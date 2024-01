Le football de l’Arizona perd Jedd Fisch évitable

Début novembre, j’ai commandé deux T-shirts, un jean et un pull de golf sur la boutique en ligne Tommy Bahama. J’ai rapidement reçu un reçu par e-mail d’un serveur de Hong Kong indiquant que « l’heure d’arrivée estimée est d’environ 25 jours ».

Mon colis toujours manquant, perdu quelque part sur un bateau lent en provenance de Chine, est la version commerciale de l’échec de l’Arizona à signer un nouveau contrat avec l’entraîneur de football Jedd Fisch.











L’inaction de l’UA, son incapacité à achever la refonte du contrat de Fisch, était comme regarder votre maison ravagée par un incendie et ne pas trouver un tuyau d’arrosage.

La plupart des écoles de football Power 5 feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour garder un entraîneur qui a reconstruit un programme de 1-11 à 10-3 en ce qui semble être quelques mois. Arizona s’avança dans les sables mouvants et s’assit.

Lorsque l’Arizona a battu l’UCLA tard dans la nuit du samedi 4 novembre, j’ai regardé Fisch entrer dans la zone des buts pour embrasser le magnat de l’immobilier de Tucson, Humberto S. Lopez de HSL Properties, l’un des principaux donateurs sportifs de l’école et un habitué des coulisses de l’Arizona. Stade.

Les gens lisent aussi…













Ce n’était pas seulement un rapide câlin de frère, mais la preuve que Fisch avait passé du temps à cultiver Lopez pour aider l’Arizona à lutter contre les désavantages financiers auxquels elle est confrontée contre Washington, l’Oregon et l’USC.

Deux jours plus tard, l’Arizona est entré dans le Top 25 de l’AP pour la première fois depuis 2017. On m’a dit que, grâce au généreux don de Lopez, l’UA a alors commencé un cours proactif sur la réécriture du contrat de Fisch et le paiement de ses 10 entraîneurs adjoints à un tarif plus élevé. aligner les assistants des concurrents Pac-12.

Et puis, rien. Après deux mois d’inaction, Fisch entraîne les Huskies de Washington.

Vous pourriez écrire un très long livre, des volumes datant de 50 ans, sur la manière d’éviter de vous faire débaucher votre coach. Je me souviens de la percée de l’ASU et de son ascension au Rose Bowl de 1987, lorsque l’entraîneur des Sun Devils, John Cooper, était assis sur le podium d’une interview et parlait franchement de la faiblesse de son contrat.

“Je veux un contrat de cinq ans”, a-t-il déclaré. «Je n’ai qu’une poignée de main de trois ans.»

Son directeur sportif, Charles Harris, était furieux. “Je ne parlerai pas de contrats avant la fin de la saison”, a-t-il déclaré. « Il a encore des affaires à faire. Il lui reste encore à recruter. C’est inapproprié maintenant.













Un an plus tard, Cooper est devenu l’entraîneur-chef de l’Ohio State.

L’Arizona pourrait écrire un nouveau chapitre dans ce livre. Titre : Comment perdre un entraîneur dans le climat financier des années 2020.

Si nous avons appris quelque chose depuis 1987, c’est qu’il vaut mieux être prêt à agir rapidement lorsque le carrousel des entraîneurs se présente à vous. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’AD de l’Arizona Cedric Dempsey a été si efficace au cours de sa décennie à Tucson. Lorsque le Kentucky a offert à Lute Olson son poste d’entraîneur en 1989, Dempsey a rassemblé presque du jour au lendemain un package de 100 000 $ – 10 donateurs donnant chacun 10 000 $ – au fonds Olson-stays-in-Tucson.

Fisch n’est pas le méchant du raid du week-end à Washington. Il est vrai qu’il était de mauvais goût d’apparaître dans une vidéo exprimant sa joie avant même de quitter ses contreforts, mais s’il y a un méchant, c’est bien la lente administration de l’UA, même si une telle affirmation nécessite un astérisque.

Au pire moment possible, une véritable tempête de problèmes financiers s’est produite. Le président de l’UA, Robert Robbins, qui a été fortement impliqué dans l’accélération des recherches d’entraîneurs qui ont embauché Kevin Sumlin et Tommy Lloyd, pourrait-il être aussi impliqué que d’habitude étant donné la crise budgétaire de 240 millions de dollars de l’école ?













Le fait que Robbins soit impliqué dans toute décision financière se heurterait à un tsunami de protestations.

Quel que soit le coupable, le royaume du football de l’UA est sens dessus dessous. Pouvez-vous imaginer le quart-arrière sauveur Noah Fifita portant un maillot violet n°11 à Washington la saison prochaine ?

Peut-être que l’AD de l’Arizona Dave Heeke pourra travailler rapidement et efficacement, en embauchant un entraîneur en milieu de semaine avant que le portail de transfert ne commence à générer des Wildcats opt-out. Mais il n’existe pas de choix clair et évident – ​​il n’y a pas d’entraîneur gagnant en conférence de presse sur le marché. L’Alabama et Washington ont choisi les deux entraîneurs les plus recherchés de la promotion 2024.

Brent Brennan de l’État de San José ? C’est un recruteur minutieux, un disciple de Dick Tomey, un homme bon, mais il se présente plutôt comme un milkshake à la vanille capable d’enchaîner 4-8 et 5-7 saisons. Pourquoi personne ne l’a-t-il embauché après sept ans dans l’État de San Jose ?

Quel que soit le prochain entraîneur, il doit être prêt à adopter le modèle de réussite de Fisch : un recrutement sans fin, une sensibilisation communautaire infatigable, la volonté d’embaucher une équipe d’entraîneurs d’élite, la volonté d’obtenir l’approbation des légendes de l’UA Tedy Bruschi, Rob Gronkowski, Chuck Cecil et Ricky. Hunley et, en prime, d’être l’un des joueurs les plus talentueux du football universitaire.