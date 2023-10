OREGON – Encore une victoire. C’est tout ce dont les Hawks de l’Oregon ont besoin pour remporter leur première saison victorieuse depuis 2014. Cela devrait également suffire à mettre fin à leur disette de neuf ans en séries éliminatoires.

Si les Hawks parviennent à vaincre Rockford Christian 0-8 sur la route lors de leur finale de saison régulière vendredi soir, ils termineront avec une fiche de 5-4.

Pour un programme qui n’a pas remporté plus de trois matchs par saison depuis près d’une décennie, cette saison a été un changement bienvenu. Et cela a été adopté par la communauté de l’Oregon, qui s’est davantage ralliée à l’équipe de cette année qu’aux équipes précédentes.

« C’est comme si toute la ville était de notre côté cette année », a déclaré le secondeur extérieur senior Jackson Glendenning. «Au cours des années passées, on avait l’impression que seuls les joueurs de football attendaient avec impatience les matchs, mais maintenant, on a l’impression que tout le monde veut en faire partie. C’est vraiment cool. »

L’amélioration par rapport à la saison 2-7 de l’année dernière et la possibilité de participer aux séries éliminatoires cette année ont validé tout le travail acharné de l’intersaison, ainsi que tout ce que les entraîneurs ont prêché. Avec une victoire cette semaine et une place en séries éliminatoires, l’Oregon aura une chance d’égaler ou de dépasser le record de 6-5 de la saison 2014.

« Ce serait énorme [to make the playoffs this year]. Cela valide en quelque sorte tout ce que nous faisons », a déclaré l’entraîneur-chef de deuxième année Broc Kundert. « Nous demandons aux enfants de faire beaucoup de choses. Nous soulevons beaucoup. Nous courons beaucoup en été. Des trucs toute l’année. Cela signifierait beaucoup pour les enfants, cela signifierait beaucoup pour nous en tant qu’entraîneurs. Nous y avons également consacré beaucoup de temps. Et je pense que la communauté veut soutenir un gagnant.

Comme Glendenning, Kundert a également constaté une augmentation du soutien de la communauté.

« Beaucoup de gens nous ont envoyé des e-mails, des SMS du genre : ‘Hé, excellent travail, continuez comme ça' », a déclaré Kundert. « Un fan m’a dit : ‘C’est formidable de voir le football de l’Oregon compétitif à chaque match auquel il a participé.’ Je ne sais pas si cela n’a pas été le cas dans le passé, mais je suis venu ici et mon objectif est de gagner et les enfants le font, donc c’est amusant d’en faire partie.

Griffin Marlatt (6), de l’Oregon, effectue une interception contre Dixon le vendredi 1er septembre 2023 au Landers-Loomis Field de l’Oregon High School. (Earleen Hinton/Shaw Media)

L’une des plus grandes clés du succès de l’Oregon a été l’équilibre course/passe en attaque. La ligne offensive a fait un grand pas en avant cette année, et cela se reflète dans les chiffres de course et de passes. Le porteur de ballon junior Logan Weems a totalisé 879 verges et 12 touchés en 177 courses avec six matchs de 100 verges au sol cette saison.

Le quart-arrière junior Jack Washburn réussit 61 passes sur 133 pour 970 verges avec sept touchés et quatre interceptions. Il a réalisé cinq matchs de passe de plus de 100 verges cette saison, dont deux matchs de passe de plus de 200 verges (236 contre Dixon et 211 contre Genoa-Kingston). Les receveurs senior Griffin Marlatt (9 attrapés, 204 yards, un touché) et Austin Egyed (22-274) et l’ailier rapproché junior Josh Crandall (10-222-3) ont été ses principales cibles cette année.

Je pense que nous leur faisons savoir que nous sommes là maintenant. Le football de l’Oregon est là et nous sommes prêts à faire des vagues dans le Big Northern. — Griffin Marlatt, receveur senior et demi défensif de l’Oregon

La défense s’est également renforcée cette saison. Mis à part le match de la semaine 5 contre Byron, où il a concédé 51 points contre l’équipe de classe 3A invaincue et la mieux classée qui a marqué au moins 49 points à chaque match, la saison a été solide. Les Hawks ont cédé 29 points à 7-1 Dixon lors de leur deuxième pire match défensif, 20 points en prolongation contre 4-4 Genoa-Kingston et 22 points contre 4-4 Rockford Lutheran. Dans tous les autres matchs, ils ont concédé sept points ou moins.

L’Oregon a immédiatement fourni le premier signe qu’il était différent des équipes précédentes avec une victoire 6-0 en double prolongation contre North Boone au cours de la semaine 1 – une équipe qui a maintenant une fiche de 6-2. Après avoir perdu contre les Vikings 46-20 lors de la 9e semaine de l’année dernière, les Hawks ont complètement inversé le scénario en 2023.

Ce match, la victoire 28-7 de la semaine 6 contre Stillman Valley et la défaite 29-20 contre Dixon lors de la semaine 2 ont montré que les Hawks pouvaient rivaliser avec le reste de la Big Northern Conference.

« Je pense que nous leur faisons savoir que nous sommes là maintenant », a déclaré Marlatt. « Le football de l’Oregon est là et nous sommes prêts à faire des vagues dans le Big Northern.

Kundert a constaté une amélioration dans presque tous les groupes de postes. L’amélioration des deux côtés de la ligne et l’ajout de Weems au poste de porteur de ballon ont été parmi les plus grandes différences cette saison.

«Logan, évidemment, en tant que porteur de ballon, a été énorme. Gagner 1 000 verges au cours d’une saison au lycée, alors qu’il n’en est pas encore là, il est proche des 1 000 verges, c’est un énorme témoignage pour lui. C’est un énorme témoignage pour les gars devant lui. Ce groupe de ligne offensive a été une énorme amélioration pour nous », a déclaré Kundert. « La ligne D a été vraiment bonne. Jackson Glendenning au poste de secondeur extérieur a constitué une grande amélioration. C’est une sorte de leader sur le terrain pour nous. C’est un enfant vraiment intelligent, donc il sait où tout le monde va et peut annoncer des choses.

« Nos deux sécurités, Hunter Bartel et Avery Lewis, ont été vraiment bonnes. Honnêtement, je pourrais probablement qualifier chaque groupe de positions comme étant amélioré par rapport à l’année dernière, et je pense que c’est pourquoi nous sommes sur le point d’accéder aux séries éliminatoires ici.