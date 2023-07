Le football du Wisconsin débarque Anelu Lafaele: Qu’est-ce que OLB d’Hawaï apporte aux Badgers?

Le football du Wisconsin a ajouté mardi un engagement d’Anelu Lafaele, un secondeur extérieur trois étoiles d’Honolulu, à Hawaï. Voici ce que vous devez savoir :

Lafaele est classé 37e attaquant de bord et 520e joueur du 247Sports Composite.

Il a obtenu 17 offres de bourses et a effectué des visites officielles dans l’État de l’Arizona, le Wisconsin, Hawaï et Washington.

Lafaele devient le 18e membre publiquement engagé de la classe 2024 du Wisconsin, qui comprend 11 engagements depuis le début des visites officielles en juin.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Qu’est-ce que cela signifie pour le Wisconsin ?

Les entraîneurs du Wisconsin voulaient un autre secondeur extérieur dans la classe 2024 pour s’associer à Thomas Heiberger et ont trouvé leur homme avec Lafaele. L’ancien personnel d’entraîneurs des Badgers a offert une bourse à Lafaele en juin 2022. L’ancien entraîneur des secondeurs extérieurs Bobby April a aimé la fluidité et la capacité de passe-passe de Lafaele et l’a comparé favorablement à Nick Herbig, un partant des Badgers de trois ans qui est devenu un repêchage de la NFL au quatrième tour. choix des Steelers de Pittsburgh ce printemps.

L’influence de Herbig sur l’intérêt de Lafaele pour le Wisconsin est notable. Le Wisconsin a commencé un pipeline avec des joueurs de l’école St. Louis à Hawaï, où Lafaele de 6 pieds 3 pouces et 230 livres a joué la saison dernière, lorsque Herbig s’est engagé auprès des Badgers dans la classe 2020. Le Safety Kamo’i Latu et le receveur Trech Kekahuna, qui ont également joué à l’école St. Louis, ont depuis rejoint les Badgers.

La salle des secondeurs extérieurs du Wisconsin en 2024 devrait avoir une bonne variété de types de corps et de styles de jeu pour s’adapter à la défense 3-3-5 de Mike Tressel. CJ Goetz utilisera son éligibilité après cette saison, mais le reste de la bourse en dehors des secondeurs a le potentiel de revenir. Ce groupe comprend Kaden Johnson, Aaron Witt, Darryl Peterson, TJ Bollers, Jeff Pietrowski, Jordan Mayer et Christian Alliegro.

