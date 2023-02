Le football de Plainfield Central ne parvient pas à désarmer Oswego East – Shaw Local

OSWEGO – L’attaque d’Oswego East peut éclairer le tableau de bord, mais lorsque la défense et les équipes spéciales des Wolves offrent des opportunités de marquer supplémentaires, l’équipe adverse est en difficulté.

Plainfield Central (0-7) a appris cette leçon à la dure lors de la défaite de 42-0 par jeu blanc de vendredi.

L’hôte Oswego East (6-1) a marqué lors du premier disque du match; les Wolves menaient 20-0 après avoir marqué sur un retour de botté de dégagement et récupéré un échappé sur la ligne de but pour une avance de 28 points à la mi-temps.

Lovell Houston Jr. de Plainfield Central a été le seul point positif de l’attaque des Wildcats, prenant de l’ampleur à la fin de la première mi-temps après avoir commencé avec 5 courses pour -15 verges.

Les Wildcats ont réalisé leur meilleur entraînement du match à la fin du troisième quart derrière une course de 11 verges de Houston Jr. et l’aide dans le champ arrière de Douglas Cleaves. La course de Houston Jr. sur les quatrième et 12 de la ligne des 25 verges des Wolves n’a cependant pas atteint le premier essai et a retourné le ballon avec 5:32 à jouer en temps réglementaire.

“Lovell joue toujours avec beaucoup de cœur et vous pouvez le voir abandonner pour chaque verge qu’il obtient”, a déclaré l’entraîneur de Central Jon Pereiro. “Nous devons continuer à travailler pour le soutenir avec notre jeu de ligne offensive. Lovell nous donne toujours tout ce qu’il a là-bas. Nous allons chercher à nous réformer autour de lui et le laisser utiliser ses compétences en leadership là où nous devons être la semaine prochaine.”

Plainfield Central rentre chez lui pour affronter Romeoville (2-5), une équipe maintenant sur une séquence de deux victoires consécutives après une victoire de 31-15 contre Plainfield East vendredi soir.

“Nous allons continuer à nous concentrer sur ce que nous faisons”, a déclaré Pereiro. « Nous aimons le fait que nous allons jouer notre soirée senior à domicile contre Romeoville. Ils ont un super groupe là-bas et nous devons juste continuer à travailler.