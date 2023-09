Le football de l’USC continue de gagner, mais les chevaux de Troie auront besoin de plus contre les meilleures équipes du Pac-12

TEMPE, Arizona — Après quatre matchs, cela semble clair : à ce stade de la saison, l’USC ne joue pas au niveau de certains des autres meilleurs prétendants du Pac-12.

Bien sûr, les Trojans ont battu l’Arizona State 42-28 samedi devant une foule bruyante de 54 166 supporters au Sun Devil Stadium. L’écart de victoire de 14 points dissimule un match beaucoup plus serré pendant bien plus longtemps que ce à quoi la plupart des gens auraient pu s’attendre.

Souvenez-vous, les Sun Devils ont été blanchis (29-0) par Fresno State la semaine dernière. Ils ont battu le sud de l’Utah par trois points lors de leur premier match de saison. Ils ne sont tout simplement pas très bons.

Oui, c’est une longue saison et il est temps pour l’USC de s’améliorer, mais tous ses défauts étaient visibles samedi soir. Et ceux-ci doivent être nettoyés avant que les équipes les meilleures et les plus talentueuses du calendrier aient la chance de les exploiter de manière troublante au cours de la seconde moitié de la saison.

« C’est la saison », a déclaré Lincoln Riley. « Comment allez-vous réussir à mener 49-3 à la mi-temps de la semaine précédente ? Ce n’est pas la réalité. Les défis continuent de changer, et soit vous réagissez et continuez à grandir ensemble en tant qu’équipe et à vous améliorer et à gagner en cours de route, soit vous ne le faites pas. Nous avons gagné. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et nous avons beaucoup de choses à améliorer, et nous devons nous préparer pour une autre route difficile la semaine prochaine.

Samedi, l’Oregon semblait aussi dominant qu’il pourrait l’être lorsqu’il a démantelé le Colorado. Washington a inscrit 45 points en première mi-temps et a battu Cal. L’Utah s’est amélioré à 4-0 et a battu une équipe du top 25 de l’UCLA malgré le fait que le quart-arrière partant des Utes, Cam Rising, n’ait pas pris de photo cette saison.



Lincoln Riley, à droite, et les Trojans de l’USC se sont améliorés à 4-0 avec leur victoire contre l’Arizona State samedi. (Joe Camporeale / USA aujourd’hui)

Les Trojans (4-0, 2-0 Pac-12) ont un plafond extrêmement haut, Caleb Williams et une gamme infinie de menaces de compétences, qui leur donneront une chance à chaque match. Mais les problèmes de l’équipe étaient visibles à la vue de tous.

La défense de l’USC a cédé 28 points à une attaque qui était sur son quart-arrière de troisième corde et n’a marqué que 24 points contre le sud de l’Utah alors qu’elle était en bonne santé – pas extrêmement touchée comme cette semaine.

L’unité qui n’a pas pu affronter Utah et Tulane pour terminer la saison dernière a constamment eu du mal à faire tomber le porteur de ballon de l’Arizona State, Cam Skattebo, qui a couru pour 111 verges et un score et a capté quatre passes pour 79 verges et un touché, et son 52- Les verges attrapées et courues au quatrième quart ont mis en évidence toutes les inquiétudes concernant la défense de l’USC au début de la saison.

Super géré par Cam Skattebo ? Absolument. Un mauvais tacle ? Oui, ça aussi.pic.twitter.com/r7zCFk0ZFX – Max Olson (@max_olson) 24 septembre 2023

La défense de l’USC a eu quelques points positifs samedi soir – la course aux passes a récolté huit sacs et forcé quelques revirements. Mais si la défense avait autant de problèmes contre une équipe des Sun Devils en sous-effectif, que serait-ce contre Notre Dame, Washington ou Oregon ?

Le coordinateur défensif Alex Grinch a entamé la saison sous le microscope, et la chaleur ne fera que s’intensifier après ce dernier effort, surtout lorsque les mêmes problèmes d’il y a un an réapparaîtront.

La surprise de samedi a été l’offensive de l’USC, qui a récolté 42 points mais a laissé beaucoup de viande sur l’os. Il a eu du mal à terminer ses entraînements dans la zone rouge. La ligne offensive avait des problèmes de protection contre les passes et Williams a dû courir plus que prévu. Lorsque la défense a effectué quelques arrêts, l’offensive a eu du mal à capitaliser sur ces opportunités.

MarShawn Lloyd s’est précipité 14 fois pour 154 verges, mais l’USC s’est éloigné de la course et a forcé le jeu de passes alors qu’il ne cliquait pas.

C’était quelque peu similaire au premier match sur route de l’USC la saison dernière contre l’Oregon State, lorsque l’offensive a joué son pire match de la saison. Les Trojans ont été meilleurs contre les Sun Devils, mais les faux départs, les abandons (principalement de Mario Williams), l’incapacité à maximiser les chances dans la zone rouge, les difficultés inhabituelles lors des troisièmes essais, etc., ont montré qu’il y avait encore beaucoup à nettoyer. .

Avec une défense qui a encore des défauts, l’offensive devra être à son meilleur contre des joueurs comme Washington et l’Oregon, qui possèdent deux des meilleures offensives du pays et des quarts exceptionnels. La défense devra mieux gérer l’environnement routier lorsqu’elle jouera à Notre Dame le 14 octobre et la semaine prochaine au Colorado, qui est actuellement blessé mais aura toujours une atmosphère électrique lorsque les Trojans arriveront à Boulder.

Williams a quand même terminé avec 322 verges par la passe et trois passes de touché. Brenden Rice a capté sept passes pour 133 verges et deux scores. Il y avait du bon à retenir de ce match pour l’USC.

Mais c’était loin d’être une victoire impressionnante – c’était sans doute la plus moche des 18 matchs de Riley. La bonne nouvelle pour les Trojans, c’est qu’ils n’ont pas joué contre Washington, l’Oregon ou l’Utah samedi soir. Cependant, ils devront affronter ces équipes assez tôt, et si l’USC veut accomplir ce qu’il s’était fixé avant la saison – un championnat Pac-12 et une apparition aux éliminatoires du football universitaire – il devra jouer bien mieux que ce qu’il avait prévu. il a été enregistré contre l’État de l’Arizona.

(Photo du haut de Caleb Williams : Kevin Abele / Icon Sportswire via Getty Images)