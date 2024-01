Le football du Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA pour des violations présumées du NIL impliquant Nico Iamaleava

Le football du Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA pour des violations présumées « majeures » du NIL, Dennis Dodd de CBS Sports a confirmé mardi. Les Vols sont considérés comme un contrevenant potentiel à répétition, compte tenu des récentes sanctions imposées à la suite de la Jérémy Pruitt mandat – toutes les victoires des saisons 2019 et 20 ont été annulées. La nouvelle affaire tourne autour de la signature de l’ancien cinq étoiles Nico Iamaleava, qui a signé un contrat NIL alors record avec Spyre Sports Group, qui est le principal collectif du Tennessee. Les Vols n’ont pas reçu de notification formelle d’allégations (NOA) de la NCAA, selon Dodd.

L’été dernier, la NCAA a discipliné le Tennessee après PRuitt, qui a été accusé de enfreindre les règles de responsabilité de l’entraîneur-chefet trois autres personnes ont fait l’objet d’allégations de conduite contraire à l’éthique pour avoir fourni des informations fausses et trompeuses au cours de l’enquête précédente.

Le cas initial comprenait 18 violations de niveau I et plus de 200 infractions individuelles impliquant des violations de recrutement – ​​principalement des paiements aux prospects, aux joueurs et à leurs familles totalisant environ 60 000 $, selon le communiqué de la NCAA. L’ancien personnel du Tennessee a également accueilli des prospects en visite pendant la période morte imposée par la NCAA au milieu de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Les Vols sont depuis sous la direction de l’entraîneur-chef Josh Heupelqui a une fiche de 27-12 (14-10 SEC) depuis qu’il a repris le Tennessee en 2021. Heupel a une fiche de 9-4 (4-4) en 2023.

Iamaleava devrait devenir le quarterback partant des Vols en 2024, après avoir passé sa première saison derrière Joe Milton. En cinq matchs, Iamaleava a complété 28 des 45 passes pour 314 verges et deux touchés tout en ajoutant trois scores au sol et 71 verges sur 20 tentatives (moyenne de 4,6).