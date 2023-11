Le football de Penn State cherche désespérément une victoire contre le Michigan, ainsi que la semaine 11 apprivoisée à formidable

Ceci est la version numérique de Jusqu’à samedi. Inscrivez-vous ici pour le recevoir quotidiennement dans votre boîte de réception.

Cette semaine sera-t-elle à la hauteur du battage médiatique ?

Vérifions les meilleurs matchs à regarder jusqu’à samedi…

Programme de la semaine 11

De docile à formidable

Implications pour les séries éliminatoires du football universitaire

Midi : n°3 du Michigan (9-0, 6-0 Big Ten) au n°10 de Penn State (8-1, 5-1), midi, Fox : Il est temps que la saison des Wolverines commence ! Espérons que Penn State soit différent de celui contre Ohio State, car il a désespérément besoin de cette victoire. Les Wolverines ont réussi le test de la vue, mais peuvent-ils enfin remporter une victoire ? Bien sûr, la saga du vol de pancartes plane sur chaque match du Michigan.

Après-midi : n°18 Utah (7-2, 4-2 Pac-12) au n°5 Washington (9-0, 6-0), 15h30, Fox : Les Huskies ont été critiqués après quelques victoires peu spectaculaires contre l’Arizona State et Stanford. Mais après avoir perdu 52 points sur l’USC – qui a été suivi par le licenciement du coordinateur défensif des Trojans Alex Grinch – Washington a une chance de pénétrer dans le top quatre du classement des éliminatoires de football universitaire avec des opportunités de reprise contre l’Utah et l’État de l’Oregon (n ° 12). sur le pont.

Prime time : n°9 Ole Miss (8-1, 5-1 SEC) au n°2 Géorgie (9-0, 6-0), 19h, ESPN : On a l’impression que celui-ci est passé inaperçu sans raison valable. Les Dawgs affronteront la meilleure attaque qu’ils aient vue cette saison, dirigée par le quart Jaxson Dart et le RB Quinshon Judkins.

Carson Beck et les Georgia Bulldogs ont été classés deuxièmes cette semaine au classement des éliminatoires du football universitaire. (James Gilbert/Getty Images)

Spot groupe de 5

Tôt : Old Dominion (4-5) à Liberty (9-0), 13h, ESPN+ : Old Dominion a perdu la semaine dernière après que Coastal Carolina ait marqué un touché avec 23 secondes à jouer. Il s’agissait du huitième match consécutif des Monarchs, décidé par un seul score. ODU n’a perdu que par un panier contre le chéri du G5, James Madison, mais cela peut-il faire peur à une attaque de Liberty qui se classe parmi les cinq premières au niveau national en verges par match ?

Après-midi : Texas State (6-3, 3-2 Sun Belt) à Coastal Carolina (6-3, 4-2), 15h30, ESPN+ : Coastal Carolina sera probablement privé du quart-arrière Grayson McCall, et le remplaçant Jarrett Guest est discutable. Mais Ethan Vasko a très bien fait en menant les Chanticleers à une victoire par derrière la semaine dernière.

Soir (vendredi) : Wyoming (6-3, 4-2 MWC) à UNLV (7-2, 4-1), 22h45, FS1 : Les Rebels ont remporté une victoire de 56-14 contre le Nouveau-Mexique la semaine dernière et mènent Mountain West avec 36,7 points par match. Les Cowboys ont atteint l’éligibilité au bol en mettant fin à une défaite de deux matchs la semaine dernière. (Plus d’informations sur UNLV prochainement.)*

De bons jeux sournois (Plus : Un compteur d’action allant de docile 🤯 à formidable 🤯🤯🤯🤯)

Midi : n°8 Alabama (8-1, 6-0 SEC) au Kentucky (6-3, 3-3), ESPN : Le battage médiatique est de retour pour le Crimson Tide, et Jalen Milroe a fait un grand pas en avant lors d’une victoire 42-28 contre LSU la semaine dernière. Le Tide peut-il se lancer dans la lutte contre la PCP ? Premièrement, ils devront battre une équipe du Kentucky qui a été éprouvée contre la Géorgie, le Missouri et le Tennessee. Compteur d’action : 🤯

Après-midi : n°13 Tennessee (7-2, 3-2 SEC) au n°14 Missouri (7-2, 3-2), 15h30, CBS : Les Vols ont remporté les quatre derniers matchs contre les Tigers, remportant le match de l’année dernière par un score de 66-24. Celui-ci n’aura probablement pas beaucoup d’impact sur la course au titre SEC, mais il ressemble certainement à l’un des jeux les plus excitants du week-end. Et imaginez si nous étions en 2024. Compteur d’action : 🤯🤯🤯🤯

Prime time : USC (7-3, 5-2 Pac-12) au n°6 de l’Oregon (8-1, 5-1), 22h30, Fox : Peut-être que les chevaux de Troie se sentiront plus installés après le licenciement de Grinch. Ils devront être prêts contre une attaque de l’Oregon qui mène le pays en termes de score. Mais là encore, l’USC est juste derrière les Ducks, marquant 45,5 points par match. Je m’attends à ce que les deux QB l’éclairent. Compteur d’action : 🤯🤯🤯

* Et à propos de ce match Wyoming-UNLV… les Rebels naviguent sous la direction de Barry Odom. Bruce Feldman de l’Athletic a parlé à l’entraîneur de l’UNLV du revirement de Mountain West après coup vers l’une des équipes les plus intrigantes de la saison.

Fichiers de Feldman

La mentalité du prochain joueur alimente l’UNLV

Depuis 2000, l’UNLV n’a connu qu’une seule saison gagnante, et cela remonte à dix ans. Les Rebels n’ont pas remporté plus de huit matchs en une saison depuis 1984, lorsque Harvey Hyde les a menés à une saison de 11-2 alors qu’il jouait dans la Pacific Coast Athletic Association.

Dans la première saison d’Odom, UNLV s’est imposé comme l’une des meilleures histoires de la saison. Malgré toutes sortes de blessures, y compris celles de leur quart partant en début d’année et de leurs deux meilleurs joueurs défensifs il y a trois semaines, les Rebels ont continué à rouler.

Malgré toutes sortes de blessures, y compris celles de leur quart partant en début d’année et de leurs deux meilleurs joueurs défensifs il y a trois semaines, les Rebels ont continué à rouler. Odom a pas mal évolué depuis son premier passage en tant qu’entraîneur-chef à Mizzou. Il a dit L’Athlétisme qu’il a appris de ses journées de travail en Arkansas pour Sam Pittman, qui a suivi quelques leçons qu’il a apprises de Kirby Smart en Géorgie sur la façon de pratiquer et de véritablement cultiver une culture de prochain joueur.

“Tout le monde dans notre programme a obtenu des représentants égaux”, a déclaré Odom. “Peu importe que vous soyez membre de la première équipe ou de la quatrième équipe.”

Une autre couche de cette mentalité de prochain homme s’est produite dans le personnel d’Odom lorsque Bobby Petrino s’est enfui quelques semaines après avoir été embauché par Odom pour devenir le coordinateur offensif de Texas A&M.

Odom pivota et embauché Brennan Marion , l’architecte de ce qu’il appelle l’offensive Go-Go. Le QB de secours des Rebels, Jayden Maiava, étudiant de première année, a brillé complétant 65 pour cent de ses passes avec un ratio TD-INT de 10-4, et un programme qui n’a jamais marqué plus de 40 points en trois matchs consécutifs l’a fait quatre fois de suite et vient d’en marquer 56 lors d’un match au Nouveau-Mexique. .

, l’architecte de ce qu’il appelle l’offensive Go-Go. Le QB de secours des Rebels, complétant 65 pour cent de ses passes avec un ratio TD-INT de 10-4, et un programme qui n’a jamais marqué plus de 40 points en trois matchs consécutifs l’a fait quatre fois de suite et vient d’en marquer 56 lors d’un match au Nouveau-Mexique. . Il convient de noter que L’offensive de Marion surpasse de loin celle de Petrino chez A&M. Les deux OC ont dû s’appuyer sur des QB suppléants, bien que le QB de Petrino, Max Johnson, ait déjà été titulaire dans la SEC à LSU.

Les deux OC ont dû s’appuyer sur des QB suppléants, bien que le QB de Petrino, Max Johnson, ait déjà été titulaire dans la SEC à LSU. Le Les Rebels sont au 16e rang du pays en termes de score après s’être classé 76e en 2022. Ils sont 16èmes à la course70 places au-dessus de l’année dernière. UNLV est cinquième dans le pays en attaque de troisième essai, contre 116e l’année dernière, et N°17 en attaque en zone rouge, en hausse par rapport au n ° 59.

Les deux prochaines semaines seront tout un test pour voir à quel point les Rebels se sont améliorés. Ils affronteront le Wyoming vendredi, puis rendront visite à l’Air Force 8-1 le week-end prochain.

Montre bouleversée Semaine 10 jusqu'à samedi Upset Special : Indiana (+6,5) 24, Illinois 17. La victoire d'un point de l'Illinois contre le Minnesota la semaine dernière n'a pas été inspirante. Pendant ce temps, les Hoosiers ont battu le Wisconsin 20-14 (l'Illinois a perdu contre le Wisconsin par quatre points) pour faire tomber les Badgers du perchoir du Big Ten West. Aucune des deux défenses n'est très bonne, mais je me range du côté de l'élan de l'Indiana. Disque spécial bouleversé : 2-8. (Allez Hoosiers, allez-y !) Stewart Mandel : BYU 17 (+7,5), État de l'Iowa 14, 22h15, ESPN Bruce Feldman : Nebraska 23 (+2,5), Maryland 20, Midi, Paon

Le quart-arrière texan Quinn Ewers débutera samedi contre TCU après avoir raté les deux derniers matchs alors qu’il se remettait d’une blessure à l’épaule droite.