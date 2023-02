Le football d’Oswego East met les grands hommes aux commandes – Shaw Local

Le tirage au sort d’avant-match aura un look inhabituel pour l’équipe de football d’Oswego East cet automne, avec trois joueurs de ligne défensifs sélectionnés pour mener la charge en 2015.

Kaelub Newman, Kenny Sim et Sebastian Laskowski commanderont les Wolves en tant que capitaines d’équipe, et leurs coéquipiers sont ravis du leadership qui sort du groupe défensif.

“Nous avons trois capitaines sur la ligne défensive cette année et je pense que cela a beaucoup à voir avec notre entraîneur défensif, l’entraîneur (Jeremy) Main. Il a vraiment été un leader pour nous et il a certainement eu un impact sur moi et le reste de les gars », a déclaré l’ailier défensif senior d’Oswego East, Jack Borvan. “Je suis ravi de voir le produit cette saison.”

Le secondeur senior Nik Wadsworth revient après un record de 80 plaqués l’automne dernier en plus de Borvan, qui a terminé avec cinq sacs. Newman et Laskowski ont également eu trois interceptions et trois sacs, respectivement. Le senior Ryan Sykes et le deuxième BJ Graves reviennent en tant que secondeurs intérieurs en plus du secondeur extérieur junior Colin O’Reilly et de la sécurité junior Tahj Oliver. Les fonctions de demi de coin seront partagées par les seniors Austin Chandler et Hunter Whitfield ainsi que par le junior Devin Aguilar.

“Nous ne sommes pas tout à fait là où nous voulons être offensivement à ce stade, et défensivement, nous sommes en avance, donc nous pensons qu’au début de l’année, nous allons devoir compter sur notre défense, pas nécessairement pour lancer des blanchissages, mais garder compétitives jusqu’à ce que notre attaque puisse vraiment se solidifier », a déclaré LeBlanc.

Après avoir subi d’innombrables blessures en 2014, Oswego East a tiré les leçons de ces situations et apporte une formation plus profonde et plus qualifiée cet automne. Les Wolves ont trois joueurs en compétition pour la place de quart-arrière partant – le retourneur senior James Kidd, le junior Jackson Piatek et le transfert junior Jaylon Banks de Lyons Twp.

“Nous avons divisé les répétitions lors des entraînements. James s’est beaucoup amélioré et Jackson est un joueur très intelligent. Jaylon est un athlète assez solide”, a déclaré LeBlanc. “Nous avons quelques autres gars en tant que gars d’urgence qui ont pris quelques représentants au cours de l’été. Nous nous assurons d’avoir suffisamment de gars pour tout le monde.”

Junior Tyran Bailey portera une grande partie de la charge hors du champ arrière après une solide année avec l’équipe de deuxième année. Les receveurs larges juniors Devin Riley et Stephon Harris seront de nouvelles cibles sur le terrain en plus du senior Mitchell Glende et du deuxième étudiant Trent Taylor. La profondeur du talent permettra à Oswego East d’exécuter une attaque optionnelle.

“Nous allons répartir le ballon et nous assurer que beaucoup de joueurs soient touchés”, a déclaré LeBlanc. “C’est ce que nous voulions être offensivement ces dernières années, mais les blessures surtout l’année dernière nous ont empêché de le faire. Nous allons prendre ce que la défensive nous donne, et avec les gars que nous avons, nous avons beaucoup de gars qui sont capables de faire des jeux.”

LeBlanc a fait l’éloge de sa ligne offensive, qui comprend le plaqueur droit senior Drew Colwell, le centre de retour senior Miles Small, le plaqueur gauche senior Chris Cahue, le garde senior Jack Heiser et le garde junior Omarr Woodhouse. Junior Mason Madalinski sera également dans la rotation des Wolves.

“Je suis très satisfait du travail que ces gars ont fait”, a déclaré LeBlanc. “Chris, Drew et Omarr étaient tous des joueurs de ligne défensifs l’année dernière, donc les amener était un peu un ajustement pour eux, mais ils se mettent au courant de ce qu’ils doivent être. Les progrès réalisés même de la semaine dernière à cette semaine a été énorme en termes de physique et de confiance avec laquelle nos gars jouent, et ils peuvent s’entraîner tous les jours contre une assez bonne ligne défensive.”

Oswego East affrontera deux nouveaux adversaires hors conférence pour commencer la saison, se rendant à West Chicago vendredi pour l’ouverture de la saison à 19h30 avant d’accueillir Marian Catholic le 4 septembre. West Chicago, maintenant dans l’Upstate Eight, a terminé 3 -6 l’an dernier tandis que Marian, membre catholique de la banlieue est, a obtenu une fiche de 1-8.

Oswego East cherchera une amélioration par rapport au classement 3-6 de l’an dernier qui comprenait deux victoires au cours des trois dernières semaines du calendrier et un retour aux séries éliminatoires après s’être qualifié pour la première fois de l’histoire de l’école en 2013.

« West Chicago, malgré son histoire, va être une très bonne équipe de football et leur entraîneur là-haut, Ted Monken, est un très bon entraîneur de football », a déclaré LeBlanc. “Souvent, les joueurs du secondaire regardent les records et disent” oh, ce n’est pas une très bonne équipe de football “. Eh bien, je pointe rapidement notre record de l’année dernière. Est-ce une indication de ce dont nous sommes capables en tant que programme? Évidemment, nous devons respecter tous ceux avec qui nous jouons.