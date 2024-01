Le football de la KU jouera tous les matchs à domicile de 2024 à Kansas City – The Lawrence Times

Partagez cette publication ou enregistrez-la pour plus tard

L’équipe de football de l’Université du Kansas disputera ses six matchs à domicile la saison prochaine à Kansas City en raison des travaux de construction en cours au David Booth Kansas Memorial Stadium, a annoncé l’université mardi.

Les deux premiers matchs de la saison auront lieu au Children’s Mercy Park, domicile de l’équipe de football du Sporting KC, et les quatre derniers matchs se joueront au Arrowhead Stadium.

Publicité

KU avait initialement prévu de continuer à jouer au Memorial Stadium pendant la construction de ce que l’université a surnommé le « Gateway District », mais s’est rendu compte que la démolition et la reconstruction d’une grande partie du stade et de ses environs rendraient impossible la tenue de matchs sans retard. les travaux et les coûts supplémentaires. La phase I du projet Gateway District devrait être achevée juste avant le début de la saison de football 2025.

Le calendrier complet des matchs de football de la KU 2024 :

29 août (jeudi) : contre Lindenwood (Children’s Mercy Park)

14 septembre (samedi) : contre UNLV (Children’s Mercy Park)

28 septembre (samedi) : contre TCU (Arrowhead Stadium)

19 octobre (samedi) : contre Houston (Arrowhead Stadium)

9 novembre (samedi) : contre Iowa State (Arrowhead Stadium)

23 novembre (samedi) : contre Colorado (Arrowhead Stadium)

« Même si nous avions espéré jouer ces matchs à Lawrence, le déménagement vers d’autres sites est nécessaire pour garantir que nos fans, étudiants-athlètes et tous les constituants aient la meilleure expérience de match possible et que nous respections le calendrier pour terminer la construction pour la saison 2025. “, a déclaré le directeur des sports de KU, Travis Goff, dans un communiqué de presse. « Nous reconnaissons que cette décision n’est pas idéale pour certains membres de la communauté de Lawrence, et nous espérons qu’ils comprendront qu’il s’agit d’une décision nécessaire d’un an pour garantir que le district de Gateway puisse commencer à bénéficier à Lawrence dès que possible en 2025. »

La construction n’affectera pas les projets de KU d’organiser ses cérémonies d’ouverture au Memorial Stadium en mai, a indiqué l’école.

KU a déclaré qu’elle travaillait à coordonner le transport et l’hébergement des étudiants pour les six matchs à Kansas City. L’allocation de billets étudiants au Children’s Mercy Park sera d’environ 3 500, ce qui, selon KU, équivaut à peu près à l’allocation pour un stade Memorial complet. Au Arrowhead Stadium, le nombre d’étudiants « correspondra ou dépassera » le nombre total normalement disponible.

Les billets pour un match unique ne devraient pas être en vente pour les deux matchs au Children’s Mercy Park en raison de la demande anticipée des détenteurs d’abonnements KU. Le parc a une capacité de seulement 18 467 places pour les matchs de football.

Si notre journalisme local compte pour vous, aidez-nous à continuer ce travail.

Ne manquez rien… Cliquez ici pour vous inscrire à nos newsletters par e-mail

Conner Mitchell (il/lui), journaliste, peut être contacté à cmitchell (at) lawrencekstimes (dot) com ou au 785-435-9264. Si vous avez des informations sensibles à envoyer à Conner, veuillez envoyer un e-mail à connermitchell (at) protonmail (dot) com. Apprenez-en davantage sur son travail pour le Times ici.

Dernières nouvelles de Laurent :

Mackenzie Clark/Lawrence Times

Partagez cette publication ou enregistrez-la pour plus tard Un juge du comté de Douglas doit décider s’il faut croire Albert Wilson, qui affirme avoir été condamné à tort et devrait être indemnisé, ou la femme qui affirme que Wilson l’a violée lorsqu’elle avait 17 ans.

Partagez cette publication ou enregistrez-la pour plus tard Le bureau du greffier du tribunal de district du comté de Douglas réduira ses heures d’ouverture à partir de jeudi afin que les membres du personnel puissent rattraper un retard causé par une cyberattaque sur le système des archives judiciaires de l’État.

Partagez cette publication ou enregistrez-la pour plus tard Loral O’Hara, astronaute de la NASA et diplômée de la KU School of Engineering, tiendra bientôt une séance publique de questions et réponses depuis son poste sur la Station spatiale internationale. La date de la séance de questions-réponses a été changée au 9 février. Molly Adams / Lawrence Times

par Mackenzie Clark et Maya Hodison Partagez cette publication ou enregistrez-la pour plus tard Alors que les administrateurs du district scolaire de Lawrence s’orientent vers l’embauche d’un nouveau coordonnateur des services aux étudiants amérindiens, les membres de deux comités leur demandent d’envisager des modifications budgétaires pour libérer davantage de fonds et les consacrer directement au soutien des étudiants autochtones.

PLUS …