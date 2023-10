Le football des garçons de Cary-Grove bouleverse Huntley en prolongation : résumé sportif du Northwest Herald du mardi 3 octobre

FOOTBALL GARÇONS

Cary-Grove 1, Huntley 0 (OT) : À Huntley, Ian Frangiamore a marqué en prolongation lundi pour remporter une victoire clé avec de grandes implications dans la course à la Fox Valley Conference.

Angel Apaez a effectué six arrêts pour les Trojans (2-7-2, 2-3-2) pour arrêter les Red Raiders (11-5-1, 6-1), qui sont à égalité en tête du FVC avec Crystal Lake South.

Crystal Lake Sud 2, McHenry 1 : À McHenry, South a marqué deux buts en première mi-temps pour prendre le commandement de son match FVC et revenir au sommet du classement FVC.

Nick Prus a marqué le premier but des Gators (12-4-1, 6-1) tandis que Nolan Getzinger a ajouté le but vainqueur plus tard dans la mi-temps. Chris Slawek a réalisé quatre arrêts devant le but.

Marko Stojich a marqué pour les Warriors (9-10-1, 2-5).

Prairie Ridge 4, Burlington Centre 1 : À Crystal Lake, Mason Fowler a marqué deux fois pour mener les Wolves à une victoire en FVC.

Henry Knoll et Sam Kirk ont ​​chacun ajouté des buts pour Prairie Ridg (12-3-1, 4-2-1), et Christopher Zinevich a réalisé trois arrêts.

Jacobs 2, Crystal Lake Central 1 (prolongation) : À Algonquin, les Golden Eagles ont remporté la victoire du FVC en prolongation.

Elsworth McIntosh et Andrew Deegan ont tous deux marqué pour Jacobs (6-9-1, 5-2).

Alvaro Manzano a marqué pour Central (9-9-2, 2-4-1).

Dundee-Crown 4, Hampshire 0 : Au Hampshire, les Chargers (11-5-1, 3-4) ont remporté une victoire éclatante en conférence.

Diego Flores, Cristopher Gonzalez, Ronaldo Zavala et Hugo Arista ont tous marqué.

Timothée Christian 9, Marian Central 0 : À Woodstock, les Hurricanes (1-9, 1-4) n’ont pas pu suivre leur match de conférence.

VOLLEY-BALL FILLES

Crystal Lake Centre 2, Burlington Centre 0 : À Crystal Lake, les Tigers ont balayé les Rockets 25-15, 25-18 dans le match FVC.

Mykaela Wallen a mené les Tigers (15-10, 8-5) avec 10 récupérations, neuf attaques décisives et cinq as tandis que Gabbie Anderson a ajouté 17 passes décisives. Anna Starr a réussi sept attaques décisives et Siena Smiejek a terminé avec deux blocs.

Dundee-Crown 2, McHenry 1 : À McHenry, les Chargers sont revenus après avoir perdu le premier set pour gagner 19-25, 25-22, 25-23 dans le jeu FVC.

Audrey Prusko a terminé la soirée avec 12 attaques décisives, neuf récupérations et trois as pour DC (6-13, 3-10), et Megan Pearson a ajouté cinq attaques décisives et deux récupérations. Courtney Kompreda a réalisé 13 récupérations.

Hampshire 2, Crystal Lake Sud 0 : A Hampshire, les Whip-Purs ont gagné pour la troisième fois en quatre matches 25-15, 25-13.

Gabby Wire a réussi sept attaques décisives pour les Gators (18-7, 8-5) et Olivia Apt a ajouté sept récupérations et cinq passes décisives.

Huntley 2, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, les Red Raiders ont remporté leur troisième match FVC consécutif 25-13, 25-12.

Georgia Watson a mené Huntley (16-4, 12-1) avec 10 attaques décisives, quatre récupérations et trois as. Laura Boberg a récolté 18 passes décisives, deux attaques décisives et deux récupérations. Morgan Jones a réalisé six récupérations, quatre attaques décisives, un bloc et un as.

Grace Jansen a récolté sept passes décisives et un as pour Prairie Ridge (11-9, 8-5) tandis qu’Addison Gertz a terminé avec trois attaques décisives et un as.

Richmond-Burton 2, subvention 0 : À Fox Lake, les Rockets ont tenu bon lors de leur match hors conférence 26-24, 25-23.

Alex Hopp a récolté 29 passes décisives et trois as pour RB (20-5), Elissa Furlan a terminé avec 11 attaques décisives, sept récupérations et un bloc, et Dani Hopp a obtenu cinq attaques décisives. Maggie Uhwat a ajouté 11 attaques décisives, six récupérations et un blocage, tandis que Zoe Freund a réussi cinq attaques décisives.

Marian Central 2, Saint-Édouard 0 : À Woodstock, les Hurricanes ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 25-16 et 25-19.

Ella Conlon a mené Marian (7-12, 3-3) avec 10 attaques décisives, huit récupérations et deux blocs. Anna Lingle a réalisé 23 passes décisives et un attaque décisive, Jilly Winkelman a obtenu cinq récupérations, trois as et une passe décisive, Mary Kate Hernon a terminé avec sept attaques décisives et deux as et Jordan Orlos a réalisé quatre as et trois attaques décisives.