“Le football continue”, déclare Christian Eriksen alors que Manchester United commence l’ère post-Ronaldo avec une victoire

Christian Eriksen s’est dit “triste” que Cristiano Ronaldo ne soit plus avec Manchester United, mais a insisté sur le fait que le club pouvait continuer sans l’un des plus grands noms de son histoire.

“Nous sommes tristes que Ronaldo n’en fasse pas partie”, a déclaré Eriksen après la victoire 3-0 de United contre Nottingham Forest mardi, leur premier match depuis le départ controversé de la star portugaise.

“Son héritage et son nom dans n’importe quel club sont spéciaux. Pour moi, avoir la chance de jouer avec lui dans ma carrière était très agréable.”

Le deuxième passage en montagnes russes de Ronaldo à Old Trafford a pris fin pendant la pause de la Coupe du monde après une interview explosive dans laquelle il visait le nouveau manager Erik ten Hag et les propriétaires du club.

Sur le terrain, son influence s’était déjà estompée depuis que l’entraîneur néerlandais a pris les commandes en début de saison.

Et il n’y avait aucun sens qu’il a été manqué mardi alors que les buts de Marcus Rashford, Anthony Martial et Fred en forme ont vu United vaincre Forest et se rapprocher des quatre premiers.

“Le football continue”, a déclaré Eriksen. “Vous sentez que le prochain match après, les gens oublieront ce que c’était avant et maintenant notre objectif est vraiment qu’il (Ronaldo) n’est pas là.”

Le milieu de terrain danois a ajouté : “L’ambiance est bonne, nous avons beaucoup de monde qui revient de la Coupe du monde, les derniers gars reviennent et tout le monde se rassemble.”

Rashford a maintenant marqué huit buts en 13 matchs pour le club et le pays, Eriksen étant heureux que le joueur de 25 ans ait conservé la forme qu’il a montrée pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

“Il a très bien joué. Heureusement, je n’ai pas encore été sur le terrain où il a joué un mauvais match”, a déclaré Eriksen, les Red Devils n’étant plus qu’à un point d’une place en Ligue des champions et un match en retard sur Tottenham Hotspur, quatrième.

“Il a l’air vif et confiant et vous pouvez le sentir quand il avance.

« Tu ressens ça dans le stade et tu ressens ça avec lui. C’est une bonne chose et j’espère qu’il continuera.

“Vous pouvez voir qu’il est revenu assez confiant. Je n’ai pas vu beaucoup de ses matchs, bien sûr, mais il est revenu en forme et heureusement, il l’a apporté à United.”

