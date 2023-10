Le football des filles du Storm bat Boquet Valley | Actualités, Sports, Emplois

SARANAC LAKE — Après avoir perdu ses trois derniers matchs, dont une performance serrée de 2-1 jeudi dernier, l’équipe de football féminine de Saranac Lake a réussi à mettre de côté ses difficultés précédentes, devançant les Griffins de Boquet Valley 3-1 à domicile lundi.

Jouant au Schroter’s Field, le Red Storm a pris une avance de 2-0 à la mi-temps avant que Scarlett Faber des Griffins ne réponde avec un but au début de la seconde période. Le but de Faber a été inscrit sur une longue remise en jeu de Claire Reynolds à Emma Conley devant le filet. Alors que Conley tombait en tentant de jouer, Faber était là pour tirer le ballon au fond des filets pour porter le score à 2-1.

Quelques minutes plus tard, Lisa Wilson, senior de Red Storm, a annulé le retour de Boquet Valley lorsqu’elle a marqué un but sur une passe croisée de son compatriote senior Maddison Moody-Durant. Cette victoire a amélioré la fiche globale de Saranac Lake à 3-5-1.

Le duo de deuxième année du Red Storm, Tyler Burth et Lizzie Harvey, a marqué un but chacun en première mi-temps en route vers un balayage de la saison contre Boquet Valley. Saranac Lake avait déjà dominé les Griffins 3-2 le 8 septembre au Camp Dudley à Westport.

Alors que le Red Storm a dominé Boquet Valley 22-19, l’équipe n’a pas pris un bon départ et est sortie à plat dans les cinq à sept premières minutes. L’entraîneur-chef de Saranac Lake, Jason Wamsganz, a déclaré qu’une maladie avait frappé son équipe la semaine dernière, ce qui a probablement causé un départ lent.

« Je leur ai donné un jour de congé vendredi et je pense qu’il leur a fallu du temps pour entrer dans le rythme du jeu », il a dit. «Je suis très fier d’eux parce qu’ils ont en quelque sorte résisté à cette tempête. Puis ils ont commencé à prendre vie.

Avec un peu moins de six minutes à jouer en première mi-temps, le Red Storm a ouvert le score lorsque Harvey a marqué une passe de la senior Samra Cirikovic. Le but a été inscrit sur un centre de Burth qui a frappé Cirikovic et a failli sortir des limites avant que Cirikovic ne sauve le jeu en renvoyant le ballon devant le filet à Harvey.

Burth a prolongé l’avance de Saranac Lake à 2-0 juste avant l’entracte lorsque le corner de la senior Ayla Small a dévié de Cirikovic et a atterri juste devant Burth.

« Tous les trois étaient de beaux buts » » dit Wamsganz. « C’est un peu ce sur quoi nous avons travaillé à l’entraînement – tous les trois – donc c’est bien quand ça marche comme ça parce que parfois ce n’est pas le cas. »

Wamsganz a déclaré que pendant l’entraînement, son équipe s’était concentrée sur ce qui s’était passé avant que le but ne soit marqué.

« Ce que nous avons fait pour nous aider à récupérer le ballon et où il devait aller », il a dit, « donc le buteur avait en quelque sorte un travail plus facile – si une telle chose existe. »

Le Red Storm était mené par la gardienne de deuxième année Emma Akey, qui a enregistré 15 arrêts. Ella Lobdell des Griffins a réalisé 11 arrêts.

« Emma est tout simplement super athlétique et quand elle vient jouer, elle montre qu’elle est une aussi bonne gardienne de but que n’importe qui dans la ligue », » dit Wamsganz. « Félicitations à elle et tant mieux pour notre équipe. »

Saranac Lake devrait affronter les Sentinels de Ticonderoga aujourd’hui à domicile à partir de 16h30. La dernière fois que le Red Storm a affronté Ticonderoga, cela ne s’est pas très bien passé, s’inclinant 5-0 sur le terrain des Sentinels.

« Ti est une très bonne équipe, ils ont beaucoup de vitesse d’équipe », » dit Wamsganz. « Mais je ne crois pas qu’ils soient une équipe différente de nous par cinq buts. J’espère que nous pourrons comprendre certaines choses et en faire un jeu différent la deuxième fois.



