Le football de Batavia passe devant St.Charles East – Shaw Local

BATAVIA – Batavia a pris la formation de la victoire à la fin de la première mi-temps de vendredi contre St. Charles East, se contentant de s’asseoir sur une énorme avance après avoir récupéré un échappé des Saints.

Les Bulldogs vous diront que tout aurait pu arriver dans les 24 dernières minutes de football de la Upstate Eight Conference River Division. La vérité était que le résultat s’était installé pour les deux parties au cours de l’explosion de Batavia en première mi-temps.

Batavia a dominé dès le départ, visitant la zone des buts sur chacune de ses cinq premières possessions. Est a répliqué avec quatre bottés de dégagement et un revirement sur des essais dans la même période. Oui, le fanfaron de Batavia a raconté l’histoire de Bulldogs 47, Saints 14.

« C’est très motivant pour nous lorsque nous obtenons trois retraits et les scores offensifs, puis nous obtenons des trois retraits et les scores offensifs », a déclaré l’ailier défensif junior des Bulldogs Josh Leonhard. « Tout le monde met tout en place. »

Batavia (7-1, 5-0 UEC River) a décroché au moins une part de son troisième titre de conférence consécutif en un éclair contre East (5-3, 3-2).

Aucun des six entraînements marquants de Batavia en première mi-temps n’a duré plus de 2:53. Quatre entraînements marquants sont survenus au premier quart, lorsque les Bulldogs ont gagné 263 verges en 17 jeux.

« Je pense que c’est en grande partie la mentalité », a déclaré le receveur large / arrière défensif des Saints, Brannon Barry. «Ils sont bons et ils croient qu’ils sont bons, et nous savons que nous sommes bons aussi. Et nous pensons que nous sommes bons, mais nous devons juste travailler sur l’exécution, l’exécution de nos missions et l’exécution de nos travaux. Parce que le plan de match et tout est là. Nous devons juste mieux exécuter.

Anthony Scaccia, senior des Shifty Bulldogs, a joué tout au long du premier quart, marquant sur des courses de 41 et 8 verges tout en attrapant une réception de touché de 44 verges sur un bootleg de Micah Coffey. Le premier TD de Scaccia, lors du premier entraînement, est arrivé quatrième et premier, quelques instants après que les Saints aient obtenu un arrêt sans gain.

« Oh, mec, quand vous voyez Scaccia courir sur le terrain en faisant ce qu’il fait, il n’y a rien de tel », a déclaré le centre junior de Batavia, Patrick Gamble. « C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C’est irréel. C’est génial.

Scaccia, qui a ajouté un quatrième TD au deuxième quart – Batavia menait, 40-0, à la mi-temps pour déclencher le chronomètre – a naturellement crédité une rotation profonde des joueurs de ligne offensifs. L’unité se rallie derrière la récente blessure de fin de saison du garde Mitchell Krusz et, en plus de libérer Scaccia, a aidé Coffey à lancer trois touchés en première mi-temps.

Mais, fidèle à la forme des « BULLDOGS » apparaissant au dos des maillots de Batavia au lieu des noms des joueurs, Scaccia a amené tout le groupe à son succès.

«Nous avons travaillé sur certaines choses tout au long de la semaine et nous l’avons bien exécuté. Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement, il était donc facile de venir ici et d’exécuter ce que nous avons fait », a-t-il déclaré.

À peu près la seule chose qui a mal tourné pour Batavia en première mi-temps a été un coup manqué et un blocage.

L’entraîneur de l’Est, Mike Fields, a concédé « un bon coup de pied à l’ancienne » et a promis que les Saints éligibles aux séries éliminatoires retourneraient au travail cette semaine dans le but de sceller une candidature en séries éliminatoires avec une sixième victoire à Larkin.

Limité à 217 verges d’attaque – dont une grande partie après la mi-temps – East a marqué les 14 derniers points. Jimmy Mitchell a réussi une course de 17 verges avec 5:05 à jouer avant de se connecter avec AJ Washington pour une passe de 10 verges dans la dernière minute.

« Ce sont des scores de fin de match que nous aurions aimé avoir au début du match, mais le fait est que nos gars sont sortis en deuxième mi-temps et nous n’avons pas abandonné », a déclaré Barry. « Nous ne sommes pas sortis en disant que ce match était déjà perdu. Nous sommes sortis et avons dit que nous allions nous améliorer en deuxième mi-temps et nous allons prouver que nous sommes une équipe éligible aux séries éliminatoires, et nous ne sommes pas une équipe qui va simplement botter le cul et dire: ‘ Non, nous en avons fini avec ce jeu.’ C’est un match de quatre-quarts. Nous allons sortir et agir en conséquence.

BATAVIA 47, ST. CHARLES EST 14

Saint-Charles Est 0 0 0 13 – 13

Batavia 28 12 0 7 – 47

COMMENT ILS ONT MARQUÉ PREMIER QUART B – Course de Scaccia 41 (coup de pied de Morgano), 9:06 B – Course de Scaccia 8 (coup de pied de Morgano), 4:01 B – Passe de Scaccia 44 de Coffey (coup de pied de Morgano), 1:39 B – Passe de Moffatt 14 de Coffey (Morgano coup de pied), 0:10 DEUXIÈME QUARTIER B – Scaccia 26 run (coup de pied raté), 8:25 B – Frazier 10 passe de Coffey (coup de pied bloqué), 0:12 QUATRIÈME TRIMESTRE B – Clark 12 run (Morgano kick), 9:47 S – Mitchell 17 run (Anderson kick), 5:05 S – Washington 10 pass de Mitchell (Anderson kick), 0:33

STATISTIQUES INDIVIDUELLES PRÉCÉDENT – St. Charles Est : Anderson 8-18, Mitchell 8-8, Lopez 3-5, Barry 1-1. Totaux : 20-34. Batavia : Scaccia 12-149, Crowder 5-29, Green 2-19, Clark 1-12, Ward 1-2, Coffey 3-(-3), Acosta 1-(-17). Totaux : 24-191. QUI PASSE – St. Charles Est : Mitchell 12-29-183-1-0. Batavia : Coffey 15-18-193-3-0. Acosta 4-8-36-0-1. RÉCEPTION – St. Charles Est : Anderson 3-53, Munroe 3-38, Flanigan 2-32, Lopez 2-30, Washington 2-30. Batavia : Zwart 3-74, Scaccia 3-46, Moffatt 3-25, Berry 2-20, Mullins 2-18, Knox 2-18, Ingersoll 1-16, Frazier 1-10, Vert 1-2. Verges totales : Batavia 420, Saint-Charles Est 217