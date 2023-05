Le football de Genève illumine la forêt de chênes pour le triomphe du premier tour – Shaw Local

GENÈVE – Oak Forest a empilé la boîte dès le début du match éliminatoire de premier tour de la classe 6A de l’IHSA de samedi dans le but d’arrêter l’attaque puissante de Genève.

Les Bengals ont réussi, alors les Vikings l’ont emmené à l’extérieur. C’est là que la plupart des dégâts ont été causés dans un ébat 69-28 qui semblait aussi facile qu’il y paraissait souvent.

« Faites juste une coupe, allez au nord et au sud », a déclaré le porteur de ballon principal / secondeur Connor Quinn. « Montez sur le terrain et gagnez autant de mètres que vous le pouvez. »

Genève a parcouru 358 verges au sol et a égalé un record de la saison et du programme établi la semaine dernière avec 69 points contre Larkin. C’est 10 touchés et neuf points supplémentaires en 10 disques. Presque parfait.

« Nous avons eu nos opportunités et nous avons cliqué », a déclaré le quart-arrière des Vikings Matt Williams. « Nous n’avons pas été arrêtés une seule fois, et la ligne offensive est la clé. Nous allons comme ils vont. S’ils jouent bien, nous jouerons bien. Je ne peux pas leur donner assez de crédit pour quoi que ce soit.

Kevin Dwyer, Jacob Bastin, James Buban, Brett Willman et Jake Mills – pancakes de gauche à droite – ont gardé Williams propre tout l’après-midi, un exploit qu’ils espèrent répéter lorsque les Vikings 8-2 visiteront Lemont invaincu lors d’un match de deuxième tour la semaine prochaine. . Un junior, Williams s’est précipité pour 105 verges et un touché en six courses tout en terminant 9 en 13 dans les airs avec des passes de touché à Ben Rogers (50 verges) et Connor Einck (neuf).

Quinn a disputé une poignée de séries défensives en deuxième mi-temps avec les Vikings devant, 41-14, mais a cessé de manipuler le ballon en attaque après l’entracte. Il a eu un impact assez important avant la mi-temps, gagnant 116 verges en 19 courses avec des passes de touché de 4, 1 et 21 verges. Oak Forest (6-4) a égalé les deux premiers scores de Genève avec une attaque à double aile ressemblant au schéma qui a donné aux Vikings une défaite en ouverture de saison à Rock Island. La défendre a nécessité quelques réajustements, mais Genève a finalement été à la hauteur du défi. Après avoir pris les devants, 21-14, lors du troisième touché de Quinn, les Vikings ont forcé le premier botté de dégagement du match avec 7:10 à faire au deuxième quart.

Les Bengals ont débouché une poignée de gros jeux le reste du chemin – la plupart impliquant le porteur de ballon junior / receveur large Tevin Coleman (196 verges polyvalentes) – mais ils n’étaient que des échos dans ce qui était autrement une bonne exécution.

« Vous n’avez qu’à lire vos clés et partir », a déclaré Quinn. « Notre ligne D a fait du très bon travail ce soir et nos secondeurs sont arrivés dans la surface et ont également été durs. »

Genève a pris son ouverture et a clôturé la mi-temps sur une course de 27-0. Son dernier entraînement du deuxième quart comprenait une course de 37 verges de Williams sur une fausse option de botté de dégagement qui a finalement mis en place plus de supercherie: la passe de touché de 13 verges de Rogers à Vincent Kraig sur un faux panier alors que le temps de la mi-temps expirait. Le deuxième touché de Parker Woodworth après l’entracte a déclenché le chronomètre avec 6:02 à jouer, mais les Vikings n’étaient pas pressés d’abandonner le mode célébration. Suivant la tradition après le caucus d’après-match, les joueurs se sont précipités vers les fans de la sérénade avec la chanson de combat de l’école.

« Une course en séries éliminatoires est extrêmement spéciale », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski. «Les enfants doivent l’apprécier, s’occuper des affaires, s’amuser et faire ce qu’ils font, et qui sait où les jetons peuvent tomber. Vous ne pouvez pas vous précipiter. Vous pouvez perdre rapidement, mais vous ne pouvez pas gagner rapidement, alors prenez votre temps et laissez tomber.

GENÈVE 69, FORÊT DE CHÊNES 28

Genève 14 27 14 14 – 69

Forêt de chênes 14 0 14 0 – 28

Premier quart G – Quinn 4 run (Moore kick), 9:23 O – Longawa 12 run (Williams kick), 5:21 G – Quinn 1 run (Moore kick), 0:48 O – Coleman 58 passe de Longawa (Williams kick) , 0:31 Deuxième quartier G – Quinn 21 run (Moore kick), 9:56 G – Williams 29 run (Moore kick), 5:12 G – Rogers 50 pass de Williams (Moore kick), 2:54 G – Kraig 26 pass de Rogers (coup de pied échec), 0:00 Troisième quart O – Hullinger 6 passe de Longawa (coup de Williams), 7:34 G – Nobregas 5 run (Moore kick), 4:29 O – Coleman 36 run (Williams kick), 2:21 G – Einck 9 passe de Williams (Moore coup de pied), 0:20 Quatrième trimestre G – Woodworth 31 run (Moore kick), 8:30 G – Woodworth 13 run (Moore kick), 6:02

STATISTIQUES INDIVIDUELLES PRÉCÉDENT – Oak Forest: Longawa 18-101, Coleman 11-96, Barry 14-35, Zale 3-18, Pickett 5-12, Hullinger 1-3, Brent 1-(-6). Totaux : 50-259. Genève : Quinn 19-116, Williams 6-105, Woodworth 3-44, Nobregas 7-43, Cella 4-31, DuVair 1-12, Berthold 1-6, Favis 1-1. Totaux : 41-358. PASSES – Oak Forest : Longawa 5-10-82-2-1, Zale 1-1-34-0-0, Coleman 1-1-31-0-0. Genève : Williams 9-13-185-2-0, Rogers 1-1-13-1-0.