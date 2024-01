Le football des Florida Gators fait l’objet d’une enquête de la NCAA

Le programme de football des Florida Gators fait l’objet d’une enquête de la NCAA.

L’enquête est en cours depuis au moins le 9 juin, date à laquelle la NCAA a envoyé au président de l’UF, Ben Sasse, un avis d’enquête. Il s’agit d’un document officiel que le personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA envoie aux écoles pour les informer de l’enquête avant d’interroger l’un de leurs employés ou athlètes.

La nature spécifique de l’enquête et les violations potentielles ne sont pas précisées dans la note de quatre pages. Mais en octobre, le Tampa Bay Times a demandé tout avis d’enquête concernant d’éventuelles violations liées au nom, à l’image et à la ressemblance ou au recrutement. La demande a été initialement refusée mais satisfaite vendredi.

“Nous avons coopéré et continuerons de coopérer avec la NCAA”, a déclaré le porte-parole des Gators, Steve McClain. « Nous nous attachons à des normes élevées d’excellence et d’intégrité sur et en dehors du terrain. Parce que nous suivons les politiques de la NCAA concernant le maintien de la confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de proposer des commentaires supplémentaires.

L’enquête intervient alors que les forces de l’ordre de la NCAA tentent de suivre l’évolution rapide des espaces de recrutement et de nom, d’image et de ressemblance. Les Gators étaient au centre de cet espace l’année dernière avec un différend NIL à huit chiffres impliquant la recrue du quart-arrière de premier ordre Jaden Rashada et le tiers Gator Collective. Rashada a d’abord signé avec la Floride, mais s’est retrouvé à Arizona State, où il a débuté deux matchs en tant que véritable étudiant de première année.

En février, on a demandé à l’entraîneur-chef des Gators, Billy Napier, s’il s’attendait à entendre la NCAA parler de la situation de Rashada. Sa réponse : « Nous ne le faisons pas. »

En décembre 2020, les Gators ont été sanctionnés par la NCAA dans une affaire distincte. Ils ont reçu une probation d’un an pour avoir recruté des violations sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Dan Mullen. Une infraction de niveau II impliquait Mullen et un assistant rencontrant une recrue qui n’avait pas terminé sa première année de lycée. Une infraction de niveau III centrée sur un contact interdit entre des entraîneurs et des recrues en route pour un tournoi à Tampa.

La semaine dernière, l’État de Floride a été sanctionné après que le coordinateur offensif Alex Atkins ait conduit un prospect de transfert à une réunion avec un booster qui dirigeait un collectif de nom, d’image et de ressemblance. Ce rappel offrait à la perspective 15 000 $ comme incitation au recrutement, selon la résolution négociée entre la NCAA et les Seminoles.

