Le football du Tennessee condamné à une amende de plus de 8 millions de dollars pour plus de 200 infractions

La NCAA a condamné le Tennessee à une amende de plus de 8 millions de dollars vendredi et a publié un rapport cinglant décrivant plus de 200 infractions au cours du mandat de trois ans de l’ancien entraîneur de football Jeremy Pruitt. Les Volontaires ont échappé à une interdiction d’après-saison.

Le rapport tentaculaire indique que le Tennessee a commis 18 violations de niveau I, les plus graves, et a déclaré que la plupart impliquaient des infractions de recrutement et des paiements directs aux athlètes et à leurs familles – des avantages totalisant environ 60 000 $.

La NCAA a félicité le Tennessee pour sa coopération et les Vols ont échappé à l’interdiction des séries éliminatoires, mais le comité des infractions a noté que la décision était difficile compte tenu des circonstances.

« Le panel a rencontré un ensemble difficile de circonstances liées à la prescription de sanctions dans cette affaire », a-t-il déclaré dans sa décision. « Le panel exhorte le comité du processus des infractions et les membres à définir clairement sa philosophie concernant les sanctions – qui s’étend au-delà des interdictions d’après-saison – et à commémorer cette philosophie dans un ensemble mis à jour de directives sur les sanctions. »

Quatre anciens membres du personnel ont reçu des ordres de justification, dont un s’étendant sur six ans pour Pruitt, qui a été licencié au début de 2021.

Le rapport de la NCAA a déclaré que l’école n’avait pas surveillé son programme de football. « De plus, en raison de son implication personnelle dans les violations, l’ancien entraîneur-chef a enfreint les règles de responsabilité de l’entraîneur-chef », selon le document.

Le directeur des communications du Tennessee, Jason Baum, a déclaré dans un e-mail à l’Associated Press que l’école ne ferait aucun commentaire avant le briefing de la NCAA vendredi après-midi.

La NCAA a constaté que la plupart des violations étaient liées à un programme de visites non officielles payées qui a été utilisé de manière cohérente par le programme de football pendant deux ans.

Il impliquait au moins une douzaine de membres du personnel de football, et les violations qui en résultaient comprenaient au moins 110 nuits d’hôtel interdites, 180 repas interdits, 72 cas de divertissement ou d’autres avantages interdits, 41 contacts de recrutement interdits, 37 cas de fourniture de jeu interdit stationnement de jour et 14 fois où du matériel a été fourni de manière inadmissible à des prospects, selon le rapport.

La NCAA a également découvert que Pruitt ou sa femme étaient impliqués dans des paiements inadmissibles à deux prospects qui ont ensuite signé avec le Tennessee. La mère d’un joueur a reçu 6 000 $ de la femme de Pruitt en acompte sur une voiture.

Après que le fils de la mère ait signé avec les Vols, la femme de Pruitt a payé à la femme 500 $ par mois pour les paiements de voiture au moins 25 fois. La mère a également reçu 1 600 $ de la femme de Pruitt pour un dépôt sur une maison de location dans la région de Knoxville.

La mère d’un deuxième prospect a dit à Pruitt qu’elle avait besoin d’une intervention médicale qu’elle ne pouvait pas payer. La NCAA a découvert que Pruitt lui avait donné une enveloppe contenant 3 000 $ pour les factures médicales. Les dossiers obtenus par Tennessee montrent que la mère du prospect a déposé 5 100 $ sur son compte bancaire deux jours après qu’un montant similaire (5 000 $) a été retiré du compte bancaire de l’entraîneur-chef.

De plus, Pruitt a donné à la femme 300 $ pour payer l’essence.

Les deux joueurs ont disputé 23 matchs alors qu’ils n’étaient pas éligibles, a constaté la NCAA.

« Pendant le mandat de l’entraîneur-chef, lui et d’autres membres de son équipe ont agi avec un mépris général et flagrant du respect des règles », a déclaré le panel de la NCAA.

Le panel a également été troublé par une ancienne membre du personnel qui a déclaré qu’elle n’avait pas signalé les violations parce qu’elle craignait des représailles et des réactions négatives, ce qui « met en lumière la culture toxique qui existait sous la direction de l’entraîneur-chef », indique le rapport.

La décision finale de la NCAA met fin à un chapitre troublant du football Vols, bien que le licenciement de Pruitt ait ouvert la porte à la renaissance du Tennessee sous la direction de son remplaçant, Josh Heupel, qui a mené l’équipe à un record de 18-8 au cours des trois dernières saisons avec une victoire sur le poids lourd de la SEC Alabama la dernière année.

Reportage de l’Associated Press.

