Le football du Nebraska obtient l’engagement de 2025 DL Tyson Terry

Le Nebraska a décroché un engagement du très convoité joueur de ligne défensive d’Omaha North Tyson Terry, un espoir de 2025 qui a reçu une offre des Huskers pendant près de 18 mois. Voici ce que vous devez savoir :

Terry, qui mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 280 livres, est un athlète d’élite. Il a une fiche de 92-0 en deux saisons en tant que lutteur, remportant des championnats consécutifs sur le tapis. En 2022, il est devenu le premier poids lourd de première année de l’histoire de la classe A du Nebraska à remporter une couronne. Cette année, en deuxième année, Terry a épinglé son adversaire en 47 secondes lors de la finale du match pour le titre d’État.

Il est également adepte du football. Terry a enregistré 82 plaqués et 12 plaqués pour défaite lors de sa première saison et a connu une solide deuxième saison en 2022, ajoutant des offres après la saison de l’Iowa et du Colorado. Vanderbilt, l’État du Kansas, le Minnesota, le Kansas et l’État de l’Iowa ont également offert des bourses.

Terry est le deuxième espoir de 2025 à s’engager dans le Nebraska, rejoignant son compatriote Omahan Caden VerMaas, un athlète de l’école secondaire Millard North qui devrait jouer dans le secondaire. Le 247Sports Composite classe Terry comme un espoir trois étoiles et le joueur n ° 2 de sa classe du Nebraska – derrière le seul secondeur Christian Jones d’Omaha Westside.

Qu’est-ce que cela signifie pour le Nebraska ?

Terry fait partie des recrues les plus importantes du conseil d’administration du Nebraska en 2025. Son engagement renforce encore le retour du Nebraska dans le contrôle de son territoire sous la direction de l’entraîneur de première année Matt Rhule. Le talent est à la hausse dans l’État, en particulier à Omaha, où plusieurs joueurs de chaque classe sont partis pour d’autres opportunités Power 5 au cours des derniers cycles de recrutement.

Encore plus qu’avec les joueurs en position de compétence, il est important pour les Huskers de garder de solides joueurs de ligne à domicile. Les lycées du Nebraska ne produisent pas souvent des joueurs de ligne défensifs, et la principale compétition pour Terry provenait des programmes Big Ten et Big 12 dans la région des Huskers.

Terry lutte et joue au football comme un petit athlète. Son athlétisme et sa polyvalence sur la ligne de mêlée offriront des options au Nebraska pour le placer à plusieurs endroits sur son front défensif. Il ressemble à un ajustement solide pour l’entraîneur de la ligne D Terrance Knighton dans le schéma 3-3-5 de Tony White.

