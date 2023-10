Le football de Georgia Tech change de coordinateur défensif | Des sports

Après plus de deux ans de hausse des prix de l’immobilier, des taux hypothécaires et des loyers, la crise de l’accessibilité au logement est plus apparente que jamais – et l’expansion des logements préfabriqués est une solution possible. La catégorie des logements préfabriqués comprend les unités d’habitation qui sont en fait préfabriquées… Cliquez pour en savoir plus.Les États américains investissent le plus dans les logements préfabriqués