Le football d’Oswego se prépare à courir le gant – Shaw Local

Le programme de football d’Oswego a été une puissance éliminatoire au cours des trois dernières décennies, n’ayant raté les séries éliminatoires que trois des 29 dernières années. Avec quatre championnats de conférence consécutifs derrière 28 victoires consécutives, les Panthers ont été imparables dans le sud-ouest des Prairies.

Il n’est donc pas surprenant d’entendre les grondements d’un classement des 20 meilleurs États en 2015.

Oswego renvoie l’un des meilleurs quarts-arrière de l’Illinois dans le senior Steven Frank ainsi que la recrue du nord de l’Illinois Austin Warner, un joueur de ligne senior de retour et une sélection de toutes les conférences. Bien que Frank ait plusieurs offres de bourses, il ne prévoit pas de prendre de décision avant la semaine 3.

“Certaines écoles veulent voir mes premiers matchs”, a déclaré Frank, un vétéran de quatre ans pour les Panthers. Frank a raté quatre matchs l’an dernier en raison d’une blessure à la jambe, mais a tout de même terminé avec plus de 1 000 verges par la passe et 15 touchés. “De toutes les années, je me sens le mieux au début de cette saison et celle pour laquelle je suis le plus prêt. Je veux juste m’améliorer chaque jour et je me sens 10 fois plus vite qu’avant.”

Oswego a sans doute l’un des horaires hors conférence les plus difficiles pour commencer l’année. La saison commence vendredi à domicile contre le n ° 20 Batavia – le champion d’État de classe 6A 2013 – avant d’affronter le champion d’État en titre de classe 6A 2014, Providence Catholic. Oswego a terminé 9-2 la saison dernière, tombant face à Bolingbrook au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 8A.

“Tout le monde parle de la qualité de notre Providence, nous voulons donc nous concentrer sur un match à la fois, car le premier match est tout aussi important que Providence”, a déclaré Frank. “Nous voulons un bon départ et continuer sur notre lancée.”

“C’est excitant”, a déclaré Chad Marsh, senior d’Oswego, un secondeur de retour de toutes les conférences. “Je sais que l’entraîneur (Brian) Cooney planifie toujours ces matchs hors conférence pour nous préparer pour la saison, alors nous savons que ces deux premiers défis nous prépareront pour la conférence”, a déclaré Marsh.

Mais c’est le travail de Cooney de garder l’équipe ancrée et concentrée au milieu du buzz de la pré-saison.

“Ils savent que nous sommes assez équilibrés ici. Je ne fais rien de flashy”, a déclaré Cooney, qui entame sa quatrième saison en tant qu’entraîneur-chef. “Ils connaissent tous le classement, mais c’est la pré-saison. Ils gardent la tête froide parce que notre équipe d’entraîneurs le sait. Batavia va nous tirer dessus.”

C’est aussi la dernière occasion pour Oswego d’affronter des adversaires hors conférence, avec Joliet Central et Joliet West rejoignant le SPC pour la saison 2016-17. Le jeu de conférence occupera les neuf matchs de la saison régulière l’automne prochain.

“C’est la dernière fois que nous pouvons choisir, et Batavia et Providence seront un excellent test pour nous. Ce seront deux matchs difficiles avant la conférence”, a déclaré Cooney. “Je pense vraiment que la semaine 1 et la semaine 2 fixent la barre pour la saison. Nous aimons jouer à des matchs difficiles, nous ne voulons pas de gadgets.”

Frank ancrera une attaque relativement non testée cet automne, avec des changements dans le noyau de réception et le champ arrière. Le senior Brice Robinson n’est pas seulement un botteur de retour, mais il recevra pour les Panthers – jouant un rôle plus important en l’absence de Joe Hennessy, un receveur vétéran qui est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure au LCA. Le demi offensif senior Erik Vargas verra une augmentation significative de son nombre de courses cette année et bénéficiera du soutien des seniors Freddy Walton et Marsh dans le champ arrière. Le senior Zach MacDonald et le junior Tyler Harmon se montrent prometteurs sur la ligne offensive.

“Nous commençons vraiment à nous rassembler et nous ralentissons le rythme”, a déclaré Warner. “Nous avons beaucoup de nouveaux gars en attaque. L’année dernière, j’étais le plus jeune sur la ligne et cela m’a vraiment montré comment travailler et c’est ce que j’essaie de faire avec les gars cette année. Si nous travaillons tous ensemble, nous allons réussir. Nous ne sommes pas aussi gros que l’an dernier, mais nous sommes rapides et rapides. Ça devrait être une bonne année.”

“Nous savons ce que nous voulons faire et nous avons exposé les enfants à peu près à tout ce que nous voulons courir”, a déclaré Cooney. “Maintenant, nous devons juste revenir en arrière et le peaufiner.”

Défensivement, Oswego revient senior Brennan Burdo, qui a mené l’équipe dans les sacs la saison dernière, et Marsh revient après un record d’équipe de 91 plaqués.

“Nous commençons à bien regarder Batavia et à passer en revue ce que nous courons habituellement, à le réduire et à commencer à nous concentrer sur Batavia et ce qu’ils font”, a déclaré Marsh. “Nous avons deux grands jeunes sur la ligne défensive, Noah Shannon et Joe Bostic, qui sont assez gros, ce qui aide le noyau des secondeurs. Nous avons deux partants de retour au secondeur et deux retourneurs au secondaire.”

Il convient également de noter cette saison l’ajout de l’entraîneur du Temple de la renommée Karl Hoinkes au personnel d’entraîneurs d’Oswego. Hoinkes a entraîné les Panthers de 1981 à 2006, a affiché un record de 190-87 et a remporté des titres d’État à Oswego en 1992 et 2003. Il a pris sa retraite du district à la fin de l’année scolaire 2006-07 et a récemment passé quatre saisons à la tête de Yorkville. entraîneur, aidant à mettre fin à la sécheresse de 11 ans des Foxes en séries éliminatoires avec des apparitions consécutives en séries éliminatoires en 2013 et 2014.

“Quand vous avez des connaissances comme ça, il fait un peu de tout, mais il passe la plupart de son temps du côté offensif”, a déclaré Cooney.

Oswego ouvre le jeu SPC à Plainfield Central le 11 septembre et accueillera Minooka pour Senior Night le 18 septembre. Le match crosstown arrive le 2 octobre avec Oswego East visitant le stade Ken Pickerill, et les Panthers accueilleront Plainfield East pour les retrouvailles le 18 octobre. 9.