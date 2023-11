Le football connaît une « épidémie » d’arbitrage – mais pas celle que vous pensez

Un joueur de MLS « agressif et hostile » a été prétendument “Expulsé de force par la sécurité du stade” du vestiaire des arbitres samedi à la Red Bull Arena du New Jersey. Dès le lendemain soir, à Vancouver, les joueurs des Whitecaps a attrapé l’arbitre Tim Ford et l’a entouréenragé. Objets et injures pleuvent sur Ford alors qu’une journée difficile de travail ingrat se terminait. Lors d’une deuxième soirée consécutive de séries éliminatoires de la MLS, un entraîneur incandescent a reçu un carton rouge et des milliers de fans ont fulminé.

Ils étaient furieux contre le fléau universel du football, les officiels. Semaine après semaine, les hommes les plus puissants du sport font exploser les arbitres. Quelques heures avant le joueur MLS, aurait Matt Miazga du FC Cincinnati est entré dans le vestiaire des officiels, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a dénoncé les absences d’appel lors de la défaite 1-0 contre Newcastle, les qualifiant de “honte absolue”. Le lendemain, son club libère une déclaration étonnantesoutenant « de tout cœur » les commentaires d’Arteta et affirmant que l’instance dirigeante de la Premier League « doit de toute urgence se pencher sur les normes d’arbitrage ».

L’impression, et apparemment le consensus croissant, est que la ligue a un problème d’arbitrage.

L’ironie est qu’Arsenal, Arteta, Miazga et l’entraîneur des Whitecaps, Vanni Sartini, contribuaient tous à un problème beaucoup plus profond.

C’est un problème que le PDG du football américain, JT Batson, a récemment qualifié d’« épidémie » : plus personne ne veut devenir arbitre. “C’est une crise professionnelle”, a déclaré Roberto Rosetti, responsable de l’arbitrage de l’UEFA. dit l’année dernière. Pour les joueurs et entraîneurs professionnels gagnant six ou sept chiffres, c’est une crise cachée. Mais pour les dirigeants du football de base sur plusieurs continents, c’est grave et alarmant.

« Le nombre de matchs annulés chaque week-end parce qu’il n’y a pas assez d’arbitres est vraiment décourageant », a déclaré Batson en septembre.

Et la raison pour laquelle il n’y a pas assez d’arbitresBien sûr, c’est que partout où ils vont, ils sont horriblement traités.

L’arbitre Victor Rivas donne un carton jaune à Matt Miazga du FC Cincinnati lors des tirs au but contre les Red Bulls de New York au Red Bull Arena le 4 novembre 2023 à Harrison, New Jersey. (Photo de Howard Smith/ISI Photos/Getty Images) (Photos de Howard Smith/ISI via Getty Images)

Ils sont criés et menacés par les jeunes parents footballeurs, une race notoire ; et non, Arteta ne peut rien y faire. Les parents et les entraîneurs de jeunes constamment en colère sont un fléau profondément enraciné sans remède simple. Leur comportement est devenu si grave que l’International Football Association Board (IFAB) a été permettre aux arbitres de base de porter des caméras corporelles « à titre dissuasif ».

“Cet essai”, déclare l’IFAB, “fait partie d’un effort global visant à identifier des mesures possibles pour améliorer le comportement des joueurs/entraîneurs pendant les matches.”

Mais ce comportement indiscipliné et parfois inhumain n’est pas uniquement un problème local. Il est modélisé et implicitement encouragé par des superstars et des millionnaires plus de 300 jours par an. Il s’agit en partie d’émotions compréhensibles, conséquence inévitable du football à enjeux élevés. Mais de plus en plus, semble-t-il, sur les terrains les plus visibles du monde, les joueurs et les entraîneurs franchissent les limites, déshumanisent les arbitres et gâchent les matchs. Après la défaite des Whitecaps face au LAFC, Sartini aurait ouvert sa conférence de presse avec une blague sur Ford, l’arbitre, potentiellement retrouvé plus tard dans la nuit, flottant face contre terre à proximité de False Creek.

Sartini, qui avait enflammé les fans avec une tirade extravagante alors qu’il quittait le terraina continué à appeler Ford « un désastre », « honteux », « putain d’horrible » et « une honte ». Il a blâmé Ford – qui est en fait « un bon gars », a-t-il admis – pour diverses choses, de la nervosité de ses joueurs au résultat. “Nous n’avons pas eu de vraies chances”, a-t-il déploré.

Il sera probablement condamné à une amende. Miazga, quant à lui, pourrait être suspendu. L’Association des arbitres de football professionnels a renvoyé les deux incidents à la MLS, qualifiant les commentaires de Sartini de « dégoûtants » et les actions de Miazga de « sans précédent » et d’« inacceptables ». La ligue a déclaré qu’elle enquêtait. Le FC Cincinnati a refusé de commenter. Cependant, des sources anonymes a déclaré au Cincinnati Enquirer et L’Athlétisme que l’échange d’après-match entre Miazga et les arbitres n’impliquait pas la sécurité du stade et était moins flagrant que ce que la PSRA – un syndicat représentant les arbitres aux États-Unis et au Canada – avait décrit.

L’arbitre Stuart Attwell est confronté à Dan Burn et Jamaal Lascelles de Newcastle United lors de leur match contre l’Arsenal FC à St. James Park le 4 novembre 2023 à Newcastle. (Photo de Stu Forster/Getty Images) (Stu Forster via Getty Images)

Les fans, bien sûr, se sont jetés sur ces rapports pour critiquer davantage les arbitres. Et à Vancouver, ils ont régurgité une critique courante à l’encontre des responsables : personne ne les tient pour responsables.

Ce qui est évidemment absurde. “C’est absolument n’importe quoi”, déclare Stuart Carrington, psychologue britannique et auteur d’un ouvrage sur livre sur l’arbitrage, a déclaré à Yahoo Sports l’année dernière. « Les arbitres sont [some] des personnes les plus responsables du jeu. Ils sont évalués après chaque journée de match. Nous avons organisé un webinaire l’année dernière avec certains [English] les officiels du match. L’un d’entre eux a vraiment eu la gentillesse de nous montrer sa fiche d’évaluation d’un match qu’il a joué ce week-end. Combien ils courent est enregistré. La distance parcourue, le nombre de sprints effectués. Ensuite, chaque décision clé est examinée. … Ils regardent chaque coup franc, ils regardent chaque décision importante, chaque carton donné, chaque faute.

La Premier League demande alors des explications. Il classe les fonctionnaires. Comme toute ligue de haut niveau, elle les promeut et les rétrograde en fonction de leurs performances, en s’efforçant d’avoir les meilleurs arbitres en charge des matchs. Il n’y a pas de motivations sinistres ni de failles systémiques généralisées derrière chaque erreur d’arbitrage. Il y a des débats équitables sur la manière dont les arbitres sont instruits et gérés, ou même sur la manière dont ils sont payés. Mais la source des décisions les plus contestées est simple : le football, comme la plupart des sports d’équipe, est incroyablement difficile à arbitrer.

C’est également de plus en plus scruté, en partie grâce au VAR. Au niveau professionnel, chaque décision est décortiquée et rejouée, encore et encore, en 4K ou HD. Et chaque appel discutable — pas nécessairement une erreur, juste une interprétation subjective ! – fait que les joueurs et les entraîneurs se sentent victimisés ou se comportent comme des enfants.

Et chaque fois qu’ils le font devant des millions de personnes à la télévision, ils normalisent une conduite qui éloigne les gens de l’une des professions essentielles du football.

C’est le problème de l’arbitrage du football. Et beaucoup de gens qui prétendent vouloir que le problème soit réparé en font en réalité partie.

La solution est complexe. Pour les instances dirigeantes, cela implique d’éliminer les barrières à l’entrée et de promouvoir publiquement la valeur des arbitres, qui se sentent souvent sous-estimés.

Mais pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters, c’est simple : commencez à les traiter comme des êtres humains, des êtres humains qui prennent des décisions en une fraction de seconde qui se transforment parfois en erreurs innocentes.