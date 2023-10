« Se remettre en mouvement en équipe était notre plan ce match, après deux défaites. Je pense que remporter cette victoire nous remet sur le bateau, et nous roulons fort », a déclaré le porteur de ballon Tech Landers Smith.

Ce n’était pas une tâche facile pour Tech, malgré une avance de 14 points à la mi-temps et des touchés sur ses trois premières possessions.

Et lors du prochain jeu de mêlée, Smith a grondé sur 34 verges pour prolonger l’avance des Diggers, qu’ils conserveraient pour le reste du match.

Downs a eu deux points à retenir dans la victoire, mais aucun jeu n’a sans doute été plus important que son interception au quatrième quart.

«Je pense que c’était le jeu du jeu. C’est juste un grand changement d’élan et pour nous d’utiliser cet élan et de marquer lors du prochain jeu, c’est un excellent jeu », a déclaré l’entraîneur-chef de Tech, Kyle Samson.

L’offensive des Diggers a également aidé la cause, totalisant 428 verges dans la victoire.

Thelen a lancé trois touchés, chacun vers un receveur différent. Dylan Snyder, originaire de Butte, a marqué son premier touché en tant que Digger, et Mark Estes et Levi Torgerson ont également trouvé la zone des buts.

Mais c’est le jeu de course qui a propulsé Tech vers la victoire.

« Landers (Smith) a réalisé un match formidable et Kaleb (Winterburn) a réalisé un excellent match. Mais tout commence dès le début, la ligne offensive a ouvert d’énormes trous et j’ai trouvé que nos receveurs et nos ailiers rapprochés ont très bien bloqué. Juste un effort d’équipe total », a déclaré Samson.