendant un an.

Il y a un élan croissant pour que l’Espagne fasse plus pour s’attaquer au problème. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé la FIFA et la Liga à « prendre des mesures concrètes », tandis que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a offert sa « pleine solidarité » et a appelé la Liga à appliquer une règle qui pénalise les clubs avec des déductions de points si les chants racistes persistent.

