Le football des Wildcats de l’Arizona embauche Brent Brennan de l’État de San Jose comme prochain entraîneur-chef

L’Arizona a embauché l’État de San Jose Brent Brennan être le 31e entraîneur de l’histoire du programme, remplaçant Jedd Fischqui est parti après trois saisons pour occuper le poste à Washington.

Brennan, 50 ans, revient à Tucson après avoir passé une saison en tant qu’assistant diplômé sous Dick Tomey en 2000, mais ses liens avec le programme UA sont bien plus profonds. Son frère Brad a été receveur des Wildcats de 1996 à 2000, et l’un des premiers emplois d’entraîneur à temps plein de Brent a été au sein de l’équipe de Tomey à San Jose de 2005 à 2009.

Brennan a un bilan de 34-48 en sept saisons à San Jose, qui fait partie de la Mountain West Conference et est considéré comme l’un des emplois les plus difficiles au niveau FBS. Au cours des quatre dernières saisons, il a présenté une fiche de 26-19 et a participé à trois matchs de bowling, dont le Hawaii Bowl en décembre pour couronner une saison de 7-6 qui a vu les Spartans terminer à égalité à trois pour la première place du MWC.

Sa meilleure saison a été 2020 avec une fiche de 7-1, la seule défaite contre Ball State lors de l’Arizona Bowl. Ce jeu a eu lieu environ une semaine après l’embauche de Fisch, et Brennan était l’un des finalistes pour le poste suivant. Celui de Kevin Sumlin cuisson.

Brennan devra agir vite pour essayer de conserver la majeure partie d’une équipe UA qui devait renvoyer la majorité de ses partants d’une équipe 10-3 qui a terminé avec son meilleur classement de fin de saison (11e) depuis 1998. ont déjà vu au moins trois joueurs entrer sur le portail de transfert de la NCAA depuis le départ de Fisch, avec le porteur de ballon Jonah Colemandemi de coin Éphésiens Prysock et quart-arrière Brayden Dorman annonçant leurs intentions, bien que Dorman ait indiqué qu’il était prêt à revenir.

Il y a aussi la question du staff technique à constituer. Brennan envisage de faire venir certains de ses assistants de San Jose et il devra peut-être le faire, puisque les seuls entraîneurs restant en ville de l’équipe 2023 semblent être des anciens de l’UA. Chuck Cecil et Ricky Hunley. Les autres semblent suivre Fisch à Washington ou, dans le cas du coordinateur défensif Johnny Nansen et entraîneur secondaire Duane Akinaa donné des concerts au Texas avant le départ de Fisch.

Les joueurs de l’UA se sont rendus sur les réseaux sociaux dimanche et lundi pour montrer leur soutien à Nansen en tant qu’entraîneur-chef, et il y a eu du buzz pour tenter de l’attirer à nouveau en tant que coordinateur défensif. La même chose pourrait être le cas pour les probables entraîneurs de récepteurs à destination de l’UW Kévin Cummingsqui a été l’entraîneur des receveurs de Brennan de 2017 à 2020 et qui a tous deux joué et entraîné avec lui à l’Oregon State.

Les termes de l’accord de Brennan avec l’Arizona n’ont pas encore été publiés, mais il devrait s’agir d’un contrat de 5 ans puisque c’est le maximum autorisé par la loi de l’État. Il a gagné 2,3 millions de dollars la saison dernière à San Jose, tandis que Fisch était sur le point de gagner 3,5 millions de dollars en 2024 dans le cadre de la prolongation de contrat qu’il a reçue il y a un an.

