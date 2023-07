Le football de l’Alabama décroche TE Caleb Odom 4 étoiles: ce que cela signifie pour Crimson Tide

TUSCALOOSA, Ala. – L’élan de recrutement de la mi-juillet de l’Alabama s’est poursuivi samedi lorsque l’ailier rapproché quatre étoiles de 2024, Caleb Odom, a annoncé son engagement envers le Crimson Tide. L’Alabama a gagné l’engagement sur les finalistes Floride, Ole Miss, Miami et Texas A&M. Voici ce que vous devez savoir :

Odom, répertorié à 6 pieds 5 et 215 livres, est un produit de Carrollton, en Géorgie, et est l’extrémité serrée n ° 4, selon le 247Sports Composite.

Il est le seul bout serré engagé à ce stade, le sixième en attaque et le 14e au total.

L’Alabama ajoute une autre recrue parmi les 100 meilleures à sa classe 2024. Le Crimson Tide était classé 12e au niveau national avant son engagement, mais cela poussera probablement la classe dans le top 10.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Tronçon occupé pour Tide

Odom est le cinquième engagement cette semaine, rejoignant ses camarades de classe de 2024 Zabien Brown (arrière défensif), Justin Okonronkwo (secondeur), Casey Poe (ligne offensive) et l’engagement de 2026 et le coéquipier du lycée d’Odom Zykie Helton (joueur de ligne offensive).

Ce que cela signifie pour l’Alabama

L’engagement d’Odom est important sur plusieurs fronts. Son profil de joueur est celui qui ressemble à un gant avec le nouveau coordinateur offensif Tommy Rees. Odom est répertorié comme un ailier serré mais a joué presque exclusivement au receveur large extérieur pour Carrollton la saison dernière. Il est assez rapide sur le périmètre pour faire des jeux explosifs et a la force d’attraper au milieu du terrain et de gagner des verges après l’attrapé.

Rees a utilisé les bouts serrés à Notre Dame sur la ligne de mêlée, dans la fente et à l’extérieur, et Odom semble être le type de prospect polyvalent que Rees peut utiliser de plusieurs façons. Odom a également un taux de réussite élevé dans les prises contestées, une compétence utile dans la zone rouge s’il est utilisé dans des situations de fondu. Il devra ajouter plus de force pour devenir un bloqueur en ligne constant, mais en tant que cible de dépassement, Odom a les outils pour être une arme polyvalente.

Odom rejoint Helton en tant que deuxième engagement de l’Alabama depuis Carrollton. C’est important parce que l’Alabama a récemment fait partie des huit premiers pour le quart-arrière Julian Lewis en 2026, un phénomène montant qui a lancé plus de 4 000 verges et 48 touchés en première année la saison dernière. Le trio a aidé à mener Carrollton au match de championnat d’État de classe 7A de Géorgie.

La Géorgie, la Californie du Sud et l’État de l’Ohio font partie des équipes en lice pour Lewis. L’Alabama a maintenant deux de ses coéquipiers en infraction commise, et bien que cela ne garantisse rien, cela ne fait sûrement pas de mal de les faire recruter Lewis en leur nom.

Lecture obligatoire

(Photo: Jeffrey Vest / Icône Sportswire via Getty Images)