Le football d’Oswego East dépasse Minooka – Shaw Local

Oswego East était très conscient des implications sur le terrain de football lors de son voyage à Minooka vendredi soir.

Le quart-arrière de Minooka Zack Gessner et le receveur Isaiah Hill venaient de se connecter trois fois dans le match incontournable de la Conférence du sud-ouest des Prairies de Minooka avec Oswego East (7-1) vendredi soir. Mais le quart-arrière d’Oswego East, Jaylon Banks, a été meilleur, lançant cinq passes de touché à trois receveurs différents alors que les Wolves ont remporté une victoire 60-28.

“Nous savions que c’était une victoire incontournable pour Minooka et qu’ils nous attaqueraient avec tout ce qu’ils avaient”, a déclaré Banks. “Quand ils ont clôturé à 28-21, j’ai dit à notre équipe que nous devions relever leur défi. J’ai lancé trois et quatre passes de touché, dans des matchs de niveau inférieur. C’était génial de lancer cinq passes de touché, un sommet en carrière, ce soir. “

Oswego East a construit une avance de 28-14 à la mi-temps avant que les Indiens (3-5) ne prennent le coup d’envoi de la seconde mi-temps, et Gessner a conduit les Indiens à 75 mètres en cinq jeux, frappant Hill à 9 mètres pour porter le score à 28-21 avec 9:53 gauche au troisième quart-temps.

Gessner, qui remplaçait John Carnagio, blessé, a lancé pour 274 verges et trois touchés, mais a également subi quatre interceptions. Son deuxième choix a mené à une frappe de touché de 31 verges de Banks (18 sur 26 pour 261 verges, cinq touchés) à Colin O’Reilly (quatre attrapés, 91 verges, deux touchés) pour une avance de 34-21 avec 3:10 à faire. au troisième trimestre.

Après avoir arrêté les Indiens sur un jeu de quatrième et pouce au Minooka 29 à la fin du troisième quart, East a marqué les 26 points suivants.

« Nous savions que Minooka avait une équipe offensive exceptionnelle. Jaylon (Banks) a été exceptionnel à ses deux derniers matchs pour nous : 260 verges par la passe et cinq passes de touché – incroyable », a déclaré l’entraîneur d’Oswego Tyson LeBlanc. “J’étais aussi très content que la défense ait réussi quatre interceptions.”

Le choix de six de Noah Jackson d’East sur une passe de Gessner à 29 mètres a porté le score à 21-7 au milieu du deuxième quart.

Avec l’Est en tête, 34-21, à la fin du troisième quart, les Indiens ont fait face à un quatrième essai et un pouce à leur 29. Gessner semblait avoir décroché le premier essai sur un coup furtif, mais la confusion régnait. Deux mesures plus tard, les Indiens retournaient le ballon. Au début du quatrième quart-temps, Ivory Kelly-Martin, lié à l’Iowa (26 courses, 130 verges, deux touchés) a couru 29 verges pour un score et la déroute était lancée.

Gessner a complété 26 des 39 passes pour 274 verges et trois touchés, avec les quatre interceptions.

“Nous étions là avec eux au troisième quart”, a déclaré Hill. « Nous n’avons pas fait quelques jeux et le match nous a juste échappé. Zach (Gessner) est un bon quarterback. Il a passé une grosse soirée. Il m’a donné le ballon. »

Avec la défaite, Minooka est éliminé des séries éliminatoires.

“Nous avons commis de grosses erreurs qui nous ont fait mal”, a déclaré l’entraîneur de Minooka, Paul Forsythe. « Zach Gessner va être un bon quarterback. Il a très bien lancé le ballon. Les interceptions étaient dues à son inexpérience. Je lui ai dit qu’il fallait parfois passer par de mauvais moments avant d’obtenir ses récompenses.

Désormais, Oswego East cherchera à clôturer sa saison régulière avec une saison sans précédent de huit victoires lorsque les Wolves accueilleront Plainfield East (2-6) vendredi. Les Bengals en difficulté ont perdu un match de 42-0 contre Plainfield North vendredi.

“Nous aimerions vaincre Plainfield East la semaine prochaine pour établir un record scolaire de victoires, puis faire une longue course jusqu’en novembre, dans les séries éliminatoires”, a déclaré LeBlanc.