ARLINGTON, Texas: l’armée et l’armée de l’air joueront sur un site neutre pour la première fois en plus d’un demi-siècle lorsque le match de rivalité se déroulera l’année prochaine au stade de baseball des Texas Rangers qui a accueilli la dernière série mondiale.

Les académies de service ont annoncé jeudi qu’elles prévoyaient de disputer leurs affrontements 2021 et 2022 au Globe Life Field, le stade au toit rétractable qui a ouvert cette année. Le premier Commander Classic sera joué le 6 novembre prochain.

Ce jeu a traditionnellement eu lieu sur les campus respectifs, y compris le match de samedi qui se jouera à West Point, New York. Ce sera la 55e rencontre entre les équipes, et seuls les trois premiers se sont disputés hors campus le premier en 1959 à l’ancien Yankee Stadium de New York, puis en 1963 et 1965 au Soldier Field de Chicago.

Army-Air Force sera le premier match FBS joué au Globe Life Field, qui a accueilli en octobre deux séries éliminatoires de la Ligue nationale, puis la Série mondiale que les Dodgers de Los Angeles ont remportée contre les Rays de Tampa Bay.

Les officiels du stade s’attendent à une capacité de plus de 37 000 personnes pour le match, dont au moins 1 000 cadets.

