Le football de Plano se rassemble devant Westmont : résumé sportif des journaux records pour le mardi 10 octobre

FOOTBALL GARÇONS

Plano 4, Westmont 2

Les Reapers ont marqué trois buts dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps pour effacer un déficit de 2-1 à la mi-temps. Davione Stamps a inscrit deux buts et deux passes décisives et Santiago Cervantes a marqué deux buts pour Plano (13-7). Juan Quinones a réalisé 13 arrêts devant le but.

VOLLEY-BALL FILLES

Newark d. Somonauk 26-24, 25-12

Kiara Wesseh a réussi huit attaques décisives et 16 points de service, Lauren Ulrich 23 passes décisives et quatre attaques décisives et Kodi Rizzo a réussi huit attaques décisives et a donné des blocs alors que Newark (25-2, 8-0) a gagné lors de la soirée senior. Dani Peshia a ajouté neuf récupérations et Stephanie Snyder six récupérations.

Oswego d. Aurore occidentale 25-22, 25-18

Sidney Hamaker a réussi neuf attaques décisives, neuf récupérations et deux blocs, Kelsey Foster quatre attaques décisives, huit récupérations et trois as, Alexis Terrazas cinq récupérations et deux as et Ava Flanigan 17 passes décisives et trois attaques décisives pour Oswego (22-3).

Plano d. Séréna 25-13, 25-23

April Salgado a réussi quatre as, Kalia Young quatre blocs, Alexa Sobieszczyk quatre attaques décisives et Rita Lauro 14 passes décisives pour Plano.

Sandwich d. Parkview Chrétien 25-22, 25-14

Miya Klossing a récolté 11 passes décisives et six points de service, Jordan Bauer six attaques décisives et 11 points de service, Brynn Ripsky cinq attaques décisives, sept points de service et cinq récupérations et Londyn Scott cinq attaques décisives et deux blocs pour Sandwich.

Plainfield Sud d. Yorkville 25-18, 25-23

Charlee Young a réussi neuf attaques décisives et Marie Reichman 13 récupérations pour les Foxes (8-19, 3-5).