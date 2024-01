Le football de l’Iowa nomme Seth Wallace entraîneur-chef adjoint : l’embauche d’OC est-elle la prochaine ?

IOWA CITY, Iowa — Seth Wallace est devenu la première personne nommée entraîneur-chef adjoint de l’Iowa sous la direction de Kirk Ferentz, a annoncé le programme mardi après-midi.

Wallace, 41 ans, est entraîneur des secondeurs depuis 2016 et a ajouté des responsabilités de coordinateur défensif adjoint en 2017. Trois secondeurs différents ont remporté les honneurs de la première équipe All-America sous Wallace : Josey Jewell (2017), Jack Campbell (2022) et Jay Higgins ( 2023).

“Seth est un excellent entraîneur et constitue un atout pour notre équipe d’entraîneurs depuis de nombreuses années”, a déclaré Ferentz dans un communiqué. « Il travaille sans relâche pour faire de nos joueurs des hommes exceptionnels sur et en dehors du terrain. Je suis reconnaissant qu’il fasse partie de notre programme.

Seth Wallace a été élevé au poste d’entraîneur-chef adjoint. Version complète ci-dessous, avec des informations sur les mises à jour supplémentaires du personnel. #Des yeux de faucon -Football Hawkeye (@HawkeyeFootball) 16 janvier 2024

Plusieurs écoles du Big Ten ont courtisé Wallace, plus récemment au Minnesota, mais le natif de Grinnell, dans l’Iowa, est resté dans le personnel de l’Iowa. Son salaire annuel passe de 755 000 $ à 1 million de dollars.

“Pouvoir entraîner à l’Université de l’Iowa avec d’aussi grands joueurs, entraîneurs et membres du personnel est vraiment un honneur”, a déclaré Wallace dans un communiqué. « L’Université de l’Iowa et ce programme de football sont tous deux très spéciaux pour moi. J’apprécie ce nouveau rôle élargi et j’ai hâte de préparer nos athlètes pour la saison à venir et au-delà.

Cette décision pourrait mettre Wallace sur la voie rapide pour devenir entraîneur-chef, soit en tant que successeur éventuel de Ferentz, soit dans un autre programme universitaire.

Les Hawkeyes ont également effectué deux autres démarches d’entraîneur ces derniers jours. Le contrat de l’entraîneur des receveurs larges Kelton Copeland n’a pas été renouvelé après sept saisons avec le programme. Le coordonnateur défensif Phil Parker, qui a remporté le prix Broyles en tant que meilleur entraîneur adjoint du pays, a vu son salaire augmenter de 1,4 million de dollars à 1,9 million de dollars.

ALLER PLUS LOIN Iowa DC Phil Parker remporte le prix Broyles en tant que meilleur entraîneur adjoint du pays

L’Iowa a mené le pays en verges par jeu autorisé (4,08) pour la deuxième saison consécutive, ce qui était tout un exploit étant donné qu’il a affronté le quatrième plus grand nombre de jeux (970) de toutes les défenses. Les Hawkeyes se sont classés quatrièmes au niveau national pour la défense (14,8), cinquièmes pour les verges par la passe par match (170,7) et septièmes pour la défense totale (282,5) en 2023. L’Iowa a accordé un touché ou moins en 10 matchs en 2023 et dans 19 des 28 derniers. Jeux.

Et le coordinateur offensif ?

Selon plusieurs sources connaissant la situation, Ferentz a eu des conversations avec l’ancien entraîneur du Wisconsin, Paul Chryst, au sujet du poste de coordonnateur offensif. Bien que l’intention officielle ne soit pas claire, au moins une source a déclaré que le poste appartenait à Chryst s’il le voulait. Cependant, Chryst, qui a passé cette saison en tant qu’analyste au Texas, a finalement décliné le poste.

Le 30 octobre, la directrice par intérim des sports de l’Iowa, Beth Goetz, a annoncé que le coordinateur offensif Brian Ferentz ne reviendrait pas après la saison. Lors de plusieurs rassemblements au Citrus Bowl, Ferentz a déclaré qu’il espérait que le remplaçant de son fils soit installé d’ici la troisième semaine de janvier. Selon une personne connaissant la situation, Ferentz a déclaré la semaine dernière à son équipe qu’il prévoyait d’embaucher le coordinateur offensif d’ici fin janvier.

Selon un communiqué de presse, « la recherche d’un coordinateur offensif est en cours et une annonce est attendue dans un avenir proche ».

Le calendrier pour embaucher un entraîneur de receveurs larges reste flou.

Lecture obligatoire

(Photo : Mark J. Rebilas / USA Today)