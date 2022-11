Le football écossais va interdire les en-têtes avant et après les matchs après de nouvelles recherches | Nouvelles du football

La FA écossaise a annoncé que le titre sera interdit la veille et après les matches impliquant tous les clubs adultes, y compris au niveau professionnel.

Il est également conseillé aux clubs de limiter les exercices qui impliquent des en-têtes répétitifs à une séance hebdomadaire et .

Les nouvelles lignes directrices font suite à des recherches novatrices menées par le Dr Willie Stewart de l’Université de Glasgow.

Lui et son groupe de recherche ont découvert que les joueurs de football sont jusqu’à trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie cérébrale et sont plus sensibles à des maladies telles que la démence.

Ils l’ont lié à une direction excessive du ballon lors des entraînements et des matchs de football.

Les dernières directives sont diffusées à tous les clubs pour adultes, y compris au niveau professionnel, à la suite d’études supplémentaires menées par la SFA et la Hampden Sports Clinic.

Image:

Les exercices qui impliquent des caps répétitifs seront limités à une séance par semaine





Le football écossais a déjà mis en place des directives pour limiter les effets des lésions cérébrales dans le football.

La SFA a totalement interdit de se diriger vers les U12 en 2020 et l’Écosse a également été l’un des premiers pays à adopter des directives sur les commotions cérébrales après la campagne “En cas de doute, écartez-les”.

Le directeur général de la FA écossaise, Ian Maxwell, a déclaré: “L’étude historique de l’Université de Glasgow (FIELD), qui a révélé un risque accru de maladie neurodégénérative chez les footballeurs professionnels à la retraite, par rapport à un groupe de contrôle de la population, a été un catalyseur pour une refonte radicale du football. orientation, en commençant par le jeu des jeunes avec l’introduction des directives de cap pour les enfants de 6 à 17 ans en 2020.

“La FA écossaise a déclaré à l’époque que cette recherche devrait façonner la pensée dans le jeu pour adultes, non seulement au niveau national, mais dans le monde entier.

“Je suis reconnaissant à tous les acteurs du football professionnel – clubs, entraîneurs, managers et joueurs – d’avoir contribué aux dernières recherches qui ont abouti à ces nouvelles directives.

“Nous avons l’intention que ces directives soient adoptées et mises en œuvre avec effet immédiat. La publication des directives d’aujourd’hui représente notre engagement continu envers le bien-être des joueurs.”

Le Dr John McLean, consultant médical en chef de la FA écossaise, a déclaré: “Il est important de réitérer que, bien que l’étude FIELD n’ait pas été conçue pour identifier les causes de ce risque accru, les traumatismes crâniens et la tête ont été suggérés comme facteurs contributifs possibles à la maladie neurodégénérative. maladie.

“Alors que la recherche continue de se développer, ce que nous savons déjà sur l’en-tête et ses effets sur le cerveau suggère qu’il existe une altération mesurable de la mémoire durant 24 à 48 heures après une série d’en-têtes.

“Les protéines liées au cerveau peuvent être détectées dans les échantillons de sang pendant une courte période après le cap.

“Des changements de scanner cérébral ont également été signalés chez des footballeurs qui peuvent être liés à la tête.

“Par conséquent, l’objectif est de réduire tout effet cumulatif potentiel du cap en réduisant l’exposition globale au cap pendant l’entraînement.”

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





