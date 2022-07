Le football de Caroline du Sud fonctionne également comme page Statehouse

COLUMBIA SC (AP) – Main Street. Tenez-vous au bon endroit et vous aurez une vue sur le South Carolina Statehouse d’un côté et sur le stade Williams-Brice de l’autre.

Jackson Hall a travaillé chaque fin cet été. En tant que joueur de ligne offensive de première année, il se trouve presque tous les jours dans les installations de football de Caroline du Sud. Tous les mardis, mercredis et jeudis, il est au siège législatif de la Caroline du Sud, faisant tout et n’importe quoi.

«Je suis page, eh bien, c’est l’un de mes postes. J’aide ceux qui ont besoin d’être aidés », a déclaré Hall, un natif de Honea Path qui s’est inscrit au semestre de printemps de l’USC et a rejoint l’équipe de football. «Je suis dans le bureau du sénateur (Luke) Rankin, et j’affiche des dépliants, je livre des papiers, je réponds au téléphone. Si quelqu’un entre et me demande de faire quelque chose, je le fais.

L’université est un ajustement suffisant pour tout étudiant de première année, mais Hall est diplômé de Belton-Honea Path High en décembre à l’âge de 17 ans, est arrivé tôt à l’université pour pouvoir suivre un entraînement de football et a suivi les entraînements de printemps. Peu de gens savent ce qu’ils veulent faire lorsqu’ils arrivent à l’université; ajouter le fait d’être un athlète où peu de gens veulent penser au jour où la balle s’arrêtera de rebondir, et c’est beaucoup de choses auxquelles il faut s’habituer.

Hall a dit qu’il n’était pas tout à fait sûr de ce qu’il voulait faire quand il obtiendrait son diplôme, mais il se spécialise en criminologie et veut être impliqué dans le droit d’une manière ou d’une autre – juge, politicien, quelque chose comme ça. Cela fait partie d’un plan à long terme.

“Chaque année, je veux essayer d’explorer quelque chose de nouveau pour voir ce que j’aime vraiment”, a-t-il déclaré. « Cela a changé par rapport à mes étés habituels. J’ai transporté de la paille au lycée.

Maintenant, il est au centre de football à 9 heures du matin tous les jours, la plupart des jours beaucoup plus tôt. Il remplit sa liste de contrôle quotidienne hors saison puis se dirige vers le centre-ville pour son stage, échangeant son t-shirt et son short d’entraînement contre un costume et une cravate lorsque les législateurs sont en session.

Là, c’est être un outil multi-usage et aider les adjoints administratifs, les sénateurs, les représentants et toute autre personne qui le demande avec ses besoins. Il ne consulte pas sur des agendas spécifiques – pour le moment – ​​mais il en a suffisamment entendu pour connaître les bases de la façon d’être finalement entendu.

“Nous étions en session l’autre jour, et il m’est arrivé d’entrer avec le gouverneur”, a déclaré Hall. « Je lui ai parlé un peu, me suis présenté. Ensuite, je dois m’asseoir là et les regarder faire leur truc.

Le poste fait partie de l’initiative Beyond Sports de l’Université de Caroline du Sud, un programme qui vise à préparer les étudiants-athlètes à la vie hors du terrain. Dix-sept Gamecocks des différentes équipes de l’école travaillent cet été dans une variété de postes.

« C’est un programme de huit semaines qui a été lancé parce que nos étudiants-athlètes ne sont pas disponibles pour faire des stages normaux durant l’année, en raison de leur sport. L’entraînement, les voyages, la participation, ils n’ont pas beaucoup de temps que les autres étudiants ont », a déclaré Michael Stovall, directeur adjoint des sports en charge du développement des étudiants-athlètes et de la notoriété de la marque.

«Ils obtiennent cette simulation d’entretien, en ligne et un entretien en personne, avant même de commencer à chercher un emploi. Ils apprennent à faire un CV. Ils apprennent l’étiquette en milieu de travail, comment se rendre au travail, comment s’habiller, comment s’asseoir à leur bureau pour terminer une tâche. Ce sont les choses réelles dont ils ont besoin pour être compétitifs.

Hall avait un in parce que l’ami de son père est le sénateur d’État Mike Gambrell. Pourtant, ce n’était pas aussi simple que de dire : « Mon père connaît un sénateur et j’aimerais en profiter.

«Ils connaissaient le sénateur et ont pu passer un appel téléphonique, mais cela n’a donné lieu qu’à l’entretien. Il devait encore passer un entretien », a déclaré Stovall. « Ce n’est pas qu’ils nous gardent leur position. La chose n ° 1 est qu’il est venu et a dit qu’il voulait faire partie du programme. Alors on prend leur majeure et leur intérêt — pour lui, c’est la politique et le droit — on les interroge sur leur réseau et comment y arrive-t-on ?

Les athlètes doivent postuler pour le programme, puis pour le poste souhaité, et l’université rencontre l’employeur potentiel et évalue une expérience de travail significative. Ce n’est pas un crédit de cours en soi, bien que cela puisse l’être; c’est toujours une expérience pratique lorsqu’ils doivent le faire après l’école.

L’image de marque est devenue un sujet brûlant dans l’athlétisme universitaire en raison de la législation sur le nom, l’image et la ressemblance, les athlètes pouvant gagner de l’argent grâce à leur image personnelle et à leur présence sur les réseaux sociaux. Beyond Sports aide à développer ces marques personnelles et professionnelles, en leur apprenant à réseauter, ce qui, comme le dit Stovall, “le réseau détermine la valeur nette”.

Hall apprend les flibustiers et le démarchage tout en mémorisant les affectations de blocage et les cadences instantanées. Un joueur de ligne de 6 pieds 3 pouces se rapprochant de 300 livres fait une silhouette distinctive sur le gril, et avec des mains écorchées et meurtries à ses côtés flanquant son costume sur le sol de Statehouse, personne ne l’oubliera de si tôt.

